WNF: Europa maakt een potje van het waterbeheer

Oogsten mislukken en beken komen zonder water te staan. Droogte heeft de laatste jaren overal in Europa gevolgen: van een beregeningsverbod voor boeren en tuinliefhebbers tot Franse dorpen die worden bevoorraad met vrachtwagens vol drinkwater.

Europa, en Nederland in het bijzonder, doet te weinig om problemen te voorkomen terwijl dat dringend nodig is, betoogt het Wereld Natuur Fonds (WNF). “Er zijn goede intenties, maar die leiden onvoldoende tot de juiste maatregelen en als die er zijn worden ze te weinig gehandhaafd”, zegt Bas Roels, adviseur delta en rivieren bij het WNF. “We hebben ook in de toekomst voldoende water nodig om te drinken, voor voedselproductie en voor de natuur. Er is voldoende kennis over droogte en eigenlijk weet iedereen ook wat er moet gebeuren, maar bestuurders doen het niet.”

Onttrekking voor de landbouw

In een nieuw rapport, Water for nature, water for life, beschrijft het WNF vier voorbeelden van ‘mismanagement’ bij het beheer van water. In Spanje wordt langdurig te veel water voor landbouw onttrokken aan het natuurgebied Donana, in de buurt van Sevilla. In Frankrijk werden illegaal waterreservoirs aangelegd langs de Mignon-rivier en pas na aandringen van een actiegroep werd daaraan een einde gemaakt. De bouw van een waterkrachtcentrale in Bulgarije verstoorde het natuurlijke watersysteem en in Nederland verdroogt het natuurgebied Holtingerveld als gevolg van onttrekking van water door boeren in de omgeving.

Niet alleen voldoende water is van belang, het gaat ook om de kwaliteit: voldoende schoon water. Nederland doet daar te weinig aan en dreigt de afspraken die daarvoor gelden in Europa, de Kaderrichtlijn Water, niet te halen. In mei kreeg het kabinet al het advies van deskundigen extra maatregelen te nemen om de waterkwaliteit met spoed te verbeteren.

In Nederland heeft het kabinet ‘de juiste weg’ gevonden door bij alle maatregelen die de overheid neemt het vasthouden van voldoende zoet water als prioriteit te bestempelen, zegt Roels. Bestuurders noemen dit ‘bodem en water sturend’. “Maar we hebben al zo vaak meegemaakt dat er goede plannen zijn die niet of halfbakken in de praktijk worden gebracht.”

‘Lastige keuzes maken’

Wat dringend moet gebeuren is ‘lastige keuzes maken’, stelt Roels. “Dat is nodig om te voorkomen dat we na de stikstofcrisis in een watercrisis belanden met bijvoorbeeld als gevolg dat binnenvaartschepen niet meer kunnen varen, of dat het beregenen van landbouwgrond drastisch omlaag moet.”

Natuuronderzoekers bij het Holtingerveld in de gemeente Westerveld in Drenthe. Beeld Herman Engbers

De Europese Unie zou er volgens het WNF verstandig aan doen lidstaten te vragen om een ontwerp te maken voor de aanleg van waterreservoirs, zoals natuurlijke meren en rivieren, en verruiming van de voorraden grondwater. Het onttrekken van water uit natuurlijke voorraden moet worden verboden en beperkt tot gebruik voor drinkwater. Nadat de Europese Commissie een paar jaar geleden al een plan maakte voor de toekomst van de landbouw, de zogeheten van-boer-tot-bord-strategie, moet er nu ook een waterstrategie komen.

Nederland moet daar niet op wachten en een leefomgeving creëren waar overal water aanwezig is, betoogt Roels. Dat betekent meer groen en water in de omgeving van woningen en op bedrijventerreinen, maar ook in landbouwgebieden. “Breng de natuur en wonen, bedrijfsterreinen en landbouw beter in balans”, zegt hij. “Rivieren moeten we niet verder kanaliseren, maar juist voorzien van nevengeulen zodat het water over een breder gebied wordt verspreid. “Dat is ook een prettiger en gezonder land om in te wonen”, stelt hij. “De natuur kan een bondgenoot zijn voor het oplossen van droogte-problemen.”

