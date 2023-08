Zo controleer je of het energielabel van je huis klopt (en verklein je de kans op fraude)

Fraude? Wat is er aan de hand?

Wat er precies is gebeurd is de Inspectie Leefomgeving en Transport nog aan het onderzoeken. De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) laat weten dat een energieadviseur energielabels heeft uitgegeven aan woningeigenaren. Die labels zijn vervolgens niet geregistreerd in de landelijke database, en dan zijn ze dus ook niet geldig. “Het kan dus zijn dat er personen zijn die zich uitgeven als energieadviseur terwijl ze dat niet zijn”, zegt een woordvoerder van RVO.

Hoe controleer je of je eigen huis of een huis dat je wil kopen of huren een geldig energielabel heeft?

Door het label te zoeken op de website EP-Online.nl. Dat is een website van de rijksoverheid waar alle geldige energielabels te vinden zijn. Pas als het energielabel van een woning hier staat is het een wettelijk geldig energielabel. Een label is tien jaar geldig.

Waarvoor dient het energielabel van een woning?

Wie een huis verkoopt, verhuurt of oplevert moet een energielabel laten opstellen voor de nieuwe koper of huurder. Een energielabel zegt iets over hoe energiezuinig de woning is. Concreter: hoeveel energie een woning verbruikt. Hoe minder dat is, hoe beter het energielabel. Op basis van het label wordt deels de verkoop- of huurprijs van een woning bepaald. Het geeft de koper en huurder ook inzicht in wat er nog kan worden gedaan om de woning verder te verduurzamen.

Wie bepaalt dan welk energielabel een woning krijgt?

Een energielabel mag alleen worden opgesteld door een gecertificeerde energieadviseur die langskomt aan huis, een zogenaamde energieprestatie-adviseur (EP-adviseur). Diegene komt de woning van binnen en buiten controleren. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar het glas, eventuele zonnepanelen, spouwmuurisolatie, verwarming, koeling en ventilatie.

Is de betrouwbaarheid van energieadviseurs te controleren?

Er bestaat een openbare lijst, ook opgesteld door de overheid, waarin alle gecertificeerde energieadviseurs zijn opgenomen. De website, schrik niet, is te vinden via: epadviseurs.energieprestatie-adviesplatform.nl. Alleen de adviseurs die in deze lijst staan kunnen een label laten registeren bij EP-Online.nl, de landelijke database voor energielabels. Pas na die registratie is een energielabel officieel geldig.

Wat als het label na een controle van een adviseur niet in de databank staat?

De Inspectie Leefomgeving en Transport adviseert dan eerst contact op te nemen met de energieadviseur die de controle heeft uitgevoerd. Daarnaast is er ook altijd een certificerende instelling, een partij die de adviseur moet controleren. Als er daarna nog redenen zijn om te vermoeden dat het energielabel is vervalst dan kan dit worden gemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Hoe gaat een betrouwbare gecertificeerde energieadviseur te werk?

Adviseurs nemen de kenmerken van de woning op. Dat duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur, laat RVO weten. Het is de bedoeling dat de eigenaar van de woning daarbij aanwezig is. Het werk van de adviseur kost voor gemiddelde woningen – dus geen kastelen – nooit meer dan 300 euro. Dat zeggen Vereniging Eigen Huis en FedEC, de beroepsvereniging van energiedeskundigen.

Hoe erg is het als een energielabel niet klopt?

Als er geen energielabel is opgesteld door de verkoper of verhuurder van een woning kan een boete worden opgelegd. Als het energielabel niet meer klopt omdat de woning inmiddels energiezuiniger is, vanwege betere isolatie bijvoorbeeld, dan is het voor de verkoper of verhuurder slim om het huis opnieuw te laten keuren, omdat het de vraagprijs kan verhogen. Maar dit is niet verplicht. Een energielabel is tien jaar geldig vanaf het moment dat de adviseur is langsgekomen. Ook als na een verbouwing de situatie is veranderd.

