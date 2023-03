Werkgevers in de stress: personeelstekort zorgt voor nog groter personeelstekort

Het grote gebrek aan personeel in vrijwel alle sectoren van de Nederlandse economie brengt een zorgwekkend domino-effect met zich mee. Te weinig mensen op de werkvloer betekent immers dat er meer klussen te doen zijn voor het zittende personeel. Dat geeft druk en zorgt voor verzuim. Waardoor het nóg moeilijker wordt om de roosters rond te krijgen.

Volgens een recent onderzoek van vakbond CNV ervaart de helft van de werkenden een hoge werkdruk en zit 1 op de 5 tegen een burn-out aan. Dat zijn bijna 2 miljoen werkenden volgens het onderzoek, dat is uitgevoerd door Maurice de Hond onder een representatieve groep van 3000 werkenden. CNV-voorzitter Piet Fortuin spreekt van een ‘vicieuze cirkel’.

Die is voor werkgevers ongeveer net zo vervelend als voor werknemers, alleen al omdat de kosten voor psychisch verzuim volgens TNO 3,3 miljard euro per jaar bedragen. Dat is 12.000 euro per Nederlandse werknemer. Ook de werkgevers hebben zeer recent onderzoek gedaan naar werkdruk met een vrijwel identieke uitkomst als het CNV-onderzoek.

De beleving van werk

Volgens werkgeversvereniging AWVN, die het onderzoek organiseerde, is voor bedrijven en instellingen één ding duidelijk: het verminderen van werkdruk moet meer aandacht krijgen. Zeker nu personeelstekorten aanhouden. ‘Werkgevers kunnen dit doen door een werkdrukonderzoek uit te voeren binnen hun organisatie, waarin ze nagaan of werk anders te organiseren is en of taken kunnen afvallen’, is het advies van AWVN.

Zodat die vicieuze cirkel – te weinig personeel zorgt voor nog minder medewerkers – wordt doorbroken. Maar hoe doe je dat? “Het gaat niet alleen om de hoeveelheid maar ook om de beleving van werk”, zegt Willem van Rhenen, hoogleraar bevlogenheid en productiviteit aan Nyenrode Business Universiteit.

“Vraag je daarom eerst af: is er een tekort aan mensen, werken we niet efficiënt, of is het hier gewoon niet leuk genoeg?” Als er inderdaad te weinig mensen zijn om de roosters rond te krijgen moeten werkgevers hoe dan ook iets doen met hoe zijn werknemers hun werk ervaren, adviseert Van Rhenen, die ook bedrijfsarts is.

De zorg en het onderwijs

Uit het CNV-onderzoek komt naar voren dat de werkdruk het hoogst is in de zorg (62 procent ervaart druk), het onderwijs (56 procent) en de media (52 procent). En dat zijn nu typisch sectoren waar het werk nooit stopt. “Een bedrijf als Bol.com kan ervoor kiezen om bestellingen minder snel te behandelen. In de bouw of industrie kan men orders annuleren. Maar in publieke sectoren als het vervoer of de kinderopvang kan dat niet”, zegt AWVN-woordvoerder Jannes van de Velde. “En bijvoorbeeld in de procesindustrie kun je niet zomaar machines stilzetten. Daar komt bij dat je voor sommige werkzaamheden een minimale bezetting nodig hebt om de klus te klaren.”

Richt je pijlen als werkgever daarom op wat wél kan, zegt Van Rhenen. “Maak medewerkers vaardig, geef ze genoeg autonomie, zorg dat ze zich gesteund en verbonden voelen. Denk met ze mee. Maar vooral: bied je personeel perspectief op betere tijden.” En stel prioriteiten, vervolgt Van Rhenen. Durf keuzes te maken: “Welke klanten kiezen we wel en welke klanten laten we vallen? Nee, dat is nooit leuk maar die grens moet je accepteren. Er is een ondergrens.”

