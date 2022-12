Wil Europa ons wél helpen met soepele stikstofregels? Boeren denken van wel en zijn woedend op Van der Wal

Kunnen we niet iets doen aan al die rigide Europese stikstofregels? Het is een verzuchting die begin november andermaal vanuit de banken van de rechtse oppositie in de Tweede Kamer klinkt. “Dat hebben we al vaker geprobeerd”, reageert stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) tijdens het debat op vragen van de PVV.

Ze doet uit de doeken hoe een delegatie van vier ministers op 31 mei naar Brussel afreisde. Van der Wal ging met haar collega's Rob Jetten (klimaat), Hugo de Jonge (wonen) én Henk Staghouwer (landbouw) op stap, vertelt ze. ‘Powerplay', noemt ze het, want zo'n enorme delegatie is ongebruikelijk. “Er werd echt over gesproken: ze komen met z’n vieren.”

De reden voor dat offensief: woningbouw- en klimaatprojecten sneuvelden vanwege een gebrek aan stikstofruimte. “Juist dit punt vonden wij zo belangrijk dat wij ook richting Brussel dachten toch kansrijk te zijn, want Brussel heeft ook grote klimaatambities.” Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius bleek echter onvermurwbaar. “We kunnen met het hele kabinet afreizen, maar de Eurocommissaris is heel helder: eerst leveren.”

Geen Staghouwer, maar Harbers

Stichting Agrifacts, een in de agrarische sector gewortelde onderzoeksclub, vroeg de notulen van het overleg op. De vorige week vrijgegeven gespreksnotitie leidt tot veel beroering bij boeren. Onder meer omdat uit het stuk blijkt dat toenmalig landbouwminister Staghouwer, inmiddels opgestapt, niet aanwezig was. Minister Harbers van infrastructuur en water was er wel bij. Een vergissing, erkende Van der Wal dinsdag: “Staghouwer was destijds regelmatig in Brussel, maar niet in dit gezelschap.”

Voor Kamerlid Caroline van der Plas (BBB) is het gespreksverslag reden om er fors in te kleunen. Er is hier veel meer aan de hand dan een verkeerde naam van een bewindspersoon, vindt de BBB-voorvrouw. Van der Plas leest in het gespreksverslag geen klip-en-klaar Brussels ‘nee’, maar juist een uitgestoken hand. Eurocommissaris Sinkevicius wil Nederland immers bijstaan met ‘technische oplossingen’, meldt het verslag. Ook wijst hij op de ‘flexibiliteit’ in de natuurwetgeving.

Veel boeren op sociale media hebben hun optelsom klaar. De vier ministers gingen, buiten landbouwcollega Staghouwer om, naar Brussel om de landbouw te offeren. Terwijl zij constructieve Europese hulp daarbij van de hand zouden wijzen.

Hoe hulpvaardig is Europa?

Het valt te bezien of de Europese notulen – buiten dan de afwezigheid van Staghouwer dan – werkelijk zo op gespannen voet staan met het verhaal van Van der Wal in de Tweede Kamer. Hoe hulpvaardig Sinkevicius precies is, wordt uit de gespreksnotitie niet duidelijk. Het document bevat geen woordelijk verslag, maar slechts een korte samenvatting.

Daarbij blijft in het midden of de commissaris de ministers nieuwe mogelijkheden biedt, of dat hij ze vooral op de bestaande wet wijst. Wat in elk geval wél duidelijk is geformuleerd, is de eerste zin van de commissaris als antwoord op de hulpvraag van het kabinet. “Sinkevicius benadrukte het belang om het probleem bij de bron aan te pakken via een noodzakelijke krimp van de veestapel”, staat daar. “Hij benadrukt dat dit ook het advies is van Nederlandse specialisten.”

Een woordvoerder van de Europese Commissie herhaalt dat verhaal min of meer. Voor Europa staat voorop dat Nederland stikstofmaatregelen neemt, benadrukt hij. Op specifieke vragen over de door Agrifacts en BBB aangehaalde passages gaat hij niet in. “De commissie blijft advies en assistentie geven, maar het in aan Nederland om te bepalen wat er precies nodig is.”

