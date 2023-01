Wordt China nog wel de grootste economie?

Het was lange tijd een abc’tje. China stoot de VS zo rond 2028 van de troon als grootste economie ter wereld. Misschien iets eerder, misschien iets later, maar het gaat gebeuren.

De aanname dat China (ruim 1,4 miljard inwoners) de economische nummer één wordt, is er sinds 2010, zegt Frans-Paul van der Putten, onderzoeker en auteur van het boek De Wederopstanding van China: Van prooi tot wereldmacht. “Dat was een belangrijk moment. In dat jaar passeerde China Japan als tweede economie van de wereld.” De jaarlijkse economische groei van China bevestigde het verwachtingspatroon. Met een groei van 7 tot 11 procent moest de economie zelfs door de overheid worden afgekoeld, anders was de boel niet bij te benen.

Nadat China Japan passeerde, stak er tegenwind op

Maar na dat kantelmoment in 2010 kwam er tegenwind voor het enorme Aziatische land. De weerstand tegen het land groeide, de geopolitieke verhoudingen verschoven. Trump werd president van de VS en begon een handelsoorlog, die China beantwoordde met invoerheffingen.

De covid-pandemie gooide de hele wereldeconomie door de war met China als startpunt en, zoals nu blijkt, ook als laatste patiënt. Daar komen nog (geo-)politieke omstandigheden bij. Een land dat zich sterk voelt, laat zich eerder gelden. Dat doen de Chinezen nu richting Taiwan dat door China als een afvallige provincie wordt gezien. De gekweekte spierballen worden ook getoond bij de Chinese claims op gebieden in de Zuid-Chinese Zee. En met nog eens vijf jaar president Xi is investeren in China niet langer vanzelfsprekend voor bedrijven uit het Westen, die bovendien bang zijn voor spionage.

Van der Putten: “Daar komt een vastgoedcrisis en een vergrijzende bevolking bij. Door gestegen lonen is China bovendien een duurder productieland geworden. De export is nog wel een belangrijke motor voor de Chinese economie.”

Chinese economie draait minder op export dan we denken

Maar niet zo belangrijk als vaak wordt gedacht, zegt Haico Ebbers, hoogleraar internationale economie aan Nyenrode Business Universiteit. “China is vooral groot door zijn binnenlandse economie. Het gemiddeld inkomen van de Chinees gaat, omgerekend, richting de 11.000 dollar per jaar. Omdat je met een dollar veel meer lokale diensten kunt kopen dan elders, is de koopkracht van deze 11.000 dollar nog beduidend hoger. De Chinese economie draait grotendeels op binnenlandse consumptie en die zal verder doorgroeien.”

Dat sommigen nu twijfelen over of China de grootste wordt, vindt Ebbers nogal opportunistisch: “In dit soort redenaties hebben we het over de korte termijn. Maar het gaat om zaken als productiviteit, efficiency, onderwijs en infrastructuur. Hoe ontwikkelt de middenklasse zich; gaat China innovatiever en hoogwaardiger produceren. Dat zijn veel belangrijkere zaken voor de lange termijn.”

Van der Putten voert nog iets aan: “Onze eigen economie en ook die van de VS hebben aan kracht ingeboet sinds de crisis in 2008. Daardoor kopen wij minder in China, dat daarop inspeelt door zich niet alleen te richten op de binnenlandse markt maar ook door andere landen economisch te ontwikkelen.”

Op veel terreinen is China al de grootste

Volgens de Wereldbank is het bruto binnenlands product - dé maatstaf voor de omvang van de economie van een land - in de VS (bijna 21 biljoen dollar) nog flink hoger dan in China (14,7 biljoen dollar). Maar in andere opzichten, zeggen beide deskundigen, is China de VS al lang en breed gepasseerd.

Als je vergelijkt hoeveel geld je in het ene land moet uitgeven om hetzelfde te kunnen kopen als in het andere land, wint China. Ebbers: “Maar als we kijken naar het inkomen per hoofd van de bevolking ligt dat in China ver onder dat van de meeste westerse landen. Dat zal de aankomende decennia zeker zo blijven.”

Is de grootste en de sterkste willen zijn niet ook een beetje kinderachtig? “Nee, de grootste zijn is heel belangrijk”, zegt Ebbers. “Het economisch sterkste land heeft doorgaans ook de grootste stem in de wereld.” Van der Putten: “Invloed kun je kopen.” Maar hij ziet ook een voordeel van een korte rem op de Chinese groei: “Als de economie een vergelijkbare groei laat zien als de Amerikaanse, voelen de VS zich minder bedreigd en neemt de geopolitieke spanning af.”

