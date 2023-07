Wolf die hobbyboer verwondde in Drenthe was betrokken bij de dood van 101 schapen

Op een vroege ochtend drong een jonge wolf het weiland binnen in het Drentse, waarna hij een aantal schapen en een geit aanviel. Uiteindelijk doodde hij één geit en twee schapen, één schaap raakte ernstig gewond. Toen een hobbyboer in probeerde te grijpen, raakte hij zelf ook gewond. De wolf beet hem in zijn onderarm. Uiteindelijk besloot burgemeester Rikus Jager opdracht te geven om de wolf af te schieten. Verschillende dierenorganisaties deden daarop aangifte tegen de boer en de burgemeester.

De dader blijkt een jonge mannelijke wolf uit een Drents-Friese roedel, laat dna-onderzoek zien. De wolf heeft sinds half november grote schade aangericht in Drenthe en Friesland waar hij was betrokken bij minstens zeventien incidenten. Uit cijfers van uitvoeringsorganisatie van provincies BIJ12 blijkt dat bij die incidenten ruim honderd schapen zijn gedood en een aantal gewond raakte. Bij sommige incidenten waren ook de ouders van de wolf betrokken.

In een deel van de gevallen hadden schapenhouders wolfwerende maatregelen getroffen zoals schrikdraad. In januari doodde de wolf zes schapen in het Drentse Vledder. Tegenover RTV Drenthe zei een schapenhouder uit het dorp destijds dat het de negende keer was dat hij een wolf op bezoek kreeg, ondanks dat hij zes stroomdraden met meer dan 5500 volt op zijn hek had staan. “We hadden de stille hoop dat het goed ging. Dat we het nu in de hand hadden. Maar toch niet. En dan word je er weer helemaal moedeloos van”, zei hij.

