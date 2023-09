Wisselende energieprijzen bij Eneco: lucratief, maar ook riskant

De wasmachine aan en de stekker in de auto als de energieprijs laag is. Dat is het gunstige beeld van het dynamische energiecontract. Als eerste grote energieleverancier heeft Eneco nu zo’n regeling voor klanten. Dirk-Jan Wolfert, directeur van de Vastelastenbond schetst ook de keerzijde: “Het is dynamisch. De prijs kan laag zijn, maar ook heel hoog. Dat is een risico waarmee je moet kunnen omgaan.”

Bij een dynamisch energiecontract betalen klanten de stroomprijs die op dat moment geldt, de actuele uurprijs. Bij gas gaat het om een prijs per dag. Een aantal andere energieleveranciers, zoals NextEnergy en Tibber, boden dit type contracten al eerder aan.

Een dag van tevoren is de prijs te zien

Volgens Eneco krijgen huishoudens met een dynamisch energiecontract meer controle over hun stroomkosten. Een deel van de klanten wil dat graag, geeft een woordvoerster van Eneco aan. Zij kunnen de stofzuiger gaan gebruiken als de stroomprijs laag is of de thermostaat lager zetten als gas op dat moment duur is.

Bij Eneco is iedere dag om drie uur ’s middags te zien wat de prijs zal zijn voor de volgende dag tussen 06.00 uur in de ochtend tot 06.00 uur de volgende dag. Voor gas is de dagprijs beschikbaar, voor stroom is de prijs per uur te zien. Klanten kunnen daarop hun activiteiten plannen.

Wolfert van de Vastelastenbond benadrukt dat er risico’s zitten aan een dynamisch contract in vergelijking met een vast jaarcontract. “Als de prijs laag is, is er geen probleem. Maar als de prijs stijgt, heb je daar bij dit type contract onmiddellijk last van. Hoe de prijs kan wisselen hebben we het afgelopen jaar gezien. En niemand kan in de toekomst kijken.”

‘Je moet je budget kunnen overzien’

De Vastelastenbond adviseert in het algemeen een vast jaarcontract, zegt Wolfert. “Het verschilt erg per persoon. Als je de prijs voor een jaar vastzet, heb je redelijk zekerheid. Maar je kunt het op redelijke termijn ook weer aanpassen. Bij een dynamisch contract moet je goed weten waar je aan begint. Je moet goed je budget in de gaten kunnen houden en ook klappen kunnen opvangen als de rekening flink omhoog gaat.”

Bij dynamische contracten die bedrijven aanbieden kan het maandelijkse termijnbedrag flink verschillen. Eneco kiest ervoor iedere maand een vast voorschot in rekening te brengen. “In de zomer heb je minder energiekosten dan in de winter en veel klanten willen dit graag middelen”, laat Eneco weten.

‘Het is aan de klant om te kiezen'

Eneco wijst klanten op de voordelen van een dynamisch contract, maar geeft ook de nadelen aan, zegt een woordvoerster. In de app die klanten gebruiken zit een waarschuwingsfunctie om aan te geven dat de prijs gaat stijgen. Maar ook bij een hoge prijs moet de wasmachine soms draaien of moet de batterij van elektrische auto worden opgeladen, erkent zij. “Dit type contract is niet geschikt voor iedereen. Het is aan de klant om te kiezen.”

Eerder dit jaar meldde de Vereniging van Dynamische Energieleveranciers (VvDE) dat huishoudens in steeds grotere aantallen overstapten op dynamische energiecontracten. Zeker 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hadden volgens die organisatie in februari al een dynamisch contract, op een totaal van ruim 7 miljoen gasaansluitingen.

