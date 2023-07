Zeeuws stroomnet zit vol: geen nieuwe aansluitingen meer voor grootverbruikers

Het aantal gebieden waar de stroomvoorziening in het gedrang komt, neemt toe. In Zeeland kunnen grootverbruikers voorlopig geen (extra) aansluiting krijgen op het stroomnet. In de Noordoostpolder (NOP) komen grootverbruikers die zo’n aansluiting willen op een wachtlijst. Kleinverbruikers krijgen niet te maken met zulke restricties.

Zeeland en de Noordoostpolder voegen zich bij de regio’s waar de capaciteit van het stroomnet zijn maximum heeft bereikt. Eerder gold dat ook al voor grote delen van Limburg en Noord-Brabant, het Amsterdamse havengebied en de provincies Utrecht, Gelderland en Flevoland.

In die gebieden proberen Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet, en de beheerders van de regionale netten afspraken te maken met bedrijven: die worden gevraagd om tegen een vergoeding minder stroom te verbruiken in de piekuren.

Tegenvallende respons komt door koudwatervrees

In Gelderland, Flevoland en Utrecht hebben zo’n vijftig bedrijven op die oproep gereageerd. “Dat zijn er weinig, het zijn er minder dan het aantal waarop we hoopten” , zegt een woordvoerder van Tennet. Het zijn, zegt ze, vooral tuinders en kleinere bedrijven die belangstelling hebben voor het plan. De tegenvallende respons komt deels door koudwatervrees: voor bedrijven is het iets nieuws om tijdens piekuren niet of minder te produceren. Maar Tennet merkt ook dat veel bedrijven hun productie niet kunnen verminderen. In Noord-Brabant en Limburg waren er overigens meer positieve reacties van bedrijven op de oproep om de ‘stroomspits’ te mijden.

Opvallend is de situatie in Zeeland. Het aantal aanvragen voor nieuwe of grotere aansluitingen is enorm: maar liefst acht keer meer dan het huidige verbruik van de provincie, meldt Tennet. Dat komt deels doordat er in Zeeland drie fabrieken voor de productie van groene waterstof zijn gepland. Plannen zijn er ook voor een superbatterij die met wind opgewekte stroom kan opslaan.

Verder maken bedrijven, zegt Tennet, werk van de elektrificatie van hun productieproces. Dat gaat sneller dan Tennet verwachtte en die hogere snelheid is deels een gevolg van de oorlog in Oekraïne. Die leidde tot hoge prijzen voor energie. De woordvoerder van Tennet: “Zonder de oorlog zou de vraag naar aansluitingen minder snel zijn gestegen.” Zij wijst er verder op dat het aantal bedrijven dat zich in Zeeland wil vestigen toeneemt. Dat komt volgens haar omdat er in de Zeeuwse wateren veel windmolens staan en grootverbruikende bedrijven dichtbij die energiebron willen zitten. Hoe lang de ‘stroomstop’ in Zeeland zal duren, is nog niet duidelijk.

Tennet werkt aan versterking van het stroomnet in en rond Zeeland. Er komen onder meer nieuwe hoogspanningsstations bij Zierikzee, Halsteren (Noord-Brabant) en Terneuzen en nieuwe verbindingen tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Het zal nog jaren duren voordat die uitbreidingen klaar zijn.

In de Noordoostpolder, waar weinig industrie is, is de situatie anders. Daar zijn het vooral nieuwe windmolens en zonneparken die voor capaciteitsproblemen zorgen. De vergroening van de stroomvoorziening gaat er sneller dan Tennet dacht. De NOP is daarin niet uniek: het probleem speelt ook op andere plekken in Nederland.

Lees ook:

Klimaatdoelen nopen Tennet tot forse uitbreiding van het stroomnet: ‘Liever iets te veel dan te weinig’

Stroomnetbeheerder Tennet wil fors meer kabels gaan leggen om groene energie te verschepen. Alleen dan kunnen de klimaatdoelen worden gehaald.