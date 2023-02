Wie is Frans Everts, de nieuwe topman van Shell Nederland?

Wat zegt het dat uitgerekend de wereldwijde communicatieman van Shell vanaf april de nieuwe baas van de Nederlandse tak van het olie- en gasbedrijf wordt? Wie een beetje cynisch is, leest hierin dat Nederland voor het inmiddels Britse moederbedrijf niet meer zo belangrijk is. Frans Everts (1965) is immers geen bekende bij het brede publiek en wordt – cru gezegd – gepromoveerd van ‘woordvoerder’ naar directeur, na 33 jaar dienst bij Shell.

Energiedeskundige Jilles van den Beukel van het The Hague Institute of Strategic Studies heeft een andere lezing. “De keuze voor een communicatieman als baas laat zien dat Shell in Nederland vooral een communicatieprobleem heeft, geen technisch probleem.” Ophef over megawinsten, onrust over Groningse aardbevingen, een hard vonnis van de Nederlandse rechter in de Milieudefensie-zaak: “Geen land waar Shell meer antipathie opwekt dan Nederland”, aldus Van den Beukel. “Het is aan Everts om dat zwarte imago op te poetsen. Hij moet de acceptatie vergroten voor Shell als partner in de energietransitie.”

Van Loon was zichtbare directeur

Maandagochtend kondigde Shell aan dat president-directeur Marjan van Loon na zes jaar vertrekt, en in april zal worden opgevolgd door Everts. De Brabantse Van Loon was een zichtbare directeur; ze verdedigde de groene ambities van Shell afgelopen zomer bijvoorbeeld in een kritische EenVandaag-reportage. Ook werd ze gehoord bij de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen.

Van Loons vertrek is volgens Shell haar eigen keuze. Everts zegt verder te willen bouwen ‘op haar fundament’. “We spelen een hoofdrol in de energietransitie”, zegt hij in een verklaring. Daarin erkent hij dat er “ook uitdagingen” zijn. Een van die uitdagingen is ongetwijfeld het hoofdpijndossier in Groningen, waarover Van Loon in haar afscheidsmail zegt dat ‘de problemen helaas nog niet voorbij’ zijn. Van den Beukel: “Er is veel onzekerheid over versterkingen, het afhandelen van schadevergoedingen en er zijn vertrouwensproblemen.”

Wellicht is het, met het oog op dat hoofdpijndossier, geen toeval dat Shell een Groninger aan de top zet. Over Everts zijn weinig beeldende anekdotes uit zijn carrière bekend. Shell staat voorlopig nog geen interviews toe, met Everts of collega’s die hem goed kennen en hem kunnen duiden. Everts studeerde bedrijfseconomie en in zijn 33 jaar bij Shell had hij ‘uiteenlopende rollen’. Hij leidde onder meer Shell Energies in Noord-Amerika, en stond van 2001 tot 2004 aan het roer van de Nederlandse tankstations.

Macht van Nederland beperkt

Deskundige Van den Beukel en analist Thijs Berkelder van ABN-Amro verwachten onder Everts geen grote koerswijzigingen. Al is het maar omdat de macht van Nederland binnen het moederbedrijf beperkt is. “Nederlanders zien Shell vaak als een Nederlands bedrijf, maar Shell zelf ziet zichzelf helemaal niet zo”, zegt Van den Beukel. Qua activiteiten groeit Shell vooral in Aziatische landen, Nederland is ‘ongeveer de nummer vijftien’ op de lijst van landen met belangrijke activiteiten. Everts komt niet in het bestuur van de multinational, waar het grote beleid wordt bepaald. Daar wordt bijvoorbeeld besproken hoe het bedrijf in lijn kan komen met de klimaatdoelen uit het Parijsakkoord.

In zijn ‘mid-level’-positie is het vooral zijn taak om de activiteiten in Nederland te leiden, zoals onderhandelingen met de overheid, het regelen van vergunningen en het van de grond krijgen van de groene waterstoffabriek op de Maasvlakte, die de grootste van Europa wordt. En dus om Shell in Nederland een beter imago te geven. “Om dat te doen kan hij het beste doorgaan op de koers van Marjan van Loon, zichtbaar blijven in het publieke debat, en blijven uitleggen wat Shell in Nederland wel doet aan de energietransitie”, zegt Van den Beukel.

Een woordvoerder van Milieudefensie, dat in afwachting is van het hoger beroep in de zaak tegen de multinational, hoopt met Everts op ‘nieuwe ronde, nieuwe kansen’. De milieuorganisatie hoopt dat de nieuwe directeur een ‘frisse wind’ brengt, en dat Shell afziet van nieuwe ‘fossiele activiteiten’ zoals gasboringen in de Waddenzee. “Dat is de makkelijkste manier om aan het vonnis te voldoen.”

