Zoeken naar personeel blijft hele klus, merkt Randstad: ‘Mensen kunnen nu kiezen’

Het zoeken naar geschikt personeel dat al of niet tijdelijk ergens wil werken blijft een hels karwei. Dat ondervindt uitzendreus Randstad, dat dinsdag de resultaten in het tweede kwartaal van 2023 naar buiten bracht. Vergeleken met vorig jaar zomer is de roep om personeel slechts iets minder luid: er staan volgens Randstad nu 450.000 vacatures open in Nederland, 2 procent minder dan afgelopen jaar rond deze tijd.

Het uitzendbedrijf heeft vooral grote moeite om mensen te vinden die in de techniek vacatures kunnen vervullen. Zo is het heel moeilijk aan monteurs en elektrotechnici te komen. Wel is er minder vraag naar winkelpersoneel en marketeers. Maar beleidsadviseurs en juristen zijn weer niet aan te slepen, constateert Randstad.

Denk niet dat het ineens weer gedaan is met de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt, waarschuwt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt bij Tilburg University. “De structurele trend is krapte en schaarste, met als voornaamste oorzaak een vergrijzing van de beroepsbevolking. Natuurlijk fluctueert de markt binnen die trend. Bijvoorbeeld omdat Jumbo het niet zo goed doet als het had gehoopt, omdat Philips mensen moet ontslaan of omdat VDL Nedcar een opdrachtgever zoekt. Maar het tekort aan personeel ligt de komende tijd vast.”

Niet iedere flexwerker is uitzendkracht

Ook met de aanname dat de prestaties van uitzendbureaus een goed beeld geven van de markt, moeten we oppassen, stelt Wilthagen. “Het wel en wee van een uitzendbureau is niet meer automatisch een goeie indicator. Als er een economische neergang aankwam, begonnen bedrijven – om hun vaste personeel te sparen – eerst met het bedanken van uitzendkrachten en nam dus de omzet van uitzendbureaus af. Als de economie aantrok, durfden bedrijven nog niet meteen vaste mensen aan te trekken en begonnen ze voorzichtig met uitzendkrachten.” Dat is anno 2023 compleet veranderd. Niet iedereen die flexibel inzetbaar is, is automatisch een uitzendkracht. Wilthagen: “Die zogeheten flexschil bestaat al langere tijd niet alleen meer uit uitzendkrachten, maar ook uit oproepkrachten en zzp’ers. Mensen kunnen nu kiezen.”

In een praatje met de pers erkende topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland het veranderde landschap op de arbeidsmarkt: “Er zijn ook mensen die graag zzp’er willen zijn. Daar moet ook ruimte voor zijn. Uiteindelijk draait het erom dat we mensen aan werk helpen en ook houden.”

Krapte is fenomeen van blijvende aard

Randstad voelt de verslechterde economische omstandigheden wel in zijn eigen resultaten. In Nederland ging de omzet afgelopen kwartaal met 9 procent omlaag ten opzichte van een jaar geleden. In het eerste kwart van dit jaar moest Randstad ook al 11 procent omzet inleveren in vergelijking met diezelfde periode het jaar daarvoor. Maar omdat vorig jaar volgens Tiel een heel goed jaar was, zijn de huidige cijfers volgens hem wat vertekend. Het uitzendbedrijf stelt dat 3,3 miljoen werkenden in Nederland een beroep hebben waarvoor de arbeidsmarkt nog steeds als zeer krap kan worden gekenmerkt.

Hoogleraar Wilthagen maakt zich zorgen om die structurele krapte, die volgens hem niet altijd erkend wordt als een fenomeen van blijvende aard. “We moeten ons geen zand in de ogen laten strooien bij een tijdelijke piek of dal op de arbeidsmarkt. Als we niet inspelen op met name de vergrijzing van de beroepsbevolking, bijvoorbeeld door meer te investeren in het automatiseren van banen, wordt het probleem alleen maar groter.”

Lees ook:

Krappe arbeidsmarkt zorgt voor ruzie en uitval op de werkvloer

Vooral op de werkvloer neemt het aantal juridische conflicten toe, blijkt uit cijfers van Stichting Achmea Rechtsbijstand. Ook zien juristen een toename van mensen die uitvallen vanwege de hoge werkdruk.