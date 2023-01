Werknemers Tata Steel zeer welkom bij andere bedrijven

Jarenlang kon Tata Steel benadrukken hoe belangrijk ze waren voor de werkgelegenheid in de regio. Als de staalfabriek zou verdwijnen, zou de werkloosheid rond Velsen en IJmuiden hard stijgen. En dat wil niemand. Maar die tijd is geweest, meldt het bedrijf Intelligence Group dat is gespecialiseerd in arbeidsmarktdata, in een rapport in opdracht van Greenpeace en Urgenda.

In de provincie Noord-Holland is een enorme schaarste op de arbeidsmarkt, wat doorstromen naar ander, passend werk goed mogelijk maakt. Voor alle technische functies zijn de arbeidsmarktkansen zeer goed, blijkt uit het onderzoek van Intelligence Group die keek naar openstaande vacatures in de provincie die overeenkomen met functies binnen Tata Steel.

Tata Steel is nog altijd een heel grote werkgever, maar de betekenis van het bedrijf voor de werkgelegenheid is nu veel kleiner dan een paar decennia terug, becijfert Intelligence Group. Terwijl de beroepsbevolking in andere sectoren groeide, nam het aantal werknemers van Tata flink af. Er werken nu minder dan tienduizend mensen bij het staalbedrijf, dat waren er ooit ruim twee keer zoveel. Daarmee levert Tata 0,6 procent van alle banen in de provincie. Het staalbedrijf wijst er zelf op dat bij dochterbedrijven nog zo’n drieduizend mensen werken.

Omdat het bedrijf ook volop zaken doet met andere bedrijven in de omgeving, zoals toeleveranciers, is het totale aandeel in de werkgelegenheid groter. Volgens de onderzoekers is maximaal 3,5 procent van de banen in Noord-Holland gelinkt aan Tata. Het grootste aandeel is er in Velsen, waar zo’n 8 procent van de banen afhankelijk is van Tata.

De onderzoekers merken op dat de kansen op een andere baan voor het gros van het personeel ‘goed tot zeer goed’ zijn. De vaardigheden die ze hebben, zijn ook in trek bij andere werkgevers. Zelfs voor werknemers van 60 jaar en ouder zijn voor vrijwel alle functies minimaal drie andere, gelijkwaardige banen beschikbaar.

Groen staal

Tata Steel heeft het rapport zelf nog niet ontvangen, maar benadrukt in een reactie op de hoofdpunten dat het juist nog heel wat personeel wil aantrekken om te werken aan een duurzame toekomst. Het bedrijf, dat nu nog de hoogste CO 2 -uitstoot van alle industriebedrijven in Nederland heeft, wil de steenkolen vaarwel zeggen. In 2030 hoopt het een eerste nieuwe fabriek te openen voor de productie van ‘groen staal’, met behulp van schone waterstof.

De overgang op waterstof betekent automatisch dat bestaande hoogovens en fabrieken zullen verdwijnen, aldus een woordvoerster. In de visie van het bedrijf kan bijvoorbeeld de vervuilende cokesgasfabriek 2 in 2030 dicht. Tata bekijkt overigens of het eerder kan, maar dat gaat niet zomaar omdat ‘alle fabrieken tot elkaar in verhouding staan’, legt ze uit.

Volgens Greenpeace toont het onderzoek aan dat de werkgelegenheid ‘niet staat of valt’ met Tata Steel. Daarom kunnen de meest vervuilende onderdelen al per direct dicht, vindt directeur Andy Palmen.

“Werkgevers in de energietransitie staan te springen om de goed opgeleide en technische mensen van Tata Steel”, reageert directeur Marjan Minnesma van Urgenda. “In deze tijd van noodzakelijke veranderingen is het belangrijk dat grote keuzes op basis van goede informatie worden gemaakt. Met dit onderzoek kan het gesprek over een schoner Tata Steel voortaan beter onderbouwd worden gevoerd.”

