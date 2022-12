Zijn de woonplannen van minister De Jonge wel uit te voeren?

Bij tegenwind moet je niet meteen van je fiets stappen, maar harder trappen. Iets dergelijks zei minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) onlangs toen hem gevraagd werd of al die plannen die hij in de loop van het bijna afgelopen jaar de wereld heeft ingestuurd nog haalbaar zijn.

Die vraag kwam niet uit de lucht vallen. Alleen al vanwege de ambities van de minister: die zijn torenhoog. In maart stuurde De Jonge zijn ‘nationale woon- en bouwagenda’ naar de Kamer, en met korte tussenpozen liet hij daar nog zes plannen op volgen, onder meer over nieuwbouw en betaalbaar wonen.

Maar sinds maart is de wereld van aanzien veranderd. Vlak voor De Jonges ‘nationale agenda’ verscheen, brak de oorlog in Oekraïne uit. De inflatie liep op tot 17 procent in oktober, de economische groei stokte, de rentes stegen, ook de hypotheekrentes. Overal doen zich personeelstekorten voor, ook in de bouw. En de bouwkosten van een nieuwbouwwoning stegen met bijna 10 procent.

De Jonges ministerie zette die tegenslagen vorige week op een rij in het rapport Staat van de Volkshuisvesting. Die ‘vergroten de druk’, luidt de conclusie. ‘Maar het is nog te vroeg om met zekerheid te zeggen wat en hoe sterk de invloed ervan op het behalen van de doelstellingen precies zal zijn.’ Gewoon harder te trappen dan maar?

900.000 nieuwe woningen: bouwers wachten af

Het is het opvallendste doel van De Jonges plannen: tot en met 2030 moeten er 900.000 nieuwe woningen worden gebouwd. In oktober maakte de minister daar afspraken over met alle provincies. Maar provincies bouwen niet en plannen zijn geen woningen. De bouw komt pas op gang als beleggers, projectontwikkelaars en bouwondernemers zien dat ze er iets aan kunnen verdienen. En dat valt in de huidige omstandigheden niet mee.

Allereerst vanwege die gestegen bouwkosten, juist nu de prijzen van bestaande woningen dalen. Nieuwbouwhuizen waren altijd al duurder dan bestaande, maar dat verschil loopt nu hard op. Dat jaagt kopers van nieuwbouw weg. Die zijn in deze onzekere tijden sowieso al huiverig om geld te steken in een huis dat ze pas over twee of drie jaar kunnen betrekken.

Beleggers en ontwikkelaars beginnen niet aan woningbouwprojecten zolang ze niet in de voorverkoop al een aanzienlijk deel zijn kwijtgeraakt. Dan maar liever even wachten op betere tijden. Een aanwijzing dat dat inderdaad gebeurt, is het aantal verleende bouwvergunningen. Dat waren er in de eerste negen maanden van 2022 48.100, 12 procent minder dan vorig jaar, een daling waarin ook de stikstofcrisis meespeelt.

Valt dit op te lossen? De Jonge heeft zijn kaarten deels op flexwoningen gezet, tijdelijke huizen die snel neergezet kunnen worden. Daarnaast moet ‘transformatie’ soelaas bieden, kantoren die tot woningen omgebouwd worden. Maar insiders zeggen: onderschat de hindernissen voor flexbouw niet. En in 2021 leverde transformatie 9500 woningen op, het laagste aantal in jaren. De eenvoudig te verbouwen panden raken op.

Kijk ook naar leegstand, zeggen andere woningmarktkenners. Volgens het CBS staan er 180.000 woningen leeg; deels is dat onvermijdelijk, maar een derde wordt al meer dan een jaar niet bewoond. En kijk naar al die tweede huizen – hoeveel precies is onduidelijk – die bestemd zijn voor gebruik in weekends en vakanties en waar niemand woont. Maak dat met belastingmaatregelen onaantrekkelijk, dan wordt het bestaande woningbestand effectiever gebruikt.

Betaalbare woningen: de grondprijs is een struikelblok

Wonen is voor veel mensen te duur geworden. Koophuizen dalen sinds kort in prijs, maar omdat tegelijkertijd de hypotheekrente stijgt, blijven de maandlasten hoog, zeker voor wie voor het eerst een huis wil kopen. Die moet dus huren. Maar al diegenen die op de wachtlijst staan én degenen die te veel verdienen voor sociale huur zijn aangewezen op huren in de vrije sector. En daar bepalen vraag (groot) en aanbod (klein) de prijs (hoog).

Niet vreemd dus dat een belangrijk deel van De Jonges plannen gaat over betaalbaarheid. Allereerst wil De Jonge bestaande woningen betaalbaarder maken, met name huurhuizen. Komend jaar al krijgen 510.000 mensen met een huurhuis in de sociale sector en een laag inkomen een huurverlaging van gemiddeld 57 euro per maand.

Ingrijpender is wat De Jonge wil in de vrijehuursector. Hij voert daar het puntenstelsel in dat nu al voor sociale huur geldt: hoe beter de woning, hoe meer punten en hoe hoger de huur. Nu stopt dat stelsel bij 142 punten (of 763 euro). Dat wordt 187 punten (1100 euro). Volgens De Jonge gaat daardoor de huur van 300.000 huizen met gemiddeld 190 euro per maand omlaag.

Tot woede van al die ondernemers die hun geld verdienen met het verhuren van huizen. Deze ‘pandjesbazen’ dreigen hun huizen massaal in de verkoop te zetten, omdat verhuren straks niets meer oplevert. De afgelopen jaren groeide de vrijehuursector snel – er was tenslotte goud geld te verdienen. Maar nu dreigt die hele sector even snel weer ineen te schrompelen.

Is dat erg? Ja, zeggen veel woningmarktonderzoekers, want die sector is onmisbaar voor een goed werkende woningmarkt. Valt mee, zeggen sommige anderen. Want als al die huurhuizen verkocht worden, drukt dat de prijzen op de markt voor koopwoningen.

Ook tegen De Jonges plannen voor betaalbare nieuwbouw lopen marktpartijen te hoop. Twee derde van al die 900.000 nieuwe woningen moet betaalbaar zijn, vindt de minister (met een koopprijs tot 355.000 euro of maximaal 1000 euro huur). Maar volgens projectontwikkelaars en bouwers kan dat niet. Zij kunnen alleen goedkope huizen bouwen, zeggen zij, als ze tegelijkertijd ook veel dure huizen mogen bouwen, want met die laatste verdienen ze hun geld. Dat aandeel van twee derde moet dus naar beneden. Anders worden er nul woningen gebouwd, en dus ook geen enkele betaalbare woning.

Om de bouw van betaalbare woningen toch op gang te houden, deelt De Jonge subsidies uit. Maar kenners betwijfelen of dat werkt. Kijk liever naar de grondprijs, zeggen zij: die moet omlaag. Wie grond heeft aangekocht, rekent er vaak op dat de prijs stijgt als er dure huizen gebouwd worden. Want zo wordt de grondwaarde meestal berekend: hoe duurder de bebouwing, hoe hoger de prijs. Als eigenaren die waarde afboeken, maken ze de bouw van goedkopere huizen mogelijk.

Maar uit zichzelf doen grondeigenaren dat niet. Daarom pleiten veel woningmarkteconomen voor een ‘planbatenheffing’, een belasting op de waardestijging van grond. Dat levert gemeenten geld op voor woningbouw en schrikt grondspeculanten af. De Jonge is er nog niet uit.

30 procent sociale huur: ook corporaties zitten klem

Er moeten 250.000 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd worden, kondigde De Jonge aan; dat moet ertoe leiden dat in elke gemeente 30 procent van alle woningen in de sociale sector valt. Een omslag in het beleid: jarenlang was dat juist gericht op minder sociale huur. Maar gaat het ook gebeuren?

Als het gaat om die 30 procent per gemeente is het duidelijk: nee. Vier op de tien gemeenten hebben nu zo weinig sociale huur dat ze die 30 procent nooit kunnen halen, zelfs als al hun nieuwbouw sociale huur zou zijn. Dat ziet De Jonge inmiddels ook: hij houdt rekening met gemeenten waar die 30 procent ‘evident niet logisch of niet haalbaar is’.

Ook op dat aantal van 250.000 valt veel af te dingen. Uit afspraken van De Jonge met onder meer woningcorporaties bleek dat er veel sociale huur zal verdwijnen door verkoop of sloop. Per saldo groeit het aantal sociale huurwoningen daardoor maar met 100.000.

En zelfs dat aantal lijkt hoog gegrepen. Weliswaar hebben corporaties meer te besteden nu de verhuurderheffing is afgeschaft (die kostte hun 1,7 miljard euro per jaar). Maar ook zij hebben te maken met stijgende bouwkosten en hogere kapitaalrentes. Ze hebben beloofd 30.000 woningen per jaar te bouwen, maar vanwege geldnood konden dat er weleens veel minder worden.

Zorg hoe dan ook dat het percentage sociale huur in de steden op peil blijft, zeggen actiegroepen. Daar loopt dat percentage vaak op tot 40 of zelfs 50. Van De Jonge mogen de steden daarom de nadruk leggen op de bouw van duurdere huurwoningen. Maar daardoor dreigt over heel Nederland gezien het percentage sociale huur zelfs te dalen in plaats van te stijgen.

Ook de corporaties waarschuwen: zorg dat wat als sociale huur gebouwd wordt ook jarenlang sociale huur blijft. Her en der sjoemelen gemeenten daarmee. Om aan hun streefpercentage te komen, bouwen ze sociale huurwoningen die al bij de eerste huurverhoging in de vrije sector terechtkomen. De Jonge studeert nog op een methode om deze ‘nep-sociale huur’ tegen te gaan.

