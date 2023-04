Bewoners van de Nijmeegse wijk Hees, aangrenzend aan het industrieterrein waar asfaltbedrijf APN staat, voelen zich al jaren niet gehoord. “De omgevingsdienst zegt dat ze er in de eerste plaats voor bedrijven zijn. Ze proberen met smoezen te verhullen dat ze te weinig controleren”, zegt Jan Mengde (74), die al zeven jaar in Hees woont.

Mengde heeft meerdere keren meegelopen in demonstraties tegen de uitstoot van APN. Toen in 2021 bleek dat het asfaltproductiebedrijf 17 keer zoveel als wettelijk toegestaan de schadelijke stof naftaleen uitstootte, vonden meerdere protesten van bewoners in de buurt plaats. “Maar ondertussen is er niks veranderd.”

Elke keer als Mengde zijn hond uitlaat ruikt hij de stank van teer. Zijn vrouw heeft ook meer last van haar astma sinds ze in Hees wonen. “Vooral ouders met kinderen maken zich zorgen, omdat niet duidelijk is hoe schadelijk de uitstoot is. Ik ken mensen die om deze reden uiteindelijk niet in Hees wilden wonen.”

Groot contrast

Jan de Kanter (73) woont al 26 jaar in de wijk. “Toen mensen hoorden dat ik naar dit deel van Nijmegen ging verhuizen, naar het industrieterrein, noemden ze me knettergek”, zegt hij. De Kanter omschrijft de wijk als een mooi, groen voormalig dorp, met oude lanen en bijvoorbeeld een oud klooster. Het vormt een groot contrast met de nabijgelegen industrie.

“Er komt af en toe nieuwe informatie aan het licht over de uitstoot, zoals toen in 2021 bleek dat dit veel te veel was. Dan is er weer een rel. Voor mijn gevoel stort iedereen zich er dan alleen op om de boel te dempen. We zijn blij met de aandacht van het nieuwe rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, maar de inhoud was grotendeels al bekend. De vraag blijft: waar is nu het plan van aanpak.”

Volgens De Kanter wordt er te veel gekeken naar de normen over de hoeveelheid uitstoot, maar niet naar de gevolgen voor de bewoners. “Er moet niet constant gekeken worden of het bedrijf een vervuiler is. Wat komt er nou precies uit die schoorsteen en hoe schadelijk is dit? Daar zou APN naar moeten kijken.”

De Kanter vindt dat er te weinig naar bewoners wordt geluisterd, hij blijft het onderwerp met de Vereniging Dorpsbelang Hees op de agenda zetten. Van de 3000 inwoners in de wijk zijn er ongeveer 100 actief lid. “Je weet dat je hier een hoger risico loopt dan in andere dorpen in de omgeving. Ik maak me vooral zorgen over te weinig metingen bij APN.”

Lees ook:

De overheid en bedrijven doen te weinig om de gezondheid van omwonenden te beschermen.

Een betere bescherming tegen industriële uitstoot is noodzakelijk én mogelijk, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid.