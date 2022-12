Windenergie aan huis, dat is logisch als je in een molen woont

“Wij wonen heel hip: in een hybride tiny house zonder gasaansluiting”, grapt molenaar Marcel Koop weleens. En daar is geen woord van gelogen, hoewel ‘hip’ misschien niet het eerste woord is dat je te binnen schiet bij een molen uit 1541.

De Twiskemolen in Landsmeer staat op een prachtige plek: middenin een oer-Hollandse ansichtkaart van dijken, water, riet en gras. De horizon verraadt de nabijheid van stad en industrie, maar door de oogharen gezien waan je je hier in een Ot-en-Sienlandschap. “Dit is wel het ideaalplaatje hè, met die blauwe lucht”, waarschuwt molenaarsvrouw Marijke Brouwer. “Het is hier vaak een stuk onherbergzamer.” “Molens zijn gebouwd om wind te vangen”, vult haar man aan. “Het kan hier flink tekeergaan.”

Het echtpaar woont ‘als vrijwilligers’ in de molen, zegt Koop. Daar bedoelt hij mee: ze houden de molen letterlijk en figuurlijk draaiende, maar betalen wel huur aan de eigenaar van de molen, het recreatieschap. “Kijk om je heen: het is toch een voorrecht om hier te wonen?”, glimlacht Brouwer.

Eerder hadden ze jarenlang een eigen bedrijf in een korenmolen in Gouda; later was Koop vrijwilliger bij molen De Adriaan in hun vorige woonplaats, Haarlem, en bij De Oude Knegt in Akersloot. “We zagen een advertentie in een molenaarsvakblad” vertelt hij. “En mede door onze achtergrond werden wij de gelukkigen.”

De Twiskemolen, een zogenoemde achtkantige rietgedekte binnenkruier, kan het waterpeil van de 650 hectare grote Twiskepolder met windkracht op peil houden, maar ook machinaal. “Wij wonen dus in een hybride waterbeheersingsinstrument”, grijnst Koop. “Maar we doen zoveel mogelijk met windkracht. Gewoon omdat we het fijn vinden om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.”

Eigen stroomvoorziening

Omdat de molen wordt onderhouden met overheidsgelden, is deze ‘een beetje van iedereen’, vinden ze. Brouwer: “Daarom doen we veel aan educatie. We leiden schoolklassen rond en langs de dijk staat een informatiebord. Hoe leuk zou het zijn om daar straks te laten zien hoeveel stroom we hier opwekken?”

Koop wijst naar buiten, naar het nagelnieuwe dak op de geitenstal: “Daar willen we zestien zonnepanelen op leggen, voor onze eigen stroomvoorziening. Een gasaansluiting hebben we hier niet. De energie voor het gemaal komt van een dikke motor met een eigen transformatorhuisje in de schuur. Bij wijze van compensatie voor onze werkzaamheden, mogen wij ook gebruik maken van die stroom, zonder energierekening. Dat is heel aardig van het waterschap.”

De molen van Marcel en Marijke is niet aangesloten op een gasleiding, de energie komt grotendeels van de wind. Beeld Maartje Geels

Koken doen ze op inductie, een elektrische boiler zorgt voor de warmwatervoorziening. De elektrische radiatoren hebben soms wat moeite om de binnentemperatuur behaaglijk te houden, geeft Koop toe. “Als we er een graadje bij willen, kost dat een dag of twee. Maar als het écht gaat vriezen, kunnen we de houtkachel gebruiken als bijverwarming.” “Dat hebben we de afgelopen twee jaar niet meer gedaan”, zegt Brouwer. “Dat past niet in het duurzame plaatje, met die fijnstofuitstoot.”

De wanden van de molen werden een paar jaar geleden, toen er bij een schilderbeurt verschillende planken moesten worden vervangen, extra geïsoleerd. “Dat scheelt”, zegt Koop en hij houdt zijn hand naast een donkerrode balk in de muur. “Deze loopt door tot buiten; soms voelde je het door de kieren naar binnen waaien.” Ook de ‘achterzetramen’, die hij in de herfst aan de binnenzijde van de schuiframen schroeft, helpen om de kleine halfronde woonkamer op negentien graden te houden.

Het liefst zou het echtpaar een generator willen laten inbouwen in het tandwielmechaniek van de bemalingsvijzel. “We zijn hierover in gesprek met het recreatieschap en het hoogheemraadschap”, vertelt Koop. “Het zal zich niet zomaar terugverdienen, want zo’n systeem moet op maat gemaakt. En ook wij hebben er geen financieel voordeel van, omdat we toch al geen energiekosten hebben. Maar al die windenergie, die wil je toch benutten? Kom over een jaar maar terug, dan vertellen we of het gelukt is.”

