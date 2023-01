Zonder subsidie stagneert de opmars van elektrische auto’s

De overheid bouwt de fiscale voordelen voor elektrische auto’s af. Daar is niet iedereen even blij mee. ‘Zo wordt elektrisch rijden voor een steeds kleinere groep bereikbaar.’

Dat korting krijgen helpt om mensen te verleiden een stekkerauto aan te schaffen, is wel bewezen. De subsidiepotjes met tientallen miljoenen om de verkoop van elektrische auto’s te stimuleren, waren de afgelopen jaren steevast in een mum van tijd leeg. Ook het komende jaar moeten burgers en bedrijven die toe zijn aan zo’n auto er snel bij zijn.

Vanaf 10 januari kunnen particulieren die een volledig elektrische auto willen kopen of leasen, subsidie aanvragen. De overheid heeft 67 miljoen euro in de pot gestopt. Wie op tijd is krijgt 2950 euro voor de koop of privélease van een nieuwe auto en 2000 euro voor een gebruikte auto. Maar op is op.

Want het blijft geen koopjesfeest bij de overheid. De komende jaren zal het potje minder royaal gevuld zijn en vanaf 2026 is het helemaal afgelopen met het fiscale voordeel voor kopers van nieuwe en gebruikte volledig elektrische auto’s. De zogeheten bijtelling op elektrische auto’s is in 2023 nog wel gelijk aan de bijtelling van afgelopen jaar, maar het plafond waarover je de verlaagde bijtelling betaalt gaat omlaag van 35.000 euro naar 30.000 euro. Bijtelling is een belastingheffing die verplicht is voor mensen die in een auto van de zaak rijden. Deze heffing wordt bij het salaris van de lease-rijder opgeteld, waarover vervolgens inkomstenbelasting wordt geheven.

Leaserijders teleurgesteld over de afbouw van fiscale voordeeltjes

De uitgeklede bijtellingsregeling tempert het enthousiasme onder leaserijders om de overstap naar een stekkerauto te maken. Leasebedrijf ALD Automotive (bijna 1,8 miljoen voertuigen in 43 landen) vroeg Nederlandse zakelijke en privé leaserijders – net als vorig jaar – of zij tevreden zijn over de fiscale maatregelen en de stimulans om als leaserijder elektrisch te (blijven) rijden. Nee, zegt nu 63 procent van de ondervraagden (was 61 procent). De overheid doet volgens hen nog steeds niet genoeg om elektrisch rijden te stimuleren.

Vooral zakelijke rijders zijn iets negatiever geworden. Vond in 2021 nog 47 procent dat de overheid op fiscaal vlak voor hen te weinig doet, dit jaar was dat gestegen naar 52 procent. Volgens Jeroen Kruisweg, algemeen directeur van ALD Automotive, zijn leaserijders op zich enthousiast over elektrisch rijden, maar dan moet de overheid wel zorgen dat dit zo blijft. “Het is zonde als de groei ervan stagneert. Tel je alles bij elkaar op; de hoge aanschafprijzen van elektrische auto’s, met als gevolg hogere leasekosten en dan ook nog een hogere bijtelling, dan raakt het de portemonnee te veel. Op deze manier wordt elektrisch rijden voor een steeds kleinere groep bereikbaar en dat is juist wat we niet willen.”

Goedkoop zijn die auto’s nog allerminst, inderdaad. Databureau RDC berekende dat de gemiddelde aanschafprijs van een nieuwe elektrische auto in Nederland in de eerste helft van 2022 ruim 51.000 euro bedroeg. Terwijl een nieuwe auto met een benzinemotor in diezelfde periode gemiddeld ruim 33.000 euro gemiddeld kostte. Voor een plug-in hybride auto, die zowel op benzine als op stroom rijdt, telde de Nederlandse consument ruim 44.000 euro neer.

‘Als we de subsidies zouden afschaffen zijn we langer vervuilend’

“Daarom blijven subsidies op de aanschaf van elektrische auto’s nog tot zeker 2024/2025 nodig”, stelt Maarten Steinbuch, hoogleraar slimme mobiliteit aan de TU Eindhoven. “Met de bovenkant van de markt zit het wel snor. Het gaat om het aanjagen van de verkoop voor het lagere segment. Als wij nu de subsidies zouden afschaffen blijven wij langer vervuilend.” Steinbuch begrijpt bezorgde leasebedrijven wel: “Die hebben natuurlijk veel baat bij die subsidies.” Het Rijk zit er bovendien niet eeuwig aan vast , zegt Steinbuch. “Na 2030 is het niet eens meer mogelijk om een nieuwe fossiele auto te kopen, want dat mag dan niet meer.”

Volgens het Economisch Bureau van ING hebben subsidies een positief effect op de verkoop van nieuwe volledig elektrische personenwagens, auto’s die geen benzine of dieselmotor meer hebben. Het aandeel ‘volledig elektrisch’ over 2022 komt naar verwachting uit op 22 procent en groeit in 2023 naar 25 procent. “Vooral gedreven door elektrificatie van zakelijke wagenparken”, vertelt ING-econoom Rico Luman. “Maar ook voor particulieren die niet heel veel kilometers maken is subsidie belangrijk.”

De particuliere registraties met subsidie waren in 2022 goed voor zo’n 30 procent van de nieuwe registraties van elektrische auto’s (21.190 voertuigen). In 2023 is bij het lagere subsidiebedrag van 2950 euro budget voor 22.700 nieuwe elektrische auto’s. Luman: “Nieuwe instroom is belangrijk gezien de trage vernieuwingsgraad en vergroening van het wagenpark. Ook zijn nieuwe registraties belangrijk voor de toekomstige tweedehandsmarkt.” Die laatste markt is volgens Luman veelbelovend: “Inmiddels is duidelijk dat de levensduur van batterijpakketten niet tegenvalt en dat er restwaarde blijft. Dat heeft het vertrouwen in gebruikt elektrisch positief beïnvloed.”

Laden is duurder geworden

Hoe snel de stekkerauto-markt groeit hangt af van de kosten. Elektrische auto’s zijn de afgelopen jaren in prijs gedaald, maar worden nu weer duurder doordat de batterijprijzen vorig jaar, na een daling, weer zijn gestegen. Ook de prijs van stroom is fors omhoog gegaan. Luman: “Thuisladen blijft per kilometer duidelijk goedkoper dan rijden op benzine en zeker de combinatie met zonnepanelen is interessant, maar steeds meer ‘nieuwe’ particulieren zijn door het ontbreken van laadmogelijkheden aan huis, aangewezen op openbaar of op het werk laden. En laden bij de openbare laadpaal is naar verhouding duurder geworden.”

Daar staat tegenover dat er steeds meer betaalbare elektrische modellen op de markt komen. "Maar fiscale ondersteuning blijft voor particulieren nodig”, concludeert Luman.

Subsidie werkt, ziet ook Marco van Eenennaam, expert elektrisch rijden bij de ANWB. Al moeten we volgens hem wel een onderscheid maken tussen zakelijk en particulier: “Voor de zakelijke markt is vooral de korting op de bijtelling belangrijk. Dat voordeel wordt al over een paar jaar afgebouwd. Maar in het begin ging het als een razende met eerst de Mitsubishi Outlander en later de Tesla Model S en Model 3.”

Bij particulieren ziet de ANWB de verkooppiek vooral aan het begin van een nieuw jaar, als de subsidiepotjes massaal worden aangesproken. Van Eenennaam: “Dat subsidie-instrument is voor consumenten ongeveer even belangrijk als de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting, die ook geldt voor volledig elektrische auto’s.” Van Eenennaam denkt dat het nog wel even duurt voor de markt in evenwicht is. Er zijn domweg nog te weinig elektrische auto’s te koop. “De vraag blijft voorlopig veel groter dan het aanbod. Vooral op de tweedehandsmarkt blijft het aanbod flink achter. Terwijl het gros van de Nederlandse consumenten liever een occasion koopt.”

‘Auto van de toekomst rijdt niet op waterstof’

Van Eenennaam verwacht dat autofabrikanten de komende jaren meer kleinere modellen op de markt zullen brengen. De zorg over het rijbereik, merkt hij aan de vragen van ANWB-leden, lijkt ook iets afgenomen. “Wij krijgen nu vaker vragen over snelladen en welke modellen in aanmerking komen voor subsidie.”

Subsidie of niet, zeker is volgens hoogleraar Maarten Steinbuch dat de auto van de toekomst het doet op batterijen. En dus niet op waterstof. “Nee, waterstof wordt het niet, dat moet onderhand weleens duidelijk zijn. Waterstof heb je keihard nodig om de grote industrie te vergroenen. Het rendement van waterstof voor personenauto’s is bovendien veel te laag. In het proces om waterstof geschikt te maken om te tanken, gaat twee derde verloren. Daar komt bij dat batterijen steeds efficiënter worden en op termijn ook goedkoper.”

Elektrische pionier Tesla heeft het moeilijk Tesla ziet de concurrentie voorbij rijden. De pionier op het gebied van elektrisch rijden kampt met een snel afkalvend marktaandeel en schroeft de productie terug, ook door opgelopen kosten voor personeel en grondstoffen. Dat Tesla zijn positie niet langer zeker is, heeft vooral te maken met de concurrenten, die hun modellen een enorme stroomstoot hebben gegeven. In de top-10 van populairste elektrische auto’s van Nederland in 2022 komt Tesla niet eens voor. Onbetwiste nummer één was de Skoda Enyaq iV (5000 stuks verkocht tot en met november). De elektrische Peugeot 208 staat op twee met ruim 3400 verkochte exemplaren. De Kia Niro Electric staat op drie (ruim 3000 leveringen). ING-econoom Rico Luman: “Een groot deel van mensen die een Tesla konden betalen en dat ook wilden, hebben er al eentje. Het is ook een teken dat de markt volwassen wordt. De middenklasse is nu aan de beurt.”

