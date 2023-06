Werkgevers en CNV stoeien over groene arbeidsvoorwaarden

KPN valt als werkgever op, met de aankondiging van een vergoeding per kilometer voor personeel dat met de fiets naar kantoor komt. Het telecombedrijf biedt 40 cent per getrapte kilometer, 17 cent meer dan een autorijder ontvangt. Het idee spreekt voor zich: misschien stapt een deel van de medewerkers op de pedalen naar kantoor. Gezond en klimaatvriendelijk.

“KPN is op dat gebied een van de pioniers in werkgeversland”, zegt woordvoerder Jannes van der Velde van AWVN, een grote arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers. Een ander voorbeeld van een bedrijf dat personeel milieuvriendelijke reisregelingen probeert te bieden is volgens hem de ANWB.

Ook Achmea valt hem op, omdat het bedrijf werknemers dit jaar een zogenoemd klimaatbudget van 2500 euro bood. Bedoeld om zonnepanelen aan te schaffen of het dak te isoleren, of voor het kopen van energiezuinige apparaten. Ook speelde mee dat werknemers in tijden van prijsstijgingen een steuntje konden gebruiken.

Ook voor de toekomst van hun kinderen

AWVN ziet het als voorbeelden van een prille trend, waarmee ‘milieuvriendelijke arbeidsvoorwaarden’ op de agenda belanden in het bedrijfsleven. Waarom? “Werkgevers zijn ook mensen die zich, soms ook voor de toekomst van hun kinderen, om het klimaat bekommeren”, zegt Van der Velde.

Daarnaast vragen milieubewuste werknemers vaak om groene voorwaarden, waardoor zij bijvoorbeeld kunnen thuiswerken zonder dat ze ’s winters voor de mussen stoken. Of waardoor ze een e-fiets kunnen kopen, zodat een autorit overbodig wordt.

“In de krappe arbeidsmarkt spelen de wensen van medewerkers een rol”, zegt Van der Velde. Bij hun pogingen om personeel te behouden of te werven zijn werkgevers eerder geneigd mee te bewegen met maatschappelijke trends, zoals de wens voor duurzame oplossingen.

Volgens AWVN heeft 85 procent van de werkgevers inmiddels intenties om milieuvriendelijke voorwaarden aan personeel te gaan bieden. De helft is er al enigszins mee bezig. “Dit is geen keiharde wetenschap”, zegt Van der Velde erbij. Zijn organisatie hield een peiling onder 344 werkgevers en dit ambitieuze beeld kwam naar voren.

Kritiek van CNV

Vakbond CNV plaatst er kanttekeningen bij. Kort voordat AWVN gewag maakte van de prille opkomst van ‘groene’ arbeidsvoorwaarden, uitte de vakbond juist kritiek op de opstelling van veel werkgevers.

“Werkgevers hebben vaak de mond vol over klimaatambities en MVO-beleid. Maar werknemers worden weinig gestimuleerd om de auto te laten staan en te kiezen voor een duurzaam reisalternatief”, stelde CNV-voorzitter Piet Fortuin. Het is volgens CNV voor de meerderheid van personeel (66 procent) financieel niet aantrekkelijk om met fiets of ov naar hun werk te gaan.

Duur voor werkgevers

Volgens AWVN ligt dat deels aan fiscale regelgeving. Daarin zouden auto’s nog centraal staan, bij het vergoeden van woon-werkverkeer. Klimaatvriendelijke forenzen belonen zou voor werkgevers nog duur uitpakken.

Groene regelingen bieden kan wel, maar dat kan werkgevers ongunstige naheffing opleveren, stelt AWVN. De adviesclub van het bedrijfsleven pleit voor groene vrijstellingen.

Of duurzame arbeidsvoorwaarden een strijdtoneel gaan worden, moet nog maar blijken. Werknemers die het klimaat belangrijk vinden kunnen het milieu op hun eisenlijstje zetten, bij de onderhandeling over een contract. Bij cao-onderhandelingen stellen bonden vooral nog looneisen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden centraal.

Lees ook:

Bij KPN kunnen werknemers hun fiets terugverdienen

Vanaf augustus krijgen werknemers van KPN hun fietskilometers vergoed, en wel tegen een tarief van 40 cent per kilometer. Dat is 17 cent meer dan autorijders krijgen.