Wie profiteert het meest van het prijsplafond en hoeveel?

In november gaat iedereen minder betalen voor gas en stroom. In januari volgt het prijsplafond dat het kabinet instelt. Hoe pakt dat uit? Vijf vragen.

Wie profiteert van de regeling die het kabinet heeft ingesteld?

Iedereen. In november en december krijgen alle huishoudens 190 euro korting op hun energierekening, ook die met een vast contract. De energiemaatschappijen zullen die korting verrekenen met het termijnbedrag. Huishoudens met een variabel contract profiteren daarna van het prijsplafond op het basisverbruik van gas en stroom. De prijzen daarvan zijn dit jaar explosief gestegen, waardoor de rekening voor gebruikers zonder vast contract steeds hoger opliep. Momenteel heeft ongeveer de helft van de huishoudens een variabel contract en dat aantal groeit door het aflopen van vaste contracten. Het kabinet stelt vanaf januari 2023 een maximum in van 1,45 euro voor de eerste 1200 kubieke meter gas en 0,40 euro voor de eerste 2900 kilowattuur (kWh) elektriciteit.

Wat betekent dat? Gaat de maandelijke rekening omlaag?

Ja. De energiebedrijven berekenen voor elke klant met een variabel tarief een nieuw termijnbedrag op basis van hun jaarverbruik in voorgaande jaren. Tot 1200 kuub gas en 2900 kWh stroom telt daarbij de prijs die het kabinet heeft vastgesteld, en voor alles daarboven rekent de leverancier een tarief dat aansluit op de huidige marktprijs. Dat tarief kan verschillen per energiebedrijf, net zoals nu al het geval is. De gebruikers met een variabel tarief zijn straks dus goedkoper uit. Gebruikers met een vast contract blijven betalen wat ze hebben afgesproken zolang hun contract loopt.

Hoeveel gaan huishoudens er dankzij het prijsplafond op vooruit?

Dat hangt natuurlijk af van hun energiegebruik. De regeling van het kabinet gaat uit van een gemiddeld verbruik. Meer dan de helft van de huishoudens zit daaronder, zegt Marlon Mintjes van Milieu Centraal. “Een gemiddeld huishouden gaat dankzij het prijsplafond maximaal 230 euro per maand betalen. Dat scheelt 200 euro met de kosten volgens de huidige gas- en stroomprijzen, maar is nog wel 100 euro meer dan vóór de energiecrisis. Besparen op je gas- en stroomgebruik blijft dus aantrekkelijk. De verwarming overdag een graadje lager en ’s nachts op 15 graden. En ’s avonds bijvoorbeeld de was draaien, dan betaal je minder stroom als je een verschillend dag- en nachttarief hebt.”

Het prijsplafond neemt de prikkel om zuinig te zijn met energie dus niet weg?

Nee. “Anderhalf jaar geleden kostte een kuub gas nog 80 cent en een kWh stroom 22 cent. Ook met het prijsplafond van 1,45 euro en 40 cent is de prijs dus bijna verdubbeld”, zegt Mintjes. Je verbruik verminderen loont. Veel energiebedrijven hebben een app, waarmee klanten hun eigen verbruik kunnen zien. Ook het maandelijkse overzicht van je energiebedrijf biedt daarin inzicht. “In het eerste kwartaal van dit jaar hebben we met elkaar 16 procent minder energie gebruikt dan in voorgaande jaren”, zegt Mintjes. “Dat komt deels door de zachte winter, maar ook doordat mensen zelf beter op hun gebruik letten, door bijvoorbeeld korter te douchen, en doordat ze duurzame maatregelen hebben genomen, zoals isoleren of een warmtepomp plaatsen.”

Hoe zit het met de kritiek dat vooral rijken profiteren van deze regeling?

Toen het kabinet een prijsplafond aankondigde, berekende onderzoeksbureau ABF Research dat armere huishoudens veelal onder het gemiddelde verbruik blijven en er dus minder profijt van zullen hebben. Dat effect is versterkt nu het kabinet de prijs voor stroom lager heeft vastgesteld dan het eerder van plan was. Dit komt vooral ten goede aan huishoudens met een warmtepomp of een elektrische auto die ze thuis opladen; die zie je niet vaak bij arme gezinnen. Mintjes stelt echter dat de huidige situatie nog altijd minder gunstig uitpakt voor mensen met een volledig elektrische warmtepomp, omdat ze voor extra stroom toch de hoge marktprijs moeten betalen. “Maar dat is tijdelijk, de crisis gaat een keer voorbij. En de warmtepomp blijft nodig, want de toekomst is zonder aardgas.”

