Wie een warmtepomp bestelt, belandt niet meer onderaan de wachtlijst

Wie een warmtepomp bestelt, belandt niet meer onderaan een ellenlange wachtlijst. Na grote tekorten tijdens de energiecrisis in 2022, toen veel huishoudens met spoed een (hybride) warmtepomp zochten om Russisch gas te mijden, hebben leveranciers hun voorraden weer op orde.

“Groothandels hebben, na corona en internationale chiptekorten, extra ruim ingeslagen. De leveringstijden zijn weer normaal geworden”, zegt directeur Stijn Otten van Heattransformers, een van de grootste Nederlandse leveranciers van warmtepompen. Branchevereniging Techniek Nederland bevestigt de verbeterde levertijden, al kan enkele maandjes geduld soms nog wel nodig zijn.

Inhaalslag

De ruimere voorraden leiden ertoe dat meer huishoudens voorzien worden van een hybride warmtepomp, een investering van grofweg drie- tot vijfduizend euro waarop subsidie geldt. Nu al zijn dit jaar volgens branchevereniging Techniek Nederland evenveel warmtepompen geplaatst als in heel 2022: 110.000 stuks. Deels is dat een inhaalslag, omdat sommige huishoudens nog ‘in de wacht’ stonden na de eerdere leveringsproblemen.

Techniek Nederland schat dat aan het eind van dit jaar in totaal 170.000 warmtepompen geplaatst zijn in Nederland, waarvan 120.000 in bestaande woningen. De klassieke cv-ketels op gas worden daar vervangen door een hybride warmtepomp die elektriciteit verbruikt, en alleen op koude winterdagen gas verstookt. Dit zou het gasverbruik van een huis zomaar zestig procent kunnen doen dalen, claimt de warmtepompsector.

Installateurs gezocht

Of het echt lukt om 170.000 warmtepompen te plaatsen dit jaar is volgens Techniek Nederland afwachten. Dat ligt dus niet aan de beschikbaarheid. De potentiële spelbreker is dat er te weinig installateurs zijn om te warmtepompen te plaatsen. De technieksector probeert duizenden mensen op te leiden of om te scholen.

Dat is hard nodig. De installatie van 170.000 hybride warmtepompen is eigenlijk heel gering, wetende dat ze vanaf 2026 gelden als de nieuwe norm in plaats van een cv-ketel op gas. Alleen al in de bestaande bouw moeten er vanaf dan jaarlijks minimaal 200.000 warmtepompen geïnstalleerd worden.

Het streven is dat Nederland in 2030 een miljoen warmtepompeigenaren telt. Leveranciers proberen bewoners ervan te overtuigen dat hybride warmtepompen rendabel én geruisloos zijn – eerdere overlast door zoemgeluiden leverde imagoproblemen op.

Remeha opent warmtepompfabriek

Om aan de groeiende vraag te blijven voldoen voeren leveranciers hun productie op. In Apeldoorn opent Remeha, bekend van klassieke cv-ketels, de eerste grote Nederlandse warmtepompfabriek. Daar moeten dit jaar 50.000 hybride warmtepompen van de band afrollen, en volgend jaar zelfs al 140.000. Ook concurrenten Intergas en Itho Daalderop gaan een eigen warmtepompfabriek openen, waar ze respectievelijk 50.000 en 30.000 warmtepompen per jaar willen produceren.

Nederland had al wel kleine warmtepompmerken, maar die doen vooral aan assemblage. Ze importeren vrijwel de volledige techniek uit Azië en zetten het apparaat in Nederland in elkaar, volgens Otten van Heattransformers.

“Dat is heel goed voor de leveringszekerheid”, zegt Otten. “Nederland krijgt met eigen productielijnen meer grip op de nationale energietransitie.” Zeker sinds de Russische invasie in Oekraïne willen landen, ook binnen de Europese Unie, hun energieafhankelijkheid inperken. Elke lidstaat wil liefst eigen windmolens, zonnepanelen, waterstof, en dus ook: warmtepompen.

Koploper

Volgens Stijn Otten is de uitrol van warmtepompen nog zo nieuw dat Nederland een Europese koploper kan worden. Duitsland had ook grote plannen, maar de omstreden wetgeving voor warmtepompen werd daar flink afgezwakt.

“Politiek gekonkel en onzekerheden horen erbij, die hebben we in Nederland ook gehad”, zegt Otten. “Maar het toekomstbeeld is duidelijk: de hybride warmtepomp gaat enorm veel huishoudens van de gasverslaving afhelpen.”

