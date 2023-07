Zo voorkomt de EU 60 miljard kilo afgedankte zonnepanelen

Over twee jaar moeten er mede dankzij het Nederlandse TNO Europese zonnepanelen gemaakt worden die helemaal circulair zijn. Ze gaan bovendien anderhalf keer zo lang mee.

Afgedankte zonnepanelen vormen tot nu toe een afvalprobleem. Om te voorkomen dat vocht in de panelen binnendringt en de stroom leverende zonnecellen kapot maakt, zijn de diverse lagen van een paneel zo goed verlijmd dat ze nauwelijks nog van elkaar te scheiden zijn. Veel oude panelen eindigen daardoor in een shredder en het gruis met allerhande waardevolle stoffen kan dan alleen nog voor verharding van wegen of iets vergelijkbaars worden gebruikt.

Nu is die afvalberg nog te overzien. Dertig jaar geleden, toen de panelen werden gemaakt die nu vervangen gaan worden, was er nog geen noemenswaardige productie. Maar inmiddels komen er honderden miljoenen per jaar uit de fabrieken en dat aantal zal nog vele jaren snel blijven groeien. Als er niets zou veranderen, zouden we rond 2050 met 60 miljard kilo onbruikbaar gruis blijven zitten.

Nieuwe bestemming

Er zijn al tal van initiatieven om daar wat aan te doen. Zo kun je oude panelen een tweede leven gunnen. Ze leveren per vierkante meter wel veel minder stroom dan moderne panelen, maar je kunt er vaak toch nog zinvol stroom mee opwekken.

Is er geen nieuwe bestemming voor te vinden, dan kunnen ze binnenkort al voor een flink deel worden gerecycled. Er zijn technieken ontwikkeld om de glasplaten en achterkanten van de panelen van de zonnecellen te scheiden. Dan kun je in ieder geval al een deel van de oorspronkelijke materialen terugwinnen.

In Australië hebben ze ontdekt dat je met oud panelenmateriaal heel krachtige batterijen kunt maken. En juist deze week maakte een Australische universiteit bekend maar liefst 99 procent van al het zilver uit zonnecellen te kunnen recyclen. In Nederland zijn al fabrieken, onder meer van Solarge en Exasun, die panelen maken die op zich al wat beter zijn te recyclen.

Helemaal Europees

Dat vindt de Europese Unie echter nog niet goed genoeg. En dus is er een project in het leven geroepen, Pilatus, dat voor compleet circulaire zonnepanelen moet zorgen. Ik schreef daar eerder al over en het lijkt er nu op dat het succes gaat opleveren. De zonnecellen ervoor komen uit Noorwegen, TNO levert de afdeklaag tussen de cellen en de rest van een paneel, een Zwitsers bedrijf zorgt voor de machines om de panelen te maken en in Duitsland wordt een eerste fabriek neergezet.

Een zonnepaneel van de Nederlandse fabrikant Energyra wordt automatisch op fouten gecontroleerd. Beeld Energyra

Het moet een echt Europees succesverhaal worden, waarbij naast de circulaire panelen ook de werkgelegenheid een rol speelt. We hebben zo veel zonnepanelen nodig dat het de eerstkomende decennia een grote bron van werk kan worden. Daarnaast moeten we in Europa minder afhankelijk worden van Chinese panelen en de basismaterialen daarvoor. Die les hebben we geleerd door de gasproblemen als gevolg van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne.

Door de grondstoffen te recyclen, zal bovendien de import van grondstoffen beperkt kunnen worden. Als bonus gaan de nieuwe panelen waarschijnlijk ook nog veel langer mee: de gegarandeerde levensduur zou van pakweg 25 naar 40 jaar kunnen stijgen, verwacht TNO.

Van niche naar wereldmarkt

Aangezien ook de VS onafhankelijk wil worden van Chinese zonnepanelen en circulair wil gaan produceren, voorziet Pilatus ook dat de technologie daar ingezet kan worden. Als dat gebeurt, wordt Europa zowaar weer een grootmacht op het gebied van zonne-energie. Ik zeg 'weer’ omdat rond de eeuwwisseling zonne-energie zijn wereldwijde opmars begon in Duitsland en dat land dus ook de leverancier van zowel panelen, als de grondstoffen ervoor en de bijbehorende omvormers werd. Ook elders in Europa, ook in Nederland, werden panelen gemaakt.

Tien jaar later kwamen de Chinese fabrikanten met veel goedkopere alternatieven en veroverden zo in een paar jaar de wereldmarkt. Dankzij veel onderzoek bleef Europa nog wel belangrijk bij het ontwikkelen van verbeterde panelen. Daarmee konden nieuwe Europese fabrikanten, zoals het Noord-Hollandse Energyra, nichemarkten veroveren. Wellicht dat Pilatus Europa weer vanuit die niche naar de wereldmarkt kan brengen.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent heeft nu ook een podcast, onder meer over warmtepompen - beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

Lees ook:

Windturbine: van afvalnachtmerrie tot circulaire stroommolen

De landen rond de Noordzee willen 15.000 tot 20.000 gigantische windturbines in zee plaatsen tot het jaar 2050. De wieken daarvan leveren dertig jaar later 300 miljoen kilo kunststofafval op. Gelukkig hoeven we dat dan niet meer onder de grond te stoppen. Windturbines worden circulair.