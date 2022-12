Zeeschepen konden gratis CO2 uitstoten: daar komt nu verandering in

In Europa is een akkoord gesloten over het beprijzen van de CO 2 -uitstoot van schepen. De Nederlandse rederijen vinden het prima en hadden nog wel een stapje verder willen gaan.

Ook de scheepvaart moet eindelijk de uitstoot van kooldioxide drastisch beperken. Het Europees Parlement en de Europese lidstaten zijn het daarover eens. Rederijen die Europese havens aandoen gaan onder het emissiehandelssysteem ETS vallen en dat betekent dat zij rechten moeten kopen om CO 2 uit te stoten.

De sector is met een bijdrage van 3 procent aan de wereldwijde uitstoot van CO 2 een flinke vervuiler, maar viel als enige bedrijfstak nog buiten het handelssysteem. Daaraan komt in 2024 een einde. De details van de regeling moeten nog worden uitgewerkt, maar nu het parlement en de lidstaten van de Europese Unie het eens zijn, is de kogel in feite door de kerk. De Europese Commissie was al eerder groot voorstander van de aanpassing.

Zeil of vleugels bijzetten

“Dit gaat rederijen die nu twijfelen over innovaties over de drempel helpen”, zegt Jasper Faber, zeevaart-expert van het klimaatadviesbureau CE Delft. “Ik verwacht dat zij vaker investeren in hulpkrachten, zoals een innovatief zeil of vleugels die schepen bij het varen met behulp van wind een extra duwtje geven. Daarmee is 5 tot 10 procent brandstof te besparen. Ze kunnen langzamer varen of andere maatregelen nemen om brandstof te besparen en zo de uitstoot beperken. Dan hoeven zij minder CO 2 -rechten te kopen.”

De Nederlandse branchevereniging voor rederijen, de KVNR, is blij met het akkoord. “Wij willen graag verduurzamen”, zegt directeur Annet Koster. Bedrijven die producten willen vervoeren vragen om groene schepen, zegt zij. De 2300 schepen onder Nederlands beheer omvatten 10 procent van het totaal in Europa. Wereldwijd varen er ongeveer 55.000 schepen op zee.

“Nederland is vooral groot in de Europese kustvaart”, zegt Koster. Zij vindt het daarom jammer dat de nieuwe regeling alleen geldt voor grote schepen met een bruto tonnage van 5000 of meer. “Veel Nederlandse schepen zitten daar onder of er net iets boven. Een deel van de sector wordt niet geprikkeld om te verduurzamen, een ander deel wel en dat leidt tot concurrentieverschillen.”

Geen belasting op brandstoffen

Faber van CE Delft verwacht dat de rederijen de kosten die zij moeten maken voor het kopen van CO 2 -rechten gaan doorberekenen aan de klanten. Dat doen zij nu al met de brandstofkosten, die hoog zijn door de nasleep van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Het kopen van CO 2 -rechten leidt tot een kostenverhoging van ongeveer 10 tot 20 procent. De consument voelt daar weinig van, meent hij. “In de productieketen worden op diverse plekken marges gerekend en de brandstoffen en CO 2 -rechten zijn daarin maar kleine onderdelen. Op een paar schoenen van 100 euro uit Azië gaat het dan om een dubbeltje of een paar centen.”

Het systeem gaat ook gelden voor schepen van buiten de Europese Unie die Europese havens aandoen. Voor emissies tussen EU-havens moeten de rederijen 100 procent van de uitstoot meenemen in hun CO 2 -boekhouding. De emissies op een route tussen een EU-haven en haven buiten de EU, bijvoorbeeld in Azië of Zuid-Amerika, tellen voor 50 procent mee.

De kosten voor rederijen kunnen in de toekomst nog verder oplopen. In tegenstelling tot personenauto’s en vrachtwagens betaalt de zeescheepvaart geen belasting over brandstoffen, net als overigens de luchtvaart. Over deze kwestie wordt in Europa nog verder onderhandeld.

Lees ook:

Een CO 2 -prijs betalen? Vooral de scheepvaart schrikt wakker