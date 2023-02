Wie is Wael Sawan, de jonge nieuwe topman van Shell?

Bestuursvoorzitters van Shell? In het verleden, toen Shell nog een Nederlands-Brits bedrijf was, waren dat vrijwel altijd Nederlanders en Britten. Decennialang was het zelfs een regel: dat een Nederlandse topman werd opgevolgd door een Brit en een Britse chef door een Nederlandse. Maar die ‘wet’ gaat niet meer op.

De Zwitser Peter Voser was in 2009 de eerste Shell-topman die Nederlander noch Brit was. Wael Sawan is sinds 1 januari van dit jaar de tweede. Zijn benoeming heeft bijzondere kanten. Sawan is, voor een bestuursvoorzitter van Shell, opvallend jong: 48 jaar. Bijzonder is ook zijn afkomst: geboren in Libanon, opgegroeid in de Verenigde Arabische Emiraten en Canada, en in dat laatste land afgestudeerd als chemisch ingenieur. Sawan heeft zowel de Canadese als de Libanese nationaliteit en woont in Engeland.

Een typische keuze voor Shell

Er zijn mensen die zeggen dat de keuze voor Sawan typisch is voor Shell. Bij Exxon, BP of Total zou zo’n benoeming niet of minder snel plaatsvinden. Daar pleegt de keuze immer te vallen op bestuurders van Amerikaanse, respectievelijk Britse en Franse afkomst, met de aantekening dat de huidige bestuursvoorzitter van BP, Bernard Loomey, van Ierse afkomst is.

Sawan presenteert donderdag Shells resultaten over 2022 en wordt daarbij vergezeld door de Britse Sinead Gorman, die sinds april vorig jaar chief financial officer − financieel directeur − is van Shell. Zij is de derde vrouw die deze functie bekleedt. Jessica Uhl ging haar voor, de Amerikaanse Judy Boynton was van 2001 tot 2004 de eerste. Ook dat is, zeker in olie- en gaskringen, bijzonder. Shells olie- en gaswinning valt onder de verantwoordelijkheid van de Australische Zoe Yujnovich.

Minder bijzonder is dat Sawan, net als zijn voorganger Ben van Beurden, al veel functies bij Shell heeft bekleed en veel verschillende onderdelen van het bedrijf kent. Hij werkt sinds 1997 voor Shell en was onder meer chef van Shells activiteiten in Qatar. Shell heeft in Qatar een van zijn grootste projecten en maakt er onder meer olieproducten van aardgas.

Sawan maakte naam in de VS

In de VS maakte Sawan naam door in te grijpen in de manier waarop olieplatforms in de Golf van Mexico werden bevoorraad. Elk platform had zijn eigen bevoorradingsschip totdat het idee rees om die bevoorrading uit te besteden en de schepen langs meerdere platforms te sturen. Dat leverde een kapitale kostenbesparing op. Sawan geldt als een doener.

Sawan maakte in 2019 zijn entree in de raad van bestuur van Shell en kreeg toen de leiding over de olie- en gaswinning. In 2021 werd hij de baas van Shells vloeibare gaspoot en vielen ook de hernieuwbare energiebronnen onder zijn verantwoordelijkheid.

Gaat er onder Sawan veel veranderen bij Shell? Voorlopig niet, zo is de verwachting van de meeste analisten. Hij zal waarschijnlijk de onder Van Beurden uitgezette lijnen volgen. Shell zet vol in op vloeibaar gas en op aardgas, op zijn chemiepoot en op de retailtak: de pompstations en de pompwinkels, waarbij steeds meer pompstations er laadpalen bij krijgen.

Investeringen in gas zullen hoger zijn dan in renewables

De olieproductie zal langzaam worden verminderd. Shell gaat meer investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals biobrandstoffen en waterstof, maar de investeringen in vooral gas zullen beduidend hoger zijn dan die in de zogeheten renewables.

Opvallend is dat Shell onlangs niet tegensprak dat het misschien gaat stoppen met het leveren van stroom aan huishoudens en bedrijven, iets waar Shell een paar jaar geleden nog veel van verwachtte.

Een eerste reorganisatie van de top is trouwens ook al uitgevoerd. Het Executive Committee van Shell, zeg maar: de raad van bestuur, wordt verkleind van negen naar zeven personen. En Yujnovich krijgt niet alleen de leiding over de olie- en gaswinning maar ook over de productie van vloeibaar gas.

