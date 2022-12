Zeekoeien, zeeoren en zuilkoraal op de Rode Lijst: ‘De mens verwoest het zeeleven’

De doejong oftewel Indische zeekoe (Dugong dugon) staat op de nieuwe Rode Lijst van bedreigde soorten die de internationale unie voor natuurbescherming IUCN vrijdag heeft gepresenteerd. Ook 20 van de 54 soorten abalones of zeeoren (Haliotis spp) zijn als ernstig bedreigd aan de lijst toegevoegd, net als het zuilkoraal (Dendrogyra cylindrus).

Zeeoor en zuilkoraal. Beeld ANP en Guido Höner

De nieuwe lijst laat zien hoe een opeenstapeling van niet-duurzame menselijke activiteiten het zeeleven overal ter wereld aantast, van zoogdieren tot koraal, zegt Bruno Oberle, de algemeen directeur van IUCN. Hij roept de biodiversiteitstop in Montreal op tot actie. “We moeten dringend de klimaat- en biodiversiteitscrisis aanpakken, met ingrijpende veranderingen in onze economische systemen. Anders lopen we het risico dat de oceanen hun belangrijke functies niet meer kunnen vervullen.”

De zeekoepopulatie langs de kust van Oost-Afrika is teruggelopen tot minder dan 250 exemplaren, in Nieuw-Caledonië, in de Stille Oceaan, tot 900. Doejongs zijn het slachtoffer van onbedoelde vangst in vistuig, stroperij, aanvaringen met boten en beschadiging van het zeegras dat ze eten door olie- en gaswinning, bodemsleepnetten, kustontwikkeling en verontreiniging vanuit de landbouw en nikkelmijnen. Klimaatverandering is een bedreiging in alle leefgebieden van dit zoogdier.

De kanarie in de kolenmijn

Zeeoren behoren tot de duurste zeevruchten ter wereld. Bijna de helft van de soorten gaat snel achteruit door niet-duurzame oogst, stroperij, hittegolven en vervuiling van de oceanen. “Ze zijn echt de spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn”, zegt de Britse onderzoeker Howard Peters, die de eerste wereldwijde beoordeling van abalones leidde.

De populatie van zuilkoraal, dat voorkomt in het hele Caribische gebied, is sinds 1990 met ruim 80 procent achteruitgegaan. Verbleking als gevolg van hogere temperaturen en te veel antibiotica, meststoffen en rioolwater dat in zee stroomt, maken het koraal vatbaar voor ziekten. Dagelijks raakt bijna 100 meter rif besmet. Ook neemt de druk van algen toe, doordat het aantal grazende vissen afneemt door overbevissing.

De Rode Lijst bevat nu 150.388 soorten, waarvan er 42.108 met uitsterven worden bedreigd; 1550 daarvan zijn zeedieren en -planten.

