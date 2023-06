Zonder grond komt er van De Jonges nieuwbouw niets terecht

Grond dreigt een struikelblok te worden voor woningbouw. Daarom moeten gemeenten meer armslag krijgen bij het verwerven van bouwgrond, bijvoorbeeld door in de onderhandelingen met een grondeigenaar snel aan te sturen op te onteigening. Met maatregelen als deze hoopt minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) de nieuwbouw op gang te houden.

Op een veel ingrijpender voorstel, een belasting voor grondeigenaren, moet hij nog studeren, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Het probleem is helder: zonder grond geen woningen. Maar grond is schaars en duur en het duurt vaak lang voor die beschikbaar komt voor woningbouw. Nieuwbouwplannen dreigen daarop stuk te lopen, ziet De Jonge. En dat terwijl zijn doelstelling, 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030, toch al onder druk staat: vanwege de hoge rente, de gestegen bouwkosten en het wegblijven van aspirant-kopers staan ontwikkelaars en bouwers niet te popelen om aan nieuwbouwprojecten te beginnen.

Gemeenten kunnen geen kant op

Dat grondprobleem heeft een voorgeschiedenis van zo’n vijftien jaar. Tot de kredietcrisis van 2008 hadden veel gemeenten grond genoeg in bezit. Maar tijdens die crisis daalde die grond opeens hard in waarde, en dat bezorgde gemeenten grote financiële problemen. Uit angst voor herhaling kochten zij sindsdien maar weinig nieuwe grond aan.

Daardoor zijn gemeenten nu, als ze woningen willen laten bouwen, afhankelijk van private grondeigenaren, vaak projectontwikkelaars. De onderhandelingen met hen verlopen vaak moeizaam, ook al omdat die ontwikkelaars regionaal gezien vaak monopolist of bijna-monopolist zijn: gemeenten kunnen vaak geen kant op.

Extra ingewikkeld is het dat projectontwikkelaars hun grond vaak voor veel geld gekocht hebben, in de verwachting dat terug te verdienen door er dure woningen op zetten. Maar de vraag naar dure nieuwbouw is sterk teruggevallen en bovendien heeft De Jonge voorgeschreven dat twee derde van alle nieuwbouw ‘betaalbaar’ moet zijn, en aan dat soort woningen valt veel minder te verdienen. Woningbouwprojecten zijn daardoor nauwelijks rendabel te krijgen.

Ook voor gemeenten trouwens, want die krijgen voor de aanleg van wegen en dergelijke betaald uit de opbrengst die ontwikkelaars boeken – maar niet als die opbrengst er niet is. Her en der moet nu eindeloos onderhandeld (of: heronderhandeld) worden, ontwikkelaars zijn niet geneigd hun verlies op de duur gekochte grond te nemen, projecten dreigen geschrapt te worden.

Grondbelasting op de lange baan

De Jonge zet nu vooral in op het versnellen van procedures, bijvoorbeeld door gemeenten snel te laten beginnen met een onteigeningsprocedure, ook al lopen de onderhandelingen nog. Ook moeten gemeenten sneller hun ‘voorkeursrecht’ inzetten; dat betekent dat de eigenaar bij verkoop de grond als eerste aan de gemeente moet aanbieden. Omdat veel gemeenten niet genoeg geld hebben om dat recht uit te oefenen, wil de minister kijken of het Rijk niet kan meebetalen.

Een meer fundamentele ingreep, vorig jaar bepleit door een groep woningmarkteconomen, schuift De Jonge op de lange baan: een planbatenheffing, een belasting op de waardestijging van grond. Als grond een nieuwe bestemming krijgt, zo luidt de gedachte erachter, stijgt de waarde – want grond onder woningen is meer waard dan landbouwgrond. Nu nog strijkt de eigenaar die opbrengst op, dankzij zo'n heffing gaat die deels naar de gemeente. Dat schrikt grondspeculanten af en drukt de grondprijs. Te ingrijpend om nu in te voeren, vindt De Jonge. Hij wil er eerst verkennend onderzoek naar laten doen.

Lees ook:

De grond ligt braak, de nieuwbouw van woningen kan beginnen. Maar dat gebeurt niet

Grond genoeg voor de nieuwbouw van woningen, maar op veel plekken gebeurt niets, onder meer omdat de eigenaren erop speculeren dat uitstel de waarde van hun grond doet stijgen. Gemeenten hebben nauwelijks instrumenten om er iets tegen te doen.