Woede over aanpak schijnzelfstandigheid: ‘Dit kabinet doet alles om de groei van het aantal zzp’ers te verkleinen’

Het kabinet wil zelfstandig ondernemerschap de komende jaren fiscaal veel minder aantrekkelijk maken. Tegelijk werkt het aan een nieuwe definitie van ‘ondernemerschap’, om te kunnen beoordelen of iemand wel echt freelancer is. Vrijdag schreven minister Van Gennip (Werkgelegenheid) en staatssecretaris Van Rij (Belastingdienst) dit aan de Tweede Kamer.

Naar verwachting zal een deel van de zzp’ers niet op freelancebasis kunnen blijven werken. Het draait allemaal om het begrip ‘inbedding’, zegt Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Inbedding is een juridische term die al een tijdje rondzingt, maar die het kabinet nu formeel wil gaan uitwerken als criterium voor zelfstandig ondernemerschap.

“Inbedding gaat over de mate waarin iemand onderdeel is van een organisatie,” zegt Verhulp. Als voorbeeld noemt hij een advocatenkantoor. Gedurende drie maanden wordt het binnenwerk van nieuwe verf voorzien door schilders in het shirtje van firma Jansen. “Niemand zal denken dat die schilders in dienst van het advocatenkantoor zijn.” Zij zijn dus niet ‘ingebed’.

Anders is het wanneer een zzp-advocaat bij het advocatenkantoor komt werken. Hij schrijft zijn adviezen op briefpapier van het kantoor en hij doet dat onder verantwoordelijkheid van het kantoor. Zo’n advocaat is wel ‘ingebed’ en kan in de toekomst mogelijk niet als zzp’er blijven werken.

Inbedding komt straks naast het begrip ‘gezagsverhouding’, een ander al bestaand criterium om de arbeidsrelatie te beoordelen. Daarbij gaat het om de vrijheid die iemand heeft om aanwijzingen van de opdrachtgever te negeren. De Belastingdienst had grote moeite met het hanteren van dat begrip, bleek eerder uit rapporten. Het kabinet zal later met het werkveld bepalen hoe ze het begrip ‘inbedding’ precies gaan invullen.

Uitbuiting tegengaan

“Toch gaat dit echt wel wat betekenen,” zegt Hugo-Jan Ruts hoofdredacteur en oprichter van ZiPconomy, een online medium voor freelancers. Hij volgt de discussie over schijnzelfstandigheid vanaf het begin. “In veel uitvoerende functies zal het moeilijker worden om nog zzp’ers in te zetten, denk aan de zorg, bouw of de journalistiek.”

Door schijnzelfstandigheid loopt de staat belastinginkomsten mis en zit een deel van de werkenden zonder sociale zekerheid. Het kabinet maakt zich ook zorgen over groeiende concurrentie op arbeidsvoorwaarden. De aanpak van het kabinet is erop gericht die problemen op te lossen.

Werkgevers krijgen straks meer instrumenten in handen om ‘nadrukkelijk nee’ te zeggen tegen inhuur van zzp’ers. Dit helpt werkgevers in sommige branches. Recent luidden 17 zorgorganisaties in Brabant de noodklok, omdat zzp’ers vaste medewerkers aan het verdringen waren. Daardoor ontstaan problemen in de avond- en weekenddienst en neemt de werkdruk voor medewerkers in loondienst toe.

Om ‘uitbuiting’ aan de onderkant van de markt aan te pakken, wil het kabinet een minimumtarief invoeren. Blijven mensen daaronder, dan kunnen zij straks claimen dat ze eigenlijk werknemers zijn. Het kabinet hoopt zo de bestaanszekerheid van deze medewerkers te vergroten. De hoogte van dat minimumbedrag staat nog niet vast. Ook krijgen zelfstandigen meer mogelijkheden om collectief te onderhandelen. Zo zouden ze samen een vuist kunnen maken tegen hun opdrachtgever.

Teleurgesteld en boos

Cristel van de Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), is teleurgesteld. En Roos Wouters van de Werkvereniging is ronduit ‘boos’, zegt ze aan de telefoon. Beiden wijzen erop dat een groeiende groep werkenden helemaal niet meer in loondienst wil werken. Hen wordt het nu moeilijk gemaakt.

Met de maatregelen raakt het kabinet bovendien óók de mensen die overduidelijk ondernemer zijn en niet concurreren met werknemers in loondienst, zegt Van de Ven. “De mensen die bijvoorbeeld meerdere keren per jaar een zwangerschapsverlof invullen. Dat zijn overduidelijk zelfstandig ondernemers, maar werken wel steeds in een ‘ingebedde’ functie. Moeten die dan keer of keer op een tijdelijk vier-maands contract?”

Wouters pleit er al langer voor om een ‘universeel fundament’ te introduceren voor álle werkenden, ongeacht of ze in loondienst, zelfstandig, gedetacheerd of als uitzendkracht aan de slag zijn. Denk aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor iedereen en een universele werkloosheidsverzekering. “In plaats daarvan duwt het kabinet iedereen nog verder in het eigen hokje. Dit kabinet doet er alles aan om de groei van het aantal zzp’ers te verkleinen.”

Volgens het CBS werken 1,2 miljoen Nederlanders nu als zelfstandige. Hugo-Jan Ruts van ZiPconomy wijst erop dat de discussie over schijnzelfstandigheid een relatief kleine groep zzp’ers aangaat, namelijk alleen de freelancers die diensten aan organisaties leveren en daarbij op de werkvloer aanwezig zijn. Zij hebben vaak maar enkele opdrachtgevers per jaar. Een flink deel van hen zal straks als ‘ingebed’ beschouwd worden. Hoe groot die groep is, is niet precies te zeggen, omdat er ook nog uitzonderingsgronden komen. Die zijn nog niet bekend.

Voor platformmedewerkers heeft de Kamerbrief niet zoveel nieuws te bieden, zegt zelfstandig onderzoeker Martijn Arets die de platformeconomie al tien jaar volgt. “Het minimumtarief en de mogelijkheid om collectief te onderhandelen waren al aangekondigd.”

