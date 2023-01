Wie voor het eerst een huis koopt, heeft (nog) niets aan de dalende prijzen

De huizenprijzen blijven dalen en daar worden veel mensen nerveus van. Maar sommigen hebben daar meer reden toe dan anderen.

Het is al geen verrassing meer: de huizenprijzen dalen. Die liggen nu 6,4 procent lager dan een jaar geleden, blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM, en De Nederlandsche Bank (DNB) voorspelde al dat die trend doorzet, met nog eens 6 procent lagere prijzen in de komende twee jaar. Kopers en verkopers zien het met argusogen aan, maar die prijsdaling pakt niet voor iedereen hetzelfde uit.

Neem om te beginnen de starters, mensen die voor het eerst een huis gaan kopen. Vaak zijn dat dertigers, vaak wonen zij in huizen met een zo hoge huur dat ze niet in staat zijn te sparen voor een koophuis. De enorme prijsstijgingen tot halverwege vorig jaar, tot wel 20 procent per jaar, zorgen ervoor dat een koophuis vaak ver buiten hun bereik blijft. Als ze er wel in slagen een huis te kopen, zonder spaargeld, zijn ze voor 100 procent afhankelijk van een hypothecaire lening.

“Voor hen wordt het geleidelijk iets makkelijker nu de prijzen dalen”, zegt Stefan Groot, woningmarkteconoom bij de Rabobank. Maar hij voegt er meteen iets aan toe: dat de prijzen omlaaggaan, is het gevolg van de stijgende hypotheekrentes (van dik 1 procent begin 2022 voor tien jaar vast, naar 4 procent nu). Juist starters, afhankelijk als ze zijn van een hypotheek, worden daardoor getroffen. Die rentes zorgen voor hogere maandlasten, waardoor een huis voor hen nog steeds niet te betalen is.

Starters profteren niet langer van lage hypotheekrente

“De huizenprijzen dalen altijd als de hypotheekrente omhooggaat, maar met enige vertraging”, zegt Groot. “Het is afwachten tot de markt een nieuw evenwicht bereikt. Maar voorlopig staan starters er financieel slechter voor dan toen de woningprijzen hun piek bereikten, omdat ze toen nog profiteerden van die lage hypotheekrente.”

Starters, en ook anderen, hebben er wel baat bij dat de grootste gekte op de woningmarkt verdwenen is. Ze hebben iets meer te kiezen, de druk om heel snel te beslissen over de aankoop van een huis is er wat af en gigantisch boven de vraagprijs bieden is meestal niet meer nodig.

Daarnaast worden starters geholpen door nieuwe overheidsregels. Voor beleggers werd de overdrachtsbelasting verhoogd, terwijl die voor starters tot 35 jaar juist werd afgeschaft. Daarnaast werd in veel gemeenten de ‘opkoopbescherming’ ingevoerd: wie een huis koopt (in bepaalde wijken, tot een bepaalde koopprijs), is verplicht er zelf te gaan wonen. Ook dat houdt beleggers weg. “De concurrentie is daardoor wel iets verminderd”, zegt Groot.

Onrust onder huizenverkopers

Doorstromers, huiseigenaren die willen verhuizen naar een ander koophuis, hebben weinig te vrezen. Makelaars zien wel enige onrust onder huizenverkopers. Sommigen willen hun huis snel te koop zetten, uit angst dat het bedrag dat ze ervoor krijgen verder omlaaggaat. Dat kan leiden tot wat Groot een ‘fire sale’ noemt. Als iederéén denkt snel te moeten verkopen om prijsdalingen voor te zijn, ontstaat een self­ful­fil­ling prophe­cy. Dan komen er zoveel woningen op de markt dat de prijs inderdaad fors daalt. Maar de kans dat dat gebeurt, is volgens Groot klein.

Financieel staan doorstromers er sowieso goed voor, omdat het huis waar ze nu wonen vaak een grote overwaarde heeft. Die kunnen ze inzetten voor de aankoop van iets nieuws. “Dankzij die overwaarde kunnen ze een wat lagere verkoopprijs wel aan”, zegt Groot. “Ook al omdat de aankoopprijs van hun nieuwe huis ook lager uitvalt.”

Van de gestegen hypotheekrente zullen de meeste doorstromers niet meteen last hebben. Meestal kunnen ze hun huidige hypotheek meenemen en verandert de rente niet zolang de rentevaste periode loopt. Voor driekwart van de uitstaande hypotheekschuld staat de rente nog meer dan vijf jaar vast, meldde DNB onlangs. Zeker voor doorstromers die hun hypotheek hebben overgesloten toen de rente laag stond, blijven de maandlasten ook na een verhuizing dus nog jaren laag.

Meer huizenbezitters ‘onder water’

Eén groep moet zich misschien zorgen maken: degenen die een huis kochten toen de prijzen piekten. Hun aankoop wordt minder waard en zakt dus al snel onder de waarde van de hypotheek. Dan staat het huis ‘onder water’, iets wat huizenbezitters na de kredietcrisis van 2008 op grote schaal overkwam. Als ze hun huis willen verkopen, bijvoorbeeld vanwege een echtscheiding, blijft er een restschuld over.

Als de woningprijzen met 20 procent omlaaggaan, krijgt 8 procent van alle huiseigenaren te maken met dit onder-waterverschijnsel, berekende DNB al. “Dat kan tot schrijnende situaties leiden”, zegt Groot. “Maar de schaal waarop dat gebeurt, zal kleiner zijn dan destijds. Onder meer omdat mensen toen meer konden lenen dan nu en omdat ze vaak een aflossingsvrije hypotheek hadden, waardoor hun schuld niet verminderde.”

Wie meteen begint met aflossen, vermindert het risico. “Maar inderdaad, een duur huis kopen dat daarna in waarde daalt, en kort daarop een echtscheiding, dan heb je financieel gezien een probleem.”

