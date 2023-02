Wolvenhater koopt helft van de kaartjes op – wolvenlezing afgelast

De Puttense Bibliotheek Noordwest Veluwe blijkt een strijdtoneel van de gepolariseerde wolven-discussie. De instelling zet een streep door een lezing over wolven omdat ze de veiligheid van bezoekers en de spreker niet kan garanderen.

Op 3 maart zou wolvenkenner Marc Wilbers een lezing verzorgen over de voor- en nadelen van de wolf op de Veluwe. Maar toen de helft van de zestig kaartjes werd gekocht door één persoon, vermoedde de bibliotheek dat de koper niet de intentie had zich te laten informeren – en lastte de bijeenkomst af.

De kaartenopkoper bleek een – binnen de wolven-discussie bekende – tegenstander van de wolf. Wilbers kwam afgelopen januari voor het eerst met haar in aanraking toen ze, onder een andere naam, zijn lezing bezocht in Nunspeet. “Ze kwam alleen maar om te traineren, liep veel rond en maakte overal foto’s van”, vertelt hij.

Met haar erbij, vond hij, had de lezing geen zin. “Ze maakt de polarisatie alleen maar erger. Ik heb geen zin meer om haar een podium te geven.” De bibliotheek voelde zich geïntimideerd en geeft mensen die wilden komen hun geld terug. “Het is een gevoelig onderwerp en we hebben er niets aan als het sentiment negatief wordt”, liet bibliotheek-woordvoerder Marliz Schouten weten in de Gelderlander. De lezing is nu online gepland op een later moment.

Gepolariseerde discussie

Zo is de Puttense bibliotheek plots het brandpunt van een recent sterk gepolariseerde discussie. Lange tijd was de wolf bijna nergens meer in Europa te vinden, maar dat veranderde toen het roofdier in 1982 een beschermde status kreeg. Sindsdien is de wolf in opmars. In 2015 verscheen er na 150 jaar voor het eerst weer een in Nederland, en na de eerste welpjes in 2019 is de wolf weer helemaal terug. Goed voor de natuur, volgens kenners. Gevaarlijk en (enorm) verstorend, volgens veehouders.

Inmiddels staan voor- en tegenstanders van de wolf in Nederland recht tegenover elkaar. In het Drentse Nationaal Park Dwingelderveld sloot eind vorig jaar het bezoekerscentrum de deuren omdat demonstranten dreigden een publieksbijeenkomst over de wolf te verstoren. Medewerkers en vrijwilligers van het bezoekerscentrum ervoeren de toon van die demonstranten volgens Natuurmonumenten destijds als ‘intimiderend en bedreigend’.

‘In- en intriest’

Hetzelfde gebeurt nu dus in Putten. “Het is in- en intriest dat mensen geen respect op kunnen brengen en de discussie zo polariseert als een gek”, zei Marc Wilbers in de Gelderlander. Hij geeft al jaren lezingen, tientallen keren per jaar, door het gehele land. Maar dit overkwam hem nog niet eerder. “Je probeert een eerlijk verhaal te vertellen en je mond wordt gesnoerd.”

Ook de bibliotheek maakte nog nooit zoiets mee. “De wolf raakt onze regio. Marc Wilbers vertelt in zijn lezing neutraal over de wolf. Wij willen zijn veiligheid en die van andere bezoekers garanderen. Dat konden we niet meer in dit geval.”

Gulden middenweg

Wilbers doet de lezing nog maar al te graag, maar dan online. “Collega’s zeggen wel eens tegen mij: ‘jij verstaat als een van de weinigen het vak om met wetenschappelijke argumenten in jip-en-janneketaal de gulden middenweg te bewandelen’. Het eerlijke verhaal.”

Zo geeft hij ook lezingen bij schapenhouders. “Die zijn niet altijd blij met mijn verhaal. Maar ik kan ze wel helpen. Mijn insteek is dat we moeten leren samenleven met de wolf en predatie. De wolf zou de balans in de natuur kunnen beheren als wij als mensen geen invloed uitoefenen,” aldus Wilbers.

