Windturbines: van afvalnachtmerrie tot circulaire stroommolen

De landen rond de Noordzee willen 15.000 tot 20.000 gigantische windturbines in zee plaatsen tot het jaar 2050. De wieken daarvan leveren dertig jaar later 300 miljoen kilo kunststof-afval op. Gelukkig hoeven we dat dan niet meer onder de grond te stoppen. Windturbines worden circulair.

Het leek tot voor kort een nachtmerrie-scenario: afgedankte windturbines waarvan je met de kunststof rotorbladen niets beters kon doen dan ze begraven. In de Verenigde Staten hadden de eerste windturbineparken al het einde van hun economisch leven bereikt en de afgedankte bladen in diepe kuilen vormden een gewillig onderwerp voor fotografen. Als we doorgaan met steeds meer windmolens te bouwen, wordt dit een ecologische ramp, leken de foto’s uit te schreeuwen.

Windturbines bestaan uit drie hoofdonderdelen. De stalen masten, de gondel met daarin de generatoren en de drie rotorbladen. Het materiaal van de mast is simpel om te smelten en opnieuw te gebruiken. De generator bestaat uit diverse metalen en andere materialen die met enige moeite kunnen worden gescheiden voor hergebruik.

Het probleem schuilt in de bladen. Die zijn van kunststof, of eigenlijk moet ik zeggen: van composiet. Vaak is het glasvezel dat met hars, een soort pasta, wordt bestreken waardoor het een relatief licht maar heel hard en sterk geheel wordt. Ook veel plezierbootjes en jachten zijn ervan gemaakt en wie weleens oude auto’s met roestgaten heeft opgelapt, weet hoe hard die dunne laagjes glasvezel kunnen worden.

Onscheidbaar geworden

Het is prachtig materiaal, maar als je het na een tijdje kwijt moet, merk je dat je er geen kant mee op kunt. Hars en glasvezel zijn onscheidbaar geworden, de zaak terugbrengen naar zijn oorspronkelijke bestanddelen kun je vergeten.

Althans, tot voor kort. Want het schrikbeeld van miljoenen afgedankte windmolenwieken die het milieu verpesten heeft natuurlijk ook de fabrikanten en wetenschappers aan het denken gezet. Wat kun je nog met al die miljoenen en straks miljarden kilo's oude kunststof?

Twee rotorbladen van oude windturbines uit Biddinghuizen arriveren in de Australische woestijn. Beeld AER

Het Nederlandse technologie-instituut TNO zag in dat die turbinebladen niet alleen voor Nederland maar wereldwijd een probleem gaan vormen. Wie dat probleem oplost, maakt dus goede kans er een prima business van te kunnen maken.

Samen met partners werkt TNO aan twee technieken om de vezels terug te winnen uit de oude kunststof. De ene route voert via een chemisch proces naar herbruikbare vezels, de andere route gaat via verhitting. Wat overblijft zijn korreltjes die gebruikt kunnen worden in bijvoorbeeld de auto-industrie, die tegenwoordig ook veel kunststof onderdelen gebruikt.

60 oude turbines: 1,1 miljoen kilo kunststof

De komende vier jaar hoopt TNO te kunnen bepalen welke methode het beste werkt. Die tijd komt goed uit, want over vier jaar zal er veel oude kunststof beschikbaar komen. Het windturbinepark Prinses Amalia, voor de kust van IJmuiden, is dan aan vervanging toe. Daar staan zestig ‘kleine’ turbines met een vermogen van 2 megawatt elk, terwijl moderne turbines algauw 10 tot 12 megawatt zijn. Die zestig turbines hebben samen 180 rotorbladen van 40 meter lengte, met een gewicht van 6000 kilo per stuk. Er blijft straks dus bijna 1,1 miljoen kilo kunststof over waar we wat mee moeten, of, zoals TNO het wel zal willen zeggen: waar we wat mee kunnen.

Ook in onder meer Spanje wordt hard gewerkt aan een techniek om de glasvezels uit de oude kunststof terug te winnen. Terwijl Denemarken, een land dat al heel lang veel windmolens langs zijn kusten plaatst, een andere aanpak beproeft. Daar wordt de kunststof vermalen en vervolgens hergebruikt om geluidsschermen langs snelwegen mee te maken.

Enkele reis Australië

Siemens Gamesa, een van de drie grootste windturbinebouwers ter wereld, denkt alweer aan een volgende stap. Het Duits-Spaanse concern heeft voor zijn rotorbladen een nieuwe kunststof ontwikkeld die makkelijk weer in vezels en hars moet kunnen worden gescheiden. Kortom: de race om oude rotorbladen voor iets nuttigs te gaan gebruiken, is in volle gang.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over de meest voor de hand liggende vorm van hergebruik. Oude, kleine windmolens zijn door hun relatief geringe stroomopbrengst misschien bij ons niet meer rendabel, maar elders kunnen ze wellicht nog jaren voor bijzondere doeleinden dienst doen. Zo krijgen oude West-Europese turbines tegenwoordig in bijvoorbeeld Roemenië en Ierland een tweede leven. En onlangs zijn een paar windmolens zelfs vanuit Biddinghuizen in Flevoland helemaal naar Australië verscheept om daar in de woestijn opnieuw veel stroom te gaan leveren.

Wat een ecologische nachtmerrie leek te worden, blijkt nu dus toch een groene en circulaire oplossing voor ons energieprobleem te kunnen zijn.

