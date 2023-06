Werknemers van sociale werkbedrijven staken woensdag vanwege ‘karig’ loon. ‘Dit is een ordinair gevecht over geld’

Ze zijn het zat. De medewerkers van de sociale werkbedrijven – de voormalige sociale werkplaatsen – willen meer loon en een hogere reiskostenvergoeding. Woensdag volgt de grootste stakingsactie tot nu toe, in Utrecht. Er worden achtduizend mensen verwacht.

Vanuit het hele land zullen 160 bussen de werknemers – mensen met een arbeidsbeperking – woensdag naar het Utrechtse park Transwijk brengen. Dat melden vakbonden CNV en FNV.

Sinds mei vorig jaar pleiten de medewerkers al voor betere arbeidsvoorwaarden. Ze eisen met terugwerkende kracht 10 procent loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Rondkomen van hun karige loon was al moeilijk, maar door de hoge inflatie nu echt niet meer te doen, zeggen de bonden. Op dit moment verdienen de meeste medewerkers van de sociale werkbedrijven op of rond het minimumloon.

Pre-inflatie cao

Om dat te veranderen moeten de cao SW en de cao Aan de slag worden opengebroken; onder deze cao’s vallen ongeveer 75.000 mensen. De twee cao’s zijn afgesloten in tijden dat er nog geen sprake was van hoge inflatie, meldt Peter Wiechmann, FNV-bestuurder sociale werkvoorziening.

De bestuurder had de hoge opkomst niet direct verwacht. “Er zijn een hoop mensen met pensioen gegaan en de jongeren die via de Participatiewet bij een sociale werkvoorziening terechtkomen hebben over het algemeen wat zwaardere beperkingen. Dat maakt de hoge opkomst die we verwachten extra bijzonder.”

De sociale werkbedrijven zijn er om mensen met een arbeidsbeperking te helpen een baan te vinden. Dat kan een baan in het sociale werkbedrijf zelf zijn, denk aan spullen inpakken en productiewerk, maar ze kunnen eventueel met begeleiding ook gedetacheerd worden bij een gewone werkgever. In de catering, schoonmaak of groenvoorziening bijvoorbeeld. Zo zijn sociale werkbedrijven een opstapje naar een reguliere baan en een vangnet voor mensen die het in een reguliere baan even niet lukt.

Wie betaalt wat

Werkgever in kwestie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), laat weten alleen een loonsverhoging te kunnen bieden als het Rijk, specifieker minister Carola Schouten (armoedebeleid en participatie), daarvoor geld beschikbaar stelt. “Werknemers van sociale werkbedrijven doen waardevol werk, maar het is gesubsidieerde arbeid”, zegt een woordvoerder van VNG. “Daarom worden deze werknemers, in tegenstelling tot gemeenteambtenaren, betaald uit geld dat gemeenten van het Rijk krijgen.”

VNG heeft er bij Schouten op aangedrongen meer geld beschikbaar te stellen. “We weten dat Schouten ermee bezig is, maar dat gaat nog niet hard”, meldt de VNG-woordvoerder. De bonden vinden dit geen goed argument omdat andere gemeenteambtenaren, onder wie vuilnisophalers, eerder wel een loonsverhoging konden uitonderhandelen met VNG, zonder dat daarvoor extra geld ter beschikking werd gesteld.

Minister Schouten laat op haar beurt weten geen partij te zijn in de cao. “Het is primair aan de cao-partijen om afspraken over de arbeidsvoorwaarden na te komen en eventuele nieuwe afspraken te maken”, laat haar woordvoerder weten. Het Rijk is wel verantwoordelijk voor het financieren van de uitvoering van de Wet SW en de Participatiewet, die mensen aan werk moeten helpen. De minister laat weten dat het geld dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt, vrij kan worden besteed door gemeenten. Dus ook aan de financiering van cao’s.

Extra geld, maar niet voor deze werknemers

Dit jaar stelt het kabinet 115 miljoen euro beschikbaar om gemeenten te compenseren voor loon- en prijsstijgingen. Daarnaast krijgen sociaal ontwikkelbedrijven en gemeenten ongeveer 27 miljoen euro extra budget, laat het ministerie weten. Hierdoor hebben gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven meer geld om hun medewerkers loonsverhogingen te bieden.

VNG laat weten dat de genoemde bedragen op geen enkele wijze de kosten dekken voor de eisen die nu worden gesteld. FNV’er Wiechmann noemt het een ordinair gevecht over wie het geld wil leveren. “Maar dan wel over de ruggen van deze kwetsbare werknemers”, zegt hij.

