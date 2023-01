Wie meer rente wil, moet met z’n geld naar het buitenland

Zijn Nederlandse spaarders sufferds? Zij blijven maar geld oppotten bij Nederlandse banken. In de eerste elf maanden van 2022 kwam er alweer dik 20 miljard euro bij. Daarmee komt het bedrag dat spaarders op Nederlandse bankrekeningen hebben staan op liefst 425 miljard.

En dat terwijl de grote banken in Nederland slechts een schamele 0,25 procent spaarrente rekenen. Ook nu de Europese Centrale Bank haar rentetarieven naar 2 procent heeft verhoogd, blijven stevige verhogingen door banken als ING, Rabobank en ABN Amro waarschijnlijk voorlopig uit.

Daarmee blijven de Nederlandse banken ver achter bij de meeste buitenlandse. Bijvoorbeeld via het van oorsprong Duitse platform Raisin kan spaargeld weggezet worden bij banken in twaalf Europese landen, van België en Duitsland tot Slowakije. Dat levert rentes boven de 1 procent op en voor depositosparen (geld wegzetten voor een vaste termijn) kan dat oplopen tot ruim 3 procent. Over het precieze aantal klanten in Nederland laat het bedrijf zich niet uit, maar het zijn er inmiddels tienduizenden.

Debacle met Icesave

“We merken heel sterk dat mensen nu toch op zoek gaan naar banken in het buitenland die hogere rentes bieden", bevestigt Roland Bieleveldt van de site Vanspaarbankveranderen.nl. “De hoge inflatie maakt dat spaargeld snel aan waarde verliest en de verschillen in rentes tussen Nederland en het buitenland zijn nu wel erg groot geworden.”

De verklaring voor die verschillen? Het is grotendeels een kwestie van vraag en aanbod. Het aanbod aan spaargeld is in Nederland zo groot dat banken er niet veel voor over hebben: ze hebben het gewoon niet nodig. In Zuid- en Oost-Europa is meer vraag naar geld dat banken kunnen uitlenen aan ondernemers. Banken daar trekken dus graag Nederlands spaargeld naar zich toe, en dat doen ze met hogere rentes.

Tot voor kort waren veel Nederlanders daar niet erg gevoelig voor; ze namen genoegen met lage rentes. “Uit gemakzucht of behoefte aan zekerheid", zegt Bieleveldt. “Ze blijven liever bij grote Nederlandse banken dan dat ze in zee gaan met banken die ze niet kennen.” En ja, ook het debacle met de IJslandse bank Icesave speelt nog mee. 108.000 Nederlanders hadden daar een spaarrekening toen die bank in 2008 omviel, en het duurde jaren voor iedereen z’n geld terug had. “Nederlandse banken hoeven dus bijna niets te doen om hun klanten vast te houden.”

Spreiden is verstandig

Is sparen in het buitenland inderdaad riskant? Dat valt mee, althans binnen de Europese Unie. Overal in de EU geldt tegenwoordig hetzelfde depositogarantiestelsel. Dat houdt in dat spaargeld tot 100.000 euro verzekerd is als de betrokken bank failliet gaat. In EU-landen zonder de euro schuilt er wel een addertje onder het gras, waarschuwt Bieleveldt. Daar wordt het spaargeld dan uitgekeerd in bijvoorbeeld Poolse zloty's of Tsjechische kronen. Dat brengt ‘valutarisico’s’ met zich mee: niemand weet precies hoeveel dat geld tegen die tijd waard is.

Biedt die depositiegarantie genoeg zekerheid? Bieleveldt ziet dat spaarders die met hun geld naar het buitenland willen, vaak de voorkeur geven aan een land als Duitsland boven bijvoorbeeld Letland. “Ze gaan ervan uit dat het financiële stelsel in landen dichtbij minder kwetsbaar is, en dat begrijp ik wel", zegt hij. “Maar bedenk wel: ook de Nederlandse DSB ging failliet en grote Nederlandse banken hadden de kredietcrisis niet overleefd zonder overheidssteun.”

Een bemiddelaar als Raisin, de grootste in Nederland, biedt geen extra zekerheid, hoogstens gemak. Wie daar eenmaal een account heeft, kan bij verschillende banken terecht. “Spreiden is sowieso verstandig", zegt Bieleveldt. “Zeker als je meer dan 100.000 euro spaart, want boven dat bedrag geldt de depositogarantie niet.”

