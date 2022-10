Zó had Johan Remkes het voor de melkveehouders nooit bedoeld

Nee, het fel bediscussieerde stikstofdoel van het kabinet is niet zomaar uit de lucht komen vallen. 50 procent minder uitstoot in 2030: het was Johan Remkes die het ruim twee jaar geleden voor het eerst op papier zette. Met een commissie vol zwaargewichten schreef hij het prangende advies Niet alles kan overal.

Nu, ruim twee jaar later, vestigen veel boeren na aanvankelijke twijfels hun hoop op precies dezelfde VVD-prominent. Is het nu Remkes die hun zorgen gaat verlichten?

Dat klinkt hoogst onlogisch. Maar bij de halvering die Remkes in 2020 voorstond, hoorde wel een breder verhaal. Zo reikte zijn commissie een globaal uitgewerkte oplossing aan om tot die halvering van de uitstoot te komen. Een ‘afrekenbare stoffenbalans’: een soort boerenboekhouding die gestoeld is op het al bestaande beleidsvoornemen om in Nederland tot een kringlooplandbouw te komen.

Krachtvoer en kunstmest

Bij een – sterk versimpelde – gesloten kringloop eten koeien gras dat groeit op hun eigen mest. Maar om de koe meer melk te laten geven en het gras harder te laten groeien, worden inputs gebruikt: krachtvoer en kunstmest. Daardoor komt extra stikstof in omloop die niet volledig in de kringloop blijft. De commissie-Remkes wilde boeren met zo’n stoffenbalans afrekenen op hun ‘stikstofverliezen’. Ofwel: het verschil tussen de inputs die ze extra in hun bedrijf stoppen en wat er uiteindelijk aan nuttige producten (melk en voer, maar ook mest) uit komt. Daarbij loont het dus om gebruik van krachtvoer en kunstmest af te bouwen.

Dat is een wezenlijk andere benadering dan in het huidige beleid. De stikstofinvloed van een boerenbedrijf wordt nu simpelweg berekend aan de hand van het aantal dieren en het staltype. Waarbij dieren minder zwaar meetellen als ze staan in moderne stallen die de stikstofuitstoot met nieuwe technieken proberen te beperken. Die stalsystemen liggen overigens juridisch sterk onder vuur, omdat ze niet altijd doen wat ze beloven.

Op zich is er voor zo’n stoffenbalans een breed politiek draagvlak. Het plan wordt dan ook verder uitgewerkt. Maar dat gaat langzaam, want het is ingewikkeld. En daarmee komt de stoffenbalans dus pas ver na de stikstofaanpak, terwijl het daar in de visie van de commissie-Remkes juist een belangrijk onderdeel van was.

Accent op uitkoop

Remkes wilde de 50 procent reductie in de landbouw juist bereiken door alle veehouders in de aanloop naar 2030 een doel mee te geven. Bijvoorbeeld om hun stikstofverlies gaandeweg te beperken van 20 naar 10 procent. Voor bedrijven vlakbij natuurgebieden zouden scherpere normen moeten gelden. Met uitkoop en verplaatsing van bedrijven – zowel vrijwillig als gedwongen – adviseerde Remkes destijds ‘zeer selectief om te gaan’. En het instrument vooral in te zetten voor grote uitstoters vlakbij natuur.

Dat advies is in lijn met het kritische rapport dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maandag uitbracht. In het huidige kabinetsbeleid lijkt het accent vooral op uitkoop te liggen: daarvoor zijn immers miljarden beschikbaar. Gecombineerd met de forse reductieopgave die provincies van het kabinet hebben meegekregen, werkt dat doelredeneren in de hand.

De snelste manier om de stikstofneerslag op de natuur te beperken is in veel gevallen door een melkveebedrijf tot stoppen te bewegen. De uitstoot van alle Nederlandse koeien samen ligt bijna vijf keer hoger dan die van de varkens en tien keer hoger dan die van de kippen. Bovendien liggen melkveebedrijven vaker dan andere veehouderijen binnen een kilometer van beschermde natuur. Juist zij vrezen tot stoppen te worden gedwongen.

Juist melkveebedrijven kunnen het

Maar redeneer je vanuit de kringloopgedachte en de ‘afrekenbare stoffenbalans’ van Remkes, dan is massale opkoop van koeienboeren een stuk minder logisch. Juist melkveebedrijven kunnen eenvoudiger dan varkens- en kippenhouders – hun stikstofkringloop sluiten. Zij hebben vaak grond waarop ze hun mest kwijt kunnen. En waarop ze gewassen kunnen telen die weer stikstof binden.

Bovendien, ook dat adviseerde het PBL al eens, is voor de staat van de natuur meer dan alleen stikstof van belang. Ook verhoging van de grondwaterstand is broodnodig. Een maatregel die ook zijn weerslag heeft op de zone rondom de natuur. Daar zullen gronden ongeschikt worden voor intensief gebruik, maar juist bruikbaar zijn als grasland voor koeien.

Het zijn bij uitstek redeneringen die op tafel komen bij de gebiedsgerichte processen van provincies. Waarbij gedeputeerden zich al een tijdje beklagen over de verlammende werking van het jaartal 2030. Of Remkes zijn zelf gestelde tijdsdoel intact laat, moet blijken. Maar het ligt in elk geval in de rede dat hij het belang van een breder perspectief dan alleen stoppen of uitkopen zal benadrukken.

