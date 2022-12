Zand- en steenbatterijen houden maandenlang zomerse warmte vast

De meeste energie die je in een huishouden gebruikt, gaat zeker in koude landen als Nederland en Finland op aan het verwarmen van het huis. Wat zou het dus mooi zijn als je in de zomer warmte kunt opslaan voor de winter. Zand en steen blijken een even eenvoudige als slimme oplossing.

Hadden we dat nou niet hier in de duinen bij Bergen kunnen bedenken, was mijn verzuchting toen ik erover las. Maar nee, niet Noord-Hollanders maar Finnen halen dit jaar het nieuws met een zandbatterij. Een zeven meter hoge silo hebben ze gevuld met zand. Daarin zit een gloeispiraal die met groene stroom wordt gevoed en het zand verhit tot 500 à 600 graden Celsius. Om de zandkolom heen zit een dikke laag isolatiemateriaal die de hitte binnenhoudt. Heb je in de winter de warmte nodig, dan blaas je lucht door het zand en met die lucht warm je water van een warmtenet op.

Heel efficiënt

Het principe is heerlijk simpel, en belangrijker nog: het werkt. Polar Night Energy, zoals het bedrijf achter de zandbatterij heet, heeft samen met een Fins energiebedrijf de zaak op kleine schaal getest en mag nu een grotere batterij gaan bouwen. Die moet tientallen huizen kunnen verwarmen.

De Nederlandse warmtebatterij zoals die in Boekel functioneert. Een enorme silo, die grondig is geïsoleerd, krijgt stroom uit zonnepanelen en levert warmte aan 36 huizen. Beeld Cesar Energy Storage

Als er in de zomer een overdaad aan wind- en zonne-energie is, gaat de stroom die over is naar de zandbatterij. Die wordt dan heel heet gestookt. De isolatie van de silo is zo goed dat de warmte maanden kan worden bewaard zonder al te veel verlies. Bovendien benut de zandbatterij de stroom extreem efficiënt. Tot wel 95 procent van de stroom kan in bruikbare warmte worden omgezet. Bij veel batterijen gaat bij laden en ontladen energie verloren in de vorm van warmte. Maar warmte is hier juist wat je hebben wilt, dus ook die warmte kan worden benut.

Cesar in Boekel

Het mooie van de zandbatterij is verder dat je er geen bijzondere grondstoffen als lithium of cobalt voor nodig hebt. Gewoon zand en metalen buizen moet genoeg zijn. Het zand kun je ontelbaar vaak opwarmen en af laten koelen. De batterij moet dan ook zeker 50 jaar mee kunnen, denkt Polar Night Energy. En je kunt de batterij in principe net zo groot maken als je wilt. Ze hebben al ideeën voor systemen die meer dan duizend huizen een winter lang warm kunnen houden.

Met al het zand dat in Nederland voor het oprapen ligt, zou het logisch zijn geweest als we hier op dit idee zouden zijn gekomen. Dat is dus niet gebeurd. Maar we hebben wel een bedrijf dat met een vergelijkbaar idee al verder is in de ontwikkeling. Cesar Energy Storage heeft in Boekel al een ecodorp met 36 huizen voorzien van zo'n warmte-opslag. Cesar gebruikt daarvoor basalt dat in een enorme ondergrondse opslagtank wordt verhit. Ook hier is de isolatie zo goed dat je de warmte vele maanden kunt bewaren.

Grote gasbesparing

In de zomer leveren 650 zonnepanelen de stroom waarmee de warmtebatterij op temperatuur kan komen. In de winter levert de batterij warmte voor de vloerverwarming in de huizen. Daar komt dus geen aardgas meer aan te pas en in Boekel vervangt de warmtebatterij zo 15.000 kubieke meter gas per jaar. Bij de huidige gasprijzen verdient het systeem zich in nog geen tien jaar terug.

De Cesar-batterij in Boekel is inmiddels in gebruik genomen en deze winter mag het systeem zich dus bewijzen. Donderdag zullen tijdens een MeetUp in Weert de eerste resultaten van de bijzondere batterij worden toegelicht.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent heeft nu ook een podcast, onder meer over warmtepompen – beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

