Wespenliefhebbers willen een verbod op het verdelgen van wespen

De meeste mensen met een wespennest in hun huis of tuin laten dat snel door een bestrijdingsbedrijf verdelgen. Dat geldt niet voor Groninger Sjoert Fleurke. Deze zelfbenoemde ‘wespenvriend’ heeft deze zomer net als voorgaande jaren diverse nesten met duizenden wespen in zijn tuin en bij andere particulieren zelf weggehaald om verdelging te voorkomen.

“Er wordt door ongediertebestrijders echt veel te gemakkelijk naar gif gegrepen”, aldus Fleurke. “Je ziet op YouTube zelfs filmpjes waarin ze middelen gebruiken die daarvoor niet zijn toegelaten. Blijkbaar is er niet eens de angst dat ze erop worden aangesproken, handhaving is er nauwelijks. En er zijn genoeg andere oplossingen om overlast tegen te gaan. Vaak is het omleiden van de invliegopening van het nest al voldoende, en anders kun je het nest levend verplaatsen naar een plek waar niemand er last van heeft.”

Twaalf nesten in de tuin

Fleurke heeft momenteel alweer twaalf nesten in zijn tuin. “En er staan er nog zes op de wachtlijst om weggehaald te worden, er zijn steeds meer mensen die zoeken naar natuur- en diervriendelijke oplossingen.” In 2020 stond hij al eens in Trouw met zijn wespvriendelijke oplossing. De eenling van toen is uitgegroeid tot een man met een missie en een groep medestanders.

“In 2021 besloot ik het serieuzer aan te pakken en een stichting op te richten”, zegt Fleurke. “Met de stichting wilde ik het opkomen voor wespen een serieuze plek geven, naast bijvoorbeeld de Vlinderstichting en de Bijenstichting, in de hoop dat dat ook deuren opent.” Op dat moment was er in heel Nederland één ander persoon die hetzelfde werk verrichte, de Zeeuw Eric Mahieu. Hij sloot zich ook aan bij de stichting en al snel meldden zich meer mensen met interesse.

Maureen Glandorf houdt een wespennest vast dat is verlaten door de wespen. Beeld Tijmen Berens

Het verschil in grootte tussen twee verschillende wespennesten. Beeld Tijmen Berens

Die versterking kon de wespenvriend goed gebruiken. “Ik reisde een groot deel van Nederland af om wespennesten weg te halen”, vertelt Fleurke. “Op een gegeven moment reed ik midden in de nacht vanuit Amsterdam met vier wespennesten in mijn auto terug naar Groningen. Die moest ik dan nog een plekje geven in de tuin, waarna ik rond 4 uur in de ochtend eens in mijn bed kon kruipen. Toen vroeg ik me wel af hoe lang ik dat vol ging houden.”

Cursus tot wespenconsulent

De wespenstichting startte daarom een cursus tot wespenconsulent. “We hebben drie eendaagse cursussen gegeven aan telkens zo’n vijftien mensen. Een deel daarvan heeft ook nog de vervolgcursus gedaan om daadwerkelijk wespennesten levend te verplaatsen. Een handvol is sinds dit jaar verspreid over Nederland ook daadwerkelijk actief.”

Maureen Glandorf uit het Gelderse dorp Leuvenheim is een van die nieuwe wespenconsulenten. Ze meldde zich bij de Wespenstichting toen haar ergernis over onnodige bestrijding en paniekverhalen in de media over wespen haar te veel werd. “Ik vind wespen fascinerende dieren en ik was altijd al op terrasjes een heel fel verdediger van de wesp en ik legde mensen uit dat ze nuttig zijn als kadaveropruimers en muggenbestrijders”, vertelt Glandorf.

“Op een gegeven moment las ik zoveel onzin in de media, daar wilde ik iets tegen doen. Doordat ik in ons dorp betrokken was bij de aanleg van een bijenlint had ik contact met de Bijenstichting. Ik biechtte op dat ik eigenlijk nog veel enthousiaster ben over wespen en toen vertelden ze dat er ook een Wespenstichting bestaat.”

Het werd iets meer dan alleen het weerleggen van misvattingen over de wesp. Na wat gezamenlijke verplaatsingsacties met Fleurke haalt Glandorf nu zelf wespennesten bij particulieren weg, om ze een rustig plekje te geven in het weiland achter haar eigen huis. Inmiddels is ze ook al toegetreden tot het bestuur van de stichting.

Een nest verplaatsen hoeft niet altijd

Verplaatsen is overigens niet eens altijd nodig, Glandorf is ook te porren voor andere oplossingen. “Ik werd benaderd inwoners van Brummen die zonnepanelen op het dak wilden plaatsen waar al jaren Franse veldwespen wonen. Het bedrijf dat de panelen plaatst wilde pas weer verder als het nest weg was. Ik heb toen voorgesteld in een beschermend pak mee het dak op te gaan en zelf de kabels onder de dakpannen te leggen. Zij stemden daarmee in en konden vervolgens veilig de rest van het werk doen.”

Wespen op een nest, verplaatst naar de tuin van wespenliefhebber Maureen Glandorf. Beeld Tijmen Berens

De aanvragen voor verplaatsingen gaan nu nog via de Wespenstichting, maar Fleurke heeft recent het bedrijf Ecowesp opgericht. “We willen het beter scheiden en ons met de stichting vooral richten op voorlichting. Het verplaatsen moet op een gegeven moment een serieuze economische activiteit worden, waar we ook een marktconforme prijs voor kunnen vragen. Door dat vanuit een bedrijf te doen, kunnen we ook eerlijk concurreren met andere bestrijdingsbedrijven.”

Dat concurreren zal in het begin niet makkelijk gaan, want verplaatsen is tijdrovend en daardoor een stuk duurder dan verdelgen. Een verdelger vraagt gemiddeld zo’n 70 euro, de wespenredders al snel 80 tot 100 euro. “Maar we hopen toch dat steeds meer mensen bekend raken met de alternatieve aanpak en daar toch voor kiezen. Er zijn genoeg dierenliefhebbers, dierenactivisten, vegetariërs en veganisten die ook op andere vlakken meer geld willen uitgeven aan diervriendelijke alternatieven, dus waarom niet bij wespenoverlast?”

“Er zijn natuurlijk ook mensen met een kleinere beurs, we willen gaan kijken hoe we het ook voor hen toegankelijk kunnen maken.” Een vetpot is het sowieso niet, met een verplaatsing is hij immers al snel tweeënhalf uur bezig. Maar het gaat Fleurke ook niet om het gat in de markt, hij hoopt eigenlijk vooral dat de markt verandert. “Ik hoop dat steeds meer mensen aan ongediertebestrijders gaan vragen of ze diervriendelijke oplossingen kunnen bieden. Dan gaan die vanzelf ook een keer om.”

Onlangs begaf Fleurke zich zelf een beetje in de wereld van de ongediertebestrijders, door bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen een cursus tot bestrijdingstechnicus te volgen. “Niet omdat ik ongedierte wil doden, maar gewoon om beter te snappen hoe die wereld werkt”, zegt Fleurke.

Gif als ultieme noodgreep

Daar kwam hij in aanraking met het principe van Integrated Pest Management (IPM), waarbij eerst diverse stappen moeten worden gevolgd voordat – als ultieme ingreep – gif wordt gebruikt. Die methode is sinds dit jaar verplicht bij aanpak van knaagdieren, maar Fleurke hoopt dat dit uitgebreid wordt naar de bestrijding van wespen. “In Duitsland is dat al zo.”

Fleurke zal in oktober bij een landelijk symposium over IPM pleiten voor het instellen van eenzelfde verplichte IPM-aanpak voor wespen. “Dan zullen de illegale praktijken ook deels verdwijnen, want bij IPM hoort ook een strenge controle. Voor knaagdieren moeten bestrijders bijvoorbeeld een gedetailleerd logboek bijhouden en dat wordt ook door accountants gecontroleerd.”

Glandorf haalt het gaas van een bak af waar het wespennest in zit. Dit gaas ligt er normaal overheen zodat marters het nest niet op kunnen eten. Beeld Tijmen Berens

Of die wettelijke verplichting er snel zal komen, durft bioloog Aron Kuiper van het KAD niet te zeggen, maar hij vindt het idee van Fleurke zo gek nog niet. “De werkwijze is ook bij andere plaagdieren toe te passen. Het start altijd met preventie. Wanneer bij knaagdieren preventie niet werkt, moeten professionele plaagdierbeheersers nu eerst niet-chemische methoden toepassen voor ze over mogen gaan naar de rodenticiden. Dat is echt het laatste redmiddel. Ik zou me zo kunnen indenken dat ook het gebruik van insecticiden een keer verminderd zal worden, maar op welke wijze en wanneer dit zal gebeuren is nu niet te zeggen. Dat hangt af van het beleid van de overheid”, aldus Kuiper.

Het feit dat muizengif via roofdieren en aaseters in het ecosysteem terechtkomt, was een belangrijke reden voor de huidige beperking ervan. Fleurke vermoedt dat dat bij wespen niet anders is. “Als je zo’n video van wespenbestrijders bekijkt, zie je de wespen alle kanten op vliegen met giftig poeder op hun lijf. Ze gaan vervolgens op bloemen zitten waar ook bijen en andere insecten op komen, dus dat komt ook in het ecosysteem terecht. Mensen maken zich druk om insectensterfte en iedereen moppert over pesticidengebruik in de landbouw, maar het verdelgen van wespen met gif wordt heel normaal gevonden. Terwijl er echt alternatieven zijn.”

