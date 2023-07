Wolven maken vooral in Drenthe slachtoffers

Er raakten ook dieren gewond, van wie er één afgemaakt moest worden. Dat blijkt uit de cijfers over mei en juni, die Bij12, uitvoeringsorganisatie voor de samenwerkende provincies, dinsdag heeft gepubliceerd.

Na elke vermoedelijke wolvenaanval wordt door een deskundige of een dierenarts DNA verzameld bij de aangevallen dieren. Een onderzoeksinstituut van de Wageningen Universiteit onderzoekt dat DNA. Elke twee tot drie maanden wordt bekendgemaakt wat het onderzoek heeft opgeleverd. Als het inderdaad om een wolf ging, kan ook bepaald worden waar die wolf vandaan kwam en uit welke familie het dier stamt. De provincies vergoeden vastgestelde wolvenschade.

In het Drents-Friese Wold zit een wolvenroedel en er loopt in elk geval nog een wolvenpaar rond in de buurt van Assen. Op de Veluwe zitten minstens vier wolvenroedels, maar daar worden veel minder schapen en geiten aangevallen, omdat de wolven veel wild hebben om op te jagen. Sinds vorige week in Wapse een wolf werd doodgeschoten nadat hij een veehouder had gebeten, gaan er stemmen op om in Drenthe ook meer wild los te laten lopen.

Doodschieten, verjagen of verstoren van een wolf is streng verboden, aangezien het dier op Europees niveau beschermd is. Er loopt een onderzoek naar de omstandigheden waaronder de wolf in Wapse werd gedood.

In andere provincies was het in mei en juni niet zelden een hond die schapen of andere dieren doodde. Opvallend is een aanval op een schaap in Rilland in Zeeland. Daarvan is nog niet bekend welk dier dat heeft gedaan, maar tot nu toe was er alleen vorig voorjaar even een zwervende wolf in die provincie.