Zeeuwse raffinaderij zwijgt liever over haar Russische mede-eigenaar

In zwarte blokletters staat een Russische bedrijfsnaam op een immense opslagcontainer van de Zeeuwse olieraffinaderij bij Borssele: Lukoil. Dit grote Russische oliebedrijf is mede-eigenaar van Zeeland Refinery, ten oosten van Vlissingen. Samen met de Franse zakenpartner TotalEnergies verdient Lukoil hier geld aan de verwerking van ruwe olie tot brandstoffen.

Europese sancties moeten voorkomen dat de Russische president Poetin zijn schatkist vult met oliedollars. Sinds december importeert de Europese Unie geen Russische ruwe olie meer over zee en over twee weken komt er ook een verbod op Russische olieproducten zoals diesel. Maar ondertussen zijn die zwarte blokletters nog van grote afstand te zien in het uitgestrekte havencomplex, en stroomt er vermoedelijk geld via de raffinaderij naar Rusland.

Als de tweede olieproducent van Rusland nam Lukoil vorig jaar bijvoorbeeld de tankstations van Shell langs de Russische wegen over. Het heeft een aandeel van 45 procent in de raffinaderij, een belang dat via een dochteronderneming uit Genève loopt, Litasco. Met de brandstof uit Borsele, bevoorraadt het de eigen tankstations in Nederland en België.

Tien berken in Middelburg

Drie jaar terug werd de relatie tussen Zeeland en Lukoil gevierd in een stadspark in Middelburg. De burgemeester en topmanager Rustem Gimaletdinov plantten tien berkenbomen omdat Lukoil tien jaar actief was in de regio. Lukoil betaalde 30.000 euro voor de bomen, een fontein en een speelplaats in het Molenwaterpark. Vanwege klimaatverandering krijg het water er de ruimte.

Waarom financiert een vervuilende, fossiele oliegigant die nauwe banden heeft met president Poetin een klimaatpark in Middelburg, vroeg GroenLinks in de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders antwoordden dat Lukoil wilde bijdragen aan verduurzaming van de leefomgeving, en dat het nabije Borssele een goede relatie had met Lukoil.

Een Nederlands tankstation van Lukoil. Beeld ANP / Sander Koning

Topmanager Gimaletdinov was in 2017 door het Russische ministerie voor energie bedankt voor zijn prestaties als vice-president voor olieraffinage, petrochemie en gasverwerking. De afgelopen tijd kwam hij in het nieuws omdat de olieraffinaderij van Lukoil op Sicilië verkocht moest worden. Banken keerden zich af van het bedrijf, schreef de Financial Times, en Italië wilde de raffinaderij niet nationaliseren. Deze maand maakte Lukoil bekend dat investeringsbedrijf Argus New Energy Group de raffinaderij koopt.

Wat zijn de plannen in Zeeland?

Over de Zeeuwse raffinaderij gaat het ondertussen nauwelijks. Een verschil met Italië is dat Lukoil hier minderheidsaandeelhouder is en dat TotalEnergies de operationele leiding heeft. Op de vraag wat de plannen zijn, verwijst Lukoil naar Zeeland Refinery. Zeeland Refinery beantwoordt geen vragen.

Wil Total van zijn Russische zakenpartner af? Het Franse bedrijf laat weten dat het zich aan de Europese sancties houdt. Er wordt dus geen Russische olie meer verwerkt in de raffinaderij. “Zeeland Refinery koopt ruwe olie op de wereldmarkt en voldoet daarbij altijd aan alle geldende regels en restricties”, zegt een woordvoerder.

Total verwijst verder naar een aantal uitgangspunten dat het vorig jaar vanwege de oorlog heeft opgesteld. Zo investeert het geen geld in nieuwe Russische olie- en gasprojecten. Ook wil het bijdragen aan de energiezekerheid van Europa.

Dood na een val uit een ziekenhuisraam

Zeeland Refinery keurde de oorlog af in een verklaring en opvallend was dat ook Lukoil opriep tot beëindiging van het militaire conflict. Een half jaar later kwam de voorzitter van de raad van bestuur van Lukoil, Ravil Maganov, om het leven na een val uit een ziekenhuisraam in Moskou, meldde persbureau Interfax. Lukoil zei dat hij was overleden na een ernstige ziekte.

President Poetin ontvangt Ravil Maganov in het Kremlin in 2019. Deze bestuurder van oliebedrijf Lukoil kwam vorig jaar om het leven na een val uit een ziekenhuisraam, meldde persbureau Interfax. Volgens Lukoil overleed hij aan een ernstige ziekte. Beeld AFP

Nederland telt zes raffinaderijen. De Zeeuwse is kleiner dan Shell Pernis en de BP-raffinaderij in Rotterdam, maar jaarlijks produceert deze toch nog 11,5 miljoen ton producten.

De wereld is snel veranderd, zegt Coby van der Linde, directeur van Clingendael International Energy Programme (Ciep). “In 2009 werd investeren in elkaars industrie gezien als een methode om olie en gas zeker te stellen voor Europa. Rusland vroeg bovendien om wederkerigheid als bedrijven zoals Total in de Russische olie- en gaswinning wilden investeren. Rusland wilde zo zekerheid van de vraag organiseren. Dat verklaart de ontstane verknoping met Russische bedrijven.” Door de oorlog en de sancties zijn de Europese en de Russische olie-industrie in korte tijd van elkaar losgekoppeld, aldus Ciep.

Zeeland Refinery steekt tienduizenden euro’s in de regio

In Borsele is Lukoil niet zo’n thema, zegt Niels Kampstra, gemeenteraadslid van CDA Borsele. De raffinaderij wordt vooral gezien als een belangrijke werkgever in het havengebied.

“Er wordt weinig gesproken over Lukoil”, zegt hij. “Het gaat hier meer over de versnelling in de energietransitie door de energiecrisis en de sancties. Daardoor komt er veel op Borsele af. Zoals mogelijk twee nieuwe kerncentrales en de windenergie die hier aan land wordt gebracht. Het landschap verandert en de werkzaamheden leggen druk op de regio.” Daarom vraagt Kampstra om financiële compensatie voor de regio. “Denk dan niet aan een wipkip, maar aan een fonds om lokale voorzieningen te ondersteunen.”

De afgelopen jaren versterkte Zeeland Refinery de relatie met de regio door via een stichting geld bij te dragen aan maatschappelijke projecten. Zoals 15.000 euro voor de schaapskooi in Nisse, 140.000 euro voor het dorpshuis in Driewegen en 33.000 euro voor de stroomtrein Goes-Borsele. Dat het deels om Russisch geld gaat, speelt eigenlijk geen rol, zegt Kampstra. “Zeeland Refinery wordt gezien als een Zeeuws bedrijf.”

