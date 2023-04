WUR-experts: Verklein de veestapel niet door duur uitkopen, maar via natuurlijk verloop

Geef een boer stevige doelen mee om zijn milieu-impact te verlagen. Maar laat hem daarbij wél zelf de keuze hoe hij dat wil doen. Een groep Wageningse wetenschappers pleit voor een flinke herziening van de stikstofaanpak.

Besteed geen miljarden euro’s aan het voor veel geld uitkopen van boeren. Maar verklein de veestapel via natuurlijk verloop, door de rechten van stoppende boeren af te romen. Reken boeren niet af op een algemene stikstofdoelstelling, maar geef ze juist concrete doelen mee om hun uitstoot terug te dringen, de waterkwaliteit te verbeteren en het landschap te onderhouden.

Dat is in een notendop het pleidooi van vier onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR). De huidige stikstofaanpak is nog maar weinig concreet, concluderen stikstofprofessor Wim de Vries, agronoom Martin van Ittersum, landbouwdeskundige Gerard Ros en agrarisch econoom Roel Jongeneel. Er is vooral een ambitieus stikstofdoel in 2030 of 2035: dan moet het stikstofoverschot op 74 procent van de natuurhectares zijn teruggedrongen. Maar wat boeren op bedrijfsniveau moeten doen om daaraan bij te dragen? Dat is nog een stuk minder duidelijk.

En niet alleen boeren kampen met die onduidelijkheid. “We worden vaak gebeld door provincies en waterschappen”, schetst Ros. Zij hebben de opdracht om in gebiedsprocessen breder te kijken dan alleen de stikstofopgave. “Maar daarbij ontbreekt het nog aan een goede methodiek. Die kunnen we vanuit de wetenschap leveren.”

Ambitieus maar haalbaar

Daarbij stellen ze een werkwijze voor met ‘kritische prestatie-indicatoren’ (KPI’s): concrete doelen per bedrijf. Die worden opgesteld op basis van de landelijke doelstellingen: 50 procent minder stikstofuitstoot in 2030 of 2035, afhankelijk van het jaartal dat de politiek uiteindelijk kiest. Maar ook 50 procent minder broeikasgassen in 2050, en een maximale hoeveelheid nitraat in het grondwater van 50 milligram per liter.

“Die doelen zijn ambitieus, maar wel haalbaar”, benadrukt Van Ittersum. Wat een individueel bedrijf moet doen, hangt onder meer af van de situatie in de regio waar het gevestigd is. Zo is het stikstofprobleem het grootst in provincies als Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, terwijl de Randstedelijke provincies juist te maken hebben met bodemdaling waardoor CO2 vrijkomt uit de bodem.

Op het niveau van het boerenbedrijf zijn er ook grote verschillen. Tussen sectoren, maar ook daarbinnen. Boeren die al veel doen, moeten daar ook voor beloond worden, benadrukken de wetenschappers. Terwijl een algemene doelstelling hen juist zou straffen: halvering van de stikstof- of CO2-uitstoot is moeilijker haalbaar als de uitstoot al laag is.

Ook via het voer is de stikstofuitstoot van koeien terug te dringen. Beeld ANP

Boer aan het roer

Zij pleiten daarom voor een systeem met emissierechten. Daarbij krijgen bedrijven een hoeveelheid rechten die gebaseerd is op het aantal dieren of het aantal hectare aan grond. De hoeveelheid rechten neemt gaandeweg af, zodat in het streefjaar (2030 of 2035 voor stikstof, 2050 voor broeikasgassen) de beoogde halvering wordt bereikt.

Ongebruikte rechten van boeren die al binnen de norm zitten, worden verhandelbaar. Ze kunnen die voor een deel verkopen, bijvoorbeeld aan een boer die het doel niet haalt. Een ander deel van de rechten vervalt daarbij, zodat elke transactie ook voor een extra verlaging van de uitstoot zorgt. Omdat de regionale verschillen in de hoeveelheid vee en landbouwgrond groot zijn, zal ook de opgave per gebied verschillen.

Hoe boeren tot vermindering van de uitstoot komen, mogen ze dan zelf bepalen. Bijvoorbeeld door minder krachtvoer en kunstmest te gebruiken, via technische innovaties of door minder dieren te gaan houden. “Het gaat er niet om hoe je er komt, als je er maar komt”, zegt Van Ittersum.

Daarbij is het ook belangrijk dat boeren betaald krijgen voor veranderingen die de overheid vraagt, benadrukken de WUR-onderzoekers. Bijvoorbeeld via een vergoeding als landbouwgrond wordt afgewaardeerd om ook natuurdoelen te halen. En door provincies en boeren een systeem te laten ontwikkelen waarbij een bijdrage aan het landschap of de biodiversiteit wordt beloond.

Piekbelastersaanpak blijft nodig

Het uitkopen van piekbelasters – bedrijven met de grootste stikstofinvloed op de natuur – achten de onderzoekers onvermijdelijk. Zonder die maatregel is een snelle oplossing van de juridische patstelling niet mogelijk. Maar voor het vervolg zien zij juist minder in grootschalige uitkoopregelingen.

Het rechtensysteem maakt het ook mogelijk om de verdere stikstofaanpak vloeiender te laten verlopen. Zo kan de overheid een deel van de emissierechten opkopen van alle boeren die toch al stoppen omdat ze geen opvolger hebben. Daarmee is het mogelijk om een substantieel deel van de beoogde stikstofopgave te behalen, concluderen de vier wetenschappers.

Lees ook:

Stikstofprofessoren pleiten voor trendbreuk: ‘Geef boeren een duidelijk doel mee’

Beoordeel boeren niet op waar hun stikstof neerkomt, maar op hun uitstoot. Dat is het kernpunt in een zwaarwegend advies dat drie stikstofprofessoren schreven in opdracht van minister Van der Wal. Het is een trendbreuk met het beleid van de afgelopen jaren.