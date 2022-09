Wetten en regels zitten jongeren met een beperking in de weg. ‘Ik wil wel werken, maar ik durf gewoon niet’

Studente Yira Bes (20) krijgt een Wajonguitkering: ‘Ik durf straks niet te gaan werken’

Yira Bes heeft fysieke en mentale beperkingen waardoor ze in een rolstoel zit en maximaal drie uur per dag zou kunnen werken. “Daarna is mijn energie op”, zegt ze. Bes leeft van de Wajong-uitkering en dat is geen vetpot. Nu krijgt ze nog een aanvullende studiebeurs van 300 euro. “Als ik stop met studeren, worden mijn uitgaven direct hoger dan mijn inkomsten. Daar maak ik me wel zorgen over”, vertelt de student biologie en medisch laboratoriumonderzoek uit Rotterdam.

Het meest vervelende aan haar situatie vindt ze de onzekerheid. “Het is best onduidelijk waar je als Wajonger recht op hebt. En wat je allemaal wel en niet moet aangeven bij het UWV. Mijn ouders kunnen me daar ook niet echt bij helpen. Vaak zoek ik het dan zelf uit op de website van het UWV. Maar dat is best een zoektocht en dan staat er wel een algemene uitleg bij, maar ik wil juist weten of het voor mij specifiek gevolgen heeft als ik bijvoorbeeld ga verhuizen of meer uren vrijwilligerswerk wil doen. Dat levert me wel veel stress op.”

Na haar hbo-studie wil ze graag een paar uur in de week in een laboratorium werken. “Maar dat durf ik gewoon niet. Dan moet ik op de cent bijhouden wat ik verdien, wat ik daarvan moet terugbetalen en wat ik mag houden. En dan ben ik gewoon bang dat ik een fout maak en daardoor in de problemen kom”, vertelt ze.