Wie de verwarming lager draait, kan het beste af en toe een rondje door de kamer lopen

Mensen die vanwege de hoge energieprijzen hun verwarming niet of nauwelijks aanzetten, moeten goed blijven opletten hoe ze zich voelen, zegt Boris Kingma van onderzoeksorganisatie TNO. Zitten ze te bibberen op de bank? Hebben ze witte vingers van de kou? Dat zijn signalen dat het misschien te frisjes is in huis.

Als thermofysioloog is hij gespecialiseerd in de warmtehuishouding van het menselijk lichaam. Het lichaam is erop gericht om de romp, met daarin alle vitale organen, constant op 37 graden te houden. Wanneer iemand het koud heeft, vermindert het lichaam de bloedtoevoer naar handen en voeten, omdat we via die ledematen normaal gesproken veel warmte verliezen. De bloedvaten in armen en benen vernauwen dus, soms met witte vingers tot gevolg. Daardoor moet het hart harder pompen, wat volgens Kingma risicovol kan zijn als mensen een zwak hart hebben.

Maar het lichaam kan ook aan de lagere temperatuur wennen. Dat proces van gewenning duurt ongeveer tien dagen, zegt Kingma. “Na drie dagen krijg je het al minder koud, en na tien dagen heeft de bloedcirculatie naar je handen zich herstelt. Je zult merken dat die weer warm aanvoelen.”

Langdurige blootstelling aan kou is niet gezond

Kingma adviseert mensen om extra op te letten wanneer de temperatuur in huis daalt, zeker wanneer het kouder wordt dan 16 graden. Het koude gevoel mag dan niet te lang aanhouden. “Discomfort door kou is een duidelijk signaal. Je lichaam zegt eigenlijk: ga er eens wat aan doen!”, zegt Kingma. Want langdurige blootstelling aan kou is helemaal niet gezond. Kingma: “Onderzoeken die iets anders beweren, gaan over kortstondige blootstelling aan lage temperaturen, dus ze zeggen vooral iets over temperatuurschommelingen.”

Mensen kunnen het al koud krijgen als de temperatuur een klein beetje daalt. Op de bank zitten bij een temperatuur van 21 graden voelt voor 11 procent van de mensen al als oncomfortabel (als ze een trui, shirt en lange broek dragen en de luchtvochtigheid 50 procent is). Als de omstandigheden hetzelfde blijven, maar de temperatuur daalt naar 18 graden, zal 41 procent van de mensen gaan klagen.

Hoelang duurt het voordat je wang bevriest?

Voor wie de verwarming thuis niet hoger wil (of kan) zetten dan 16 graden, zijn er simpele oplossingen om het koude gevoel te verminderen. Bijna automatisch doen mensen al een dekentje over hun benen, of ze kleden zich iets dikker aan. Maar Kingma adviseert ook om het “activiteitenniveau” aan te passen. Bij lichte inspanning maakt het lichaam al extra warmte aan. “Sta bijvoorbeeld af en toe op om iets uit de kast te pakken.” Op die manier herstelt het lichaam eenvoudig de warmtebalans.

Kingma’s interesse gaat vooral uit naar de meer extreme temperaturen. Zo werkt hij in opdracht van het ministerie van defensie aan nieuwe berekeningen voor de winterse gevoelstemperatuur. Die Wind Chill Index is in de jaren zestig van de vorige eeuw bedacht, en begin 2000 herzien, om uit te rekenen hoelang mensen in de vrieskou kunnen werken voordat de onbedekte huid van hun wang bevriest. Kingma breidt het onderzoek nu uit om erachter te komen wanneer ook vingers en tenen bevriezen. Defensie zal de nieuwe gevoelstemperatuur gebruiken om militairen te trainen, zodat ze weten welke kleding het meest geschikt is en hoelang ze onder bepaalde omstandigheden kunnen werken.

