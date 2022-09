Zonder steun dreigt de hele glastuinbouw te verzuipen. ‘We maken ons grote zorgen’

De glastuinbouw wordt hard geraakt door de hoge gasprijzen. Veel tuinders zijn in paniek.

“De huidige prijzen zijn gewoon niet normaal”, zegt Wouter Duijvesteijn. “Twee jaar geleden lag de gasprijs tussen de 15 en 20 cent. Deze week 2,70 euro.”

Samen met zijn broer is Duijvesteijn eigenaar van Beyond Chrysant in Hoek van Holland, een kas van 6 hectare vol met witte chrysanten. Het bedrijf gaat ook deze winter door met kweken, zo werd na een goed gesprek met zijn broer – “die is van de cijfertjes” – en een paar bakkies koffie besloten.

Dure winter

Chrysanten groeien namelijk goed bij een temperatuur van 18 graden en voldoende licht, en dus weet Duijvesteijn zeker dat het voor hem een dure winter wordt. En dat terwijl de broers nog geluk hebben met eerdere investeringen, in zuinige led-lampen en een warmtekrachtkoppeling, een apparaat dat van gas stroom maakt. Bijproducten zijn warmte (om de kas te verwarmen) en CO 2 (voeding voor de planten).

De stroom die ze in de zomer niet gebruiken leveren ze terug aan het stroomnet, zodat huishoudens in de omgeving er hun huis mee kunnen verlichten. In de winter hebben ze het merendeel van de stroom die ze opwekken zelf nodig, voor licht. “Dat kost klauwen met geld”, geeft Duijvesteijn toe.

De twee broers gaan ervan uit dat er zoveel siertelers stoppen dat het aanbod daalt en de prijs die ze per bloem krijgen stijgt. “Ik verwacht niet dat we er deze winter winst op zullen maken, maar we doen het ook om onze klanten te behouden. We leveren normaal het hele jaar rond. En als we er een paar maanden mee stoppen, zijn we die klanten misschien wel kwijt.”

40 procent heeft het zwaar

De gehele glastuinbouw wordt hard geraakt door de hoge gasprijzen. Zo’n 40 procent van de 3000 bedrijven dreigt op korte of wat langere termijn in financiële problemen te raken. Volgens branche-organisatie Glastuinbouw Nederland zijn er al bedrijven die stoppen of tijdelijk stoppen. In dat laatste geval kopen zij geen bloemen of planten in omdat dat nu te duur is, maar hopen zij hun bedrijf later wel te kunnen voortzetten.

In een normaal jaar bestaan de kosten voor een gemiddelde tuinder voor 20 tot 30 procent uit kosten voor energie, zegt Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Nu is dat opgelopen tot 70 à 80 procent. Er is, volgens haar geen tuinder die die kosten kan doorberekenen aan zijn afnemers. Dus verkeert de glastuinbouw, die een aantal zeer goede jaren achter de rug heeft, nu in zwaar weer. “We maken ons grote zorgen, er zijn tuinders die in paniek zijn.”

Al flink wat bedrijven draaien op halve kracht. Dat ziet Bom-Lemstra bijvoorbeeld bij de ‘opkweekbedrijven’, die zaden kopen, gewassen opkweken en ze dan doorverkopen aan de tuinders. “Daar wordt nu heel wat afbesteld.” Ook veel groentekwekers overwegen dat met het oog op de winter te doen, zegt ze. Anderen stoppen tijdelijk, met het gevaar dat hun relatie met afnemers onder druk komt te staan.

Grote onderlinge verschillen

De omvang van de problemen verschilt van glastuinbouwer tot glastuinbouwer, benadrukt Bom-Lemstra. Een gemiddelde tuinder betaalt 70 procent van zijn energiekosten met vaste contracten, de rest is gedekt door variabele tarieven. Maar dat is een gemiddelde. Er zijn glastuinbouwers die nog voordeel hebben van hun vaste contract. Er zijn er ook die dat voordeel snel kwijtraken, omdat hun contract afloopt. Anderen moeten nu al het volle variabele pond betalen.

Verder speelt mee of tuinders vaste contracten hebben met hun afnemers. Wie veel met afgesproken prijzen werkt, is nu nadelig uit. “Supermarkten gaan die vaste contracten echt niet aanpassen als een tuinder opeens veel hogere energiekosten heeft. Dat betekent dat telers verlies lijden.”

Tenslotte verschilt de energiebehoefte van gewas tot gewas. Tuinders met gewassen die in de zomermaanden veel licht of warmte nodig hebben, zoals rozen, orchideeën en snijbloemen, hebben meer last van de hoge gas- en stroomprijzen dan telers van groenten, radijs of sla.

Glastuinbouw Nederland heeft woensdag een gesprek met minister Rob Jetten van klimaat. Dat gesprek was al gepland omdat het ministerie een subsidieregeling voor tuinders die willen verduurzamen heeft geschrapt, nu de gasprijzen zo hoog zijn. Bom-Lemstra: “Om te verduurzamen moet een tuinder eerst investeren. Dat doet hij niet als hij dat geld niet krijgt. Dan gaat hij zijn warmtekrachtcentrale weer gebruiken. Die draait op gas.”

Tegemoetkoming nodig

Ook de problemen rond de hoge gasprijzen zal Bom-Lemstra met Jetten bespreken. De brancheorganisatie wil een soort van tegemoetkoming als de energieprijzen hoog blijven. Ook wil ze actie tegen speculanten. “De gasprijzen zijn extreem onstabiel. Dat kan niet alleen door de oorlog in Oekraïne komen. Wij vermoeden dat er speculanten actief zijn die de prijzen opstuwen.”

Zij zal Jetten ook wijzen op iets anders: dat tuinders marktaandeel kunnen verliezen aan concurrenten uit Spanje en Italië. “Daar is meer zon. Maar telers gebruiken daar meer water en gewasbeschermingsmiddelen dan Nederlandse telers.”

Doodzonde zou chrysantenkweker Duijvesteijn het vinden als door deze energiecrisis veel van zijn collega’s omvallen, en dat is wel wat hij nu ziet gebeuren. “Het is normaal dat er jaarlijks een paar bedrijven zijn die moeten stoppen omdat ze niet meekomen, dat is marktwerking. Maar nu heeft echt iedere tuinder die ik ken het moeilijk”, zegt hij. Hij ziet ook veel mogelijkheden om de glastuinbouw nog verder te verduurzamen. “Maar dan moet de overheid wel voorkomen dat onze hele sector nu verzuipt.”

