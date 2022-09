WWF: Nederland speelt cruciale rol in stoppen ontbossing als grote importeur van hout, soja en cacao

Je moet erop kunnen vertrouwen dat er geen natuur is vernietigd of mensenrechten zijn geschonden voor de boodschappen in je winkelmandje, zegt Seline Meijer, voedselexpert bij de Nederlandse tak van het Wereld Natuur Fonds (WWF). Ze hoopt daarom dat het Europees Parlement volgende week dinsdag instemt met een nieuwe wet tegen ontbossing voor voedselproductie.

Nog beter zou het zijn als Europa met die wet ook andere natuur als graslanden en savannes gaat beschermen en sociale misstanden voorkomt. Nederland speelt hierin een cruciale rol, stelt het WWF, omdat Nederland een grote importeur is van grondstoffen als hout, vlees en leer, soja, cacao en palmolie. Voor de vraag naar die grondstoffen is jaarlijks vier keer het landoppervlak van Nederland nodig, berekent het WWF in recent onderzoek. Het rapport The impact of Dutch imports on nature loss worldwide verscheen deze week.

“We importeren echt heel veel grondstoffen”, benadrukt Meijer. “En vaak uit landen waar ontbossing en het risico op sociale misstanden groot is. We spelen een megagrote rol en hebben dus ook een grote verantwoordelijkheid.” Nederland gebruikt die grote hoeveelheden lang niet allemaal zelf. Wel worden grondstoffen vaak hier verwerkt, zoals bijvoorbeeld cacaobonen die als cacaopoeder en cacaoboter worden doorgevoerd.

Groot risico op natuurvernietiging

Bijna de helft van het land dat nodig is voor Nederlandse grondstofimport (7,5 miljoen hectare) ligt in landen waar het risico op natuurvernietiging groot is, staat in het rapport. In veel van die landen zijn bovendien de arbeidsrechten zwak, van de landen waar palmolie en cacao vandaan komt is dat 86 en 80 procent. “Er zijn wel grote verschillen tussen landen en grondstoffen”, vertelt Meijer.

“Om de impact van de Nederlandse import te verduidelijken, lichten we in het rapport drie voorbeelden uit: soja uit de Cerrado in Brazilië, cacao uit Kameroen en palmolie uit Indonesië. In de Cerrado, waar 45 procent van de soja die we uit Brazilië importeren vandaan komt, gaan open grasland en savanne in rap tempo verloren. Van de soja die in Nederland wordt gebruikt is 88 procent voor veevoer en dus om vlees en zuivel te produceren.”

“In Kameroen wordt het leefgebied van bosolifanten, chimpansees en westelijke laaglandgorilla’s steeds kleiner door ontbossing voor onder meer cacao. Bijna de helft van wat Kameroen produceert, gaat naar Nederland, dat bijna een kwart van alle cacao ter wereld verhandelt. In Indonesië is al veel natuur vernietigd voor de palmolieplantages, waar de arbeidsomstandigheden vaak niet goed zijn.”

Blijf van het bos af

Wereldwijd is genoeg landbouwland beschikbaar, deels omdat het al eerder is ontbost, zegt Meijer. “We zeggen niet dat dit bos terug moet, wel vinden we dat de bossen die er nog staan, moeten blijven. Landbouw is verantwoordelijk voor 80 procent van alle ontbossing. Vaak is het gemakkelijker nieuw land te ontginnen dan bestaande landbouwgrond opnieuw geschikt te maken. Niet de landen of de kleine boeren verdienen daaraan, maar de multinationals.”

Steeds meer bedrijven en banken die hen financieren, zien het nut van natuurbescherming, zegt Meijer. Een groep van 78 bedrijven, waaronder Ahold, Lidl en L’Oréal, drong vorig jaar al bij de Europese Commissie aan op strengere wetgeving. Die wetgeving is al op de goede weg, vindt Meijer, al is het nog spannend of alle Nederlandse Europarlementariërs er dinsdag mee zullen instemmen. “Die wetgeving moet niet alleen gelden voor ontbossing, maar voor alle natuur. Wij willen niet de aanjager zijn van verdere natuurvernietiging, dat moet het uitgangspunt zijn. Die soja hoeven wij hier niet meer.

“Er gaat ook heel veel goed, veel grondstoffen komen van land dat niet recent is ontbost. Maar de traceerbaarheid daarvan schiet vaak tekort door vermenging met ladingen waarvan niet bekend is waar ze vandaan komen. Daarom is goede wetgeving nodig, al gaat die niet alles oplossen. Uiteindelijk is de vraag: willen we nog wel zo veel grondstoffen de wereld over slepen?”

De hoeveel grond die jaarlijks nodig is voor Nederlandse import: • 5.074.000 hectare voor hout (122 procent van Nederland) • 3.926.000 hectare voor vlees en leer (95 procent) • 2.713.000 hectare voor soja (65 procent) • 2.499.000 hectare voor cacao (60 procent) • 1.532.000 hectare voor mais (37 procent) • 806.000 hectare voor palmolie (19 procent) • 502.000 hectare voor kokosnoot (12 procent) • 202.000 hectare voor koffie (5 procent) Uitstoot van broeikasgas op grond voor Nederlandse import • soja: 21.903.777 ton CO 2 • cacao: 11.349.657 ton CO 2 • mais: 6.911.675 ton CO 2 • palmolie: 2.852.858 CO 2 • kokosnoot: 428.770 ton CO 2 • koffie: 197.927 ton CO 2 Het totaal van 43,6 miljoen ton broeikasgas is een gemiddelde van de jaren 2017 tot en met 2021. Het staat gelijk aan een kwart van de Nederlandse broeikasgasemissie in 2019.

Lees ook:

Nieuwe Europese regels tegen ontbossing: geen soja of stoelen meer waar extra bos voor gekapt is

De Europese Commissie presenteert nieuwe regels voor producten waarvoor het vaakst bomen worden omgezaagd. Zo kan de consument erop rekenen dat er geen extra bos voor is verdwenen.

Het keurmerk van die soja, pindakaas en tuinstoel garandeert helemaal niets

Ondanks milieu-certificaten gaan ontbossing en landroof gewoon door. Dat stop je alleen met een sterke Europese bossenwet, betoogt Uli Arta Siagian, van Friends of the Earth Indonesia.