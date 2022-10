Zonder piekbelasters kan de natuur snel opveren: ‘Let op mossen, vlinders en paddenstoelen’

Wat is het perspectief voor de natuur na het stikstofadvies van Johan Remkes? Organisaties en wetenschappers zijn gematigd positief.

Het lijkt erop dat we eindelijk iets gaan doen, constateert Sander Turnhout van SoortenNL, na lezing van het stikstofadvies van Johan Remkes. De Groningse hoogleraar ecologie Han Olff is blij dat Remkes elke twijfel wegneemt. “De natuur gaat achteruit, dat komt door stikstof, en daar moeten we wat aan doen.”

Olff schreef half augustus in een opiniestuk, ondertekend door 36 wetenschappers, dat er een gedegen wetenschappelijke basis is voor het stikstofplan. Turnhout schreef in mei een essay over natuurbeheer in weekendmagazine Tijdgeest, en laat met SoortenNL aan de hand van alledaagse planten en dieren zien welk effect teveel stikstof heeft op ‘gewone’ natuur.

Niets nieuws

Het rapport van Remkes bevat niets nieuws, zegt Turnhout. “Hij vindt nog steeds wat hij drie jaar geleden al vond. En premier Rutte zegt dat het kabinet zich gaat beraden, dat deed het altijd al.” Olff ziet nog wel wat addertjes onder het gras, vooral bij Remkes’ voorstel om de kritische depositiewaarde uit de stikstofwet te halen.

“Dat is een essentieel onderdeel in het juridisch instrument waarmee de stikstofcrisis is gaan rollen, het streepje op de meter hoe hard je mag boeren. LTO heeft gelobbyd om de kritische depositiewaarde uit de wet te halen, maar dat cijfer representeert de status van de natuur. In een paar jaar tijd een alternatief optuigen is niet haalbaar en je doet daarmee ook geen recht aan die depositiewaarde waar twintig jaar onderzoek aan ten grondslag ligt.”

Gematigd positief

Toch zijn beiden, net als de meeste wetenschappers en natuurorganisaties, gematigd positief, vooral over het voorstel om snel 500 tot 600 piekbelasters uit te kopen of te verplaatsen. “Een jaar is kort, maar het kan goed uitvallen met een aantrekkelijk bod”, denkt Olff. “De natuur gaat er dan zeker op vooruit. Ammoniak slaat dicht bij de bron neer, elke dag weer. Als je die bron weghaalt, is de depositie weg en kun je de natuur zien opveren.”

Niet alle planten en dieren die bij een natuurgebied horen zullen meteen terugkeren, voorspelt Olff. “Dat hoeft ook niet. We moeten de natuur robuuster maken, om soorten terug te krijgen moeten we ook kijken naar de waterkwaliteit en natuurverbindingen.”

Niet alleen naar stikstof kijken

Turnhout noemt het om die reden handig dat Remkes in 2025 en 2028 tussentijds wil kijken hoe de stikstofreductie verloopt. “Ik begrijp de argwaan, want het kan een geitenpaadje zijn om 50 procent reductie in 2030 te omzeilen. Maar je kunt ook kijken of je dat doel gaat halen. Daarbij is het verstandig naar de natuur te kijken en niet alleen naar stikstof. Als je wilt weten of de natuur zich aan het herstellen is, moet je vooral kijken naar soorten die snel herstellen. Paddenstoelen, mossen, korstmossen en vlinders vallen niet direct onder de Habitatrichtlijn die de staat van instandhouding van specifieke soorten voorschrijft, maar ze reageren snel op verbetering van de omstandigheden. Ze zijn daarom een goede maat voor habitatkwaliteit, en dus de terugkeerkans van verdwenen doelsoorten.”

Turnhout noemt het goed dat Remkes aandacht heeft voor het emotionele verhaal van de boer. “Maar er zijn meer mensen dan boeren alleen. Wie naast een intensieve veehouderij woont, of geregeld als vrijwilliger in de natuur rondloopt en zich inzet voor onderhoud en herstel, een divers allegaartje van mensen, ziet overheden alleen natuuronvriendelijke besluiten nemen. Dat is de emotie van mijn achterban.”

