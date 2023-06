Werkgevers roepen op: Geef extra gas voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Wie je ook bent of waar je ook vandaan komt, op de werkvloer hoort iedereen gelijk te zijn en dezelfde kansen te krijgen. Nee, dit zijn niet de vakbonden aan het woord. Deze keer is het de grootste werkgeversvereniging AWVN die Nederlandse bedrijven nadrukkelijker aanspoort om hun werkvloeren inclusiever en kansrijker te maken. Maandag presenteert AWVN-directeur Raymond Puts daarom een manifest.

Vanwaar dit manifest?

Puts: “Omdat het nodig is. Het is voor ons trouwens geen nieuw thema. Meer dan tien jaar geleden hebben wij de stichting De Normaalste Zaak opgericht, een netwerk van ruim 700 bedrijven en organisaties die er veel energie in steken om de arbeidsmarkt inclusiever te krijgen. We komen er alleen nu prominenter mee naar buiten omdat we vinden dat het een tandje sneller kan.”

Is het niet vooral omdat werkgevers met grote personeelstekorten worstelen?

“Die verbinding kan ik mij wel voorstellen, maar voor ons is dit een logisch pad. Wij zijn als werkgevers een kruispunt in de maatschappij. Op de werkvloer ontmoet iedereen elkaar, of je nu praktisch of theoretisch bent opgeleid. En als het op de werkvloer lukt, dan moet het ook lukken in de rest van de maatschappij. Op de sportclub, in het appartementencomplex waar je woont. Natuurlijk is de arbeidsmarkt krap, dat is ook gewoon zo. Maar het kan niet zo zijn dat iedereen alleen gelijke kansen krijgt als de arbeidsmarkt krap is.”

Laten we er een paar punten uit jullie intentieverklaring bij pakken. ‘Werkgevers zorgen voor inclusieve arbeidsvoorwaarden.’ Waar moeten we dan aan denken?

“Dat kan van alles zijn. Waarom zou bijvoorbeeld een stagevergoeding voor een mbo-student lager moeten zijn dan die van een hbo-student? Is het van deze tijd dat alleen christelijke feestdagen in de cao zijn opgenomen? Is het vanzelfsprekend dat trouwen de enige samenlevingsvorm is die we officieel erkennen? Ikea geeft betaald verlof aan mensen die van geslacht willen veranderen. Een diverse organisatie is een fijnere organisatie. Werkgevers zijn ook blij met blijere werknemers.”

‘Alle werknemers kunnen zich naar vermogen ontwikkelen’. Is dat geen wensdenken?

“Wij vertonen bij de presentatie een filmpje van een winkel in het hogere segment die iemand heeft aangenomen die uit een heel gewoon milieu kwam. De ondernemer van die winkel trok zich daar niets van aan en stak haar in luxe kleding. Die ‘gewone’ werknemer voelde zich alleen al daardoor direct thuis in die chique zaak. Een afstand is vaak heel makkelijk te overbruggen. Maar zelfs als dat lukt is het nog niet klaar. Ook op een toegankelijke werkvloer groeien vrouwen minder snel door naar hogere posities. Hoe kan dat? We moeten bewuster kijken naar waar het stokt.”

‘Medewerkers van een organisatie zijn een afspiegeling van de beroepsbevolking’. Er zijn maar weinig werkvloeren waarop dat te zien is.

“Om dat te verklaren moeten we terug in de tijd. Een bedrijfscultuur, met wie je werkt en wat daarin de norm is, dat is iets wat we geleerd hebben. Het zijn rolmodellen: zo moet dat eruit zien. Maar wat gelijke kansen zijn verandert met de tijd. Dit manifest is geen verplichte route tot inclusiviteit. Werkgevers hoeven echt niet op alle acht punten een honderd procent score te halen. Het is deels bedoeld als bron van inspiratie, maar ook concreet: denk na wat er kan.”

Er verschijnen regelmatig onderzoeken waaruit blijkt dat werkgevers in de praktijk niet doen wat u nu zo graag wil. Gaat deze aansporing wel werken?

“We zijn wel op weg. Werkgevers zijn positiever gaan denken over bijvoorbeeld het aannemen van iemand met een arbeidsbeperking. Maar te weinig werkgevers doen dat ook daadwerkelijk. Nog altijd hebben te veel mensen moeizaam toegang tot de arbeidsmarkt. Meestal is dat geen onwil. Het zijn vaak onbewuste uitsluitingen. Kijk maar naar je eigen sociale kring. Je klikt makkelijker met degene die je herkent. Het is natuurlijk gedrag dat we moeten leren doorbreken. Hoe zorg je nou dat je objectief werft? We zijn niet klaar, anders was er ook geen manifest.”

Lees ook:

‘Voor sommige mensen is een betaalde baan gewoon niet realistisch’. De bijstand moet anders, bepleit het SCP

Maar dat is wel wat de Participatiewet van mensen verwacht. Tijd om die wet te herzien, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).