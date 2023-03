Zelfverzekerde bonden nog niet klaar met acties

De vakbonden zijn normaal al niet op hun mondje gevallen, maar hebben nu praatjes voor tien. Werkgevers kunnen zich de komende ‘weken, misschien wel maanden’ (CNV) bergen, want ‘we hebben diepe zakken’ (FNV) en kunnen het staken lang volhouden, waarschuwen de vakbonden.

Het blakende zelfvertrouwen van de vakbeweging komt niet uit de lucht vallen. Ze slepen de ene forse loonsverhoging na de andere uit het vuur, daarbij geholpen door de inflatie en de enorme personeelstekorten. Komen werkgevers niet over de brug met meer salaris, een inflatiebonus en gunstigere arbeidsomstandigheden? Ook goed, dan gaat de hele boel plat.

En dat levert vaak iets op, ziet hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers van de Universiteit Utrecht. “De reinigingsdiensten hebben inmiddels succes geboekt. Met name toen het vuil zich ook in de Amsterdamse grachtengordel opstapelde, werd het heel zichtbaar en ook irritant voor mensen die bijvoorbeeld van de staking van het streekvervoer niet zoveel merken.”

Meeste acties gaan aan de burger voorbij

In die laatste sector zijn opnieuw acties te verwachten, daar is na weken van stakingen nog altijd geen akkoord in zicht. Een deel van het ziekenhuispersoneel gaat half maart de barricades op, en bij tal van andere branches en bedrijven gaan vakbondsleden eveneens demonstreren. Werknemers van sociale werkplaatsen lieten onlangs doorschemeren nieuwe acties te overwegen, nadat een eerdere reeks van acties tevergeefs was.

De meeste stakingen en demonstraties gaan aan de burger voorbij. Haperingen bij openbare diensten springen daarentegen wel in het oog en zorgen dikwijls voor ergernis. Vooral als bussen en regiotreinen niet rijden, raakt dat mensen die geen auto of ander alternatief vervoer hebben. Schippers: “In het streekvervoer zitten vooral jongeren op weg naar school of studie of ouderen op weg naar hun afspraak met de specialist in het ziekenhuis.”

Volgens de Utrechtse hoogleraar blijft de hinder die deze buspassagiers ondervinden vaak buiten beeld voor de besluitvormers die het conflict zouden kunnen oplossen. “Deze passagiers hebben geen stem.”

Vakbonden varen meestal wel bij onvrede

Stakingen kunnen ook zorgen voor spanningen op de werkvloer. Niet iedere buschauffeur of ziekenhuismedewerker is even vakbondsgezind. Als vrij snel een akkoord wordt bereikt tussen vakbonden en werkgevers is er weinig loos; dan profiteren ook de niet-stakers. “Naarmate de acties langer duren, is het risico groter dat de wrevel tussen stakers en niet-stakers toeneemt", zegt Schippers. “Bij een dagje actievoeren, overheerst nog het wederzijds begrip en de onderlinge tolerantie. Niet-stakers krijgen echter ook de scheldpartijen naar hun hoofd als zij wel een dienst draaien.”

Vakbonden varen over het algemeen wel bij onvrede, of die nu bij het grote publiek leeft of desnoods op de werkvloer. Spanning verhoogt immers de kans op een mooi onderhandelingsresultaat. Een potje steggelen en bluffen in de media over de precieze actiebereidheid hoort ook allemaal bij dat spel. Zo zeggen de bonden dat de afgelopen weken wel 70 tot 80 procent van de buschauffeurs en machinisten staakten, terwijl de vervoerders het houden op ongeveer de helft.

Of de bonden ook blufpokeren over hun diepe zakken en hun oorlogskas, is de vraag. Zowel CNV als FNV zeggen alleen dat er genoeg in de pot zit om stakende leden nog lang te kunnen betalen. Vakbonden beschouwen de precieze inhoud van hun stakingskas als strategische informatie.

