Werken voor de baas zonder te sparen voor je oude dag. Dat wil de minister aan banden leggen, maar hoe?

Ineens staat uitgerekend de werknemer zónder pensioen in het middelpunt van het debat over een nieuw pensioenstelsel. Dat nieuwe stelsel gaat er komen, bleek eerder deze week. Een ruime Kamermeerderheid, waaronder oppositiepartijen GroenLinks en PvdA, zal donderdag instemmen met de bijbehorende pensioenwet.

Die steun hing ironisch genoeg af van hoeveel er gedaan gaat worden aan de groep werknemers die juist geen pensioen opbouwt. Zo’n 900.000 mensen in loondienst zitten in die situatie, blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek uit 2019. Minister Carola Schouten (pensioen) moet dit aantal in vijf jaar tijd met de helft omlaag brengen, zo staat na een amendement van GroenLinks en PvdA in het nieuwe wetsvoorstel.

Schouten had zichzelf in oktober ook al aan die halvering tot 450.000 werknemers gecommitteerd, maar nu hebben vakbonden en oppositiepartijen een wettelijke stok om mee te slaan. Er komt ook een tussentijdse toets om te kijken of de minister op koers ligt.

“De boodschap aan de minister is niet zomaar ‘ga je best doen’”, zegt een tevreden Patrick Fey, vicevoorzitter van vakbond CNV. “Nee, die wettelijke zorgplicht is een zwaar instrument. Ze zal nu echt alles uit de kast moeten trekken om het doel te halen.”

Verplichtstelling geldt niet overal

Het klinkt raar dat mensen anno 2022 niet automatisch sparen voor hun oude dag als ze ergens in loondienst zijn. En in veel gevallen zijn bedrijven ook wel degelijk verplicht om zich met hun personeel aan te sluiten bij het zogeheten bedrijfstakpensioenfonds van hun sector. Zo zit elk bedrijf uit de zorg bij zorgfonds PFZW, metaalbedrijven bij de fondsen PME of PMT, en spaart elke bouwvakker automatisch via BpfBouw.

Maar in weer andere sectoren geldt die ‘verplichtstelling’ niet, zegt hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp (UvA). “Als ik een nieuw bedrijf zou opzetten in de IT, in de consultancy of in de advocatuur, ben ik als werkgever helemaal niet verplicht om me bij een pensioenfonds aan te sluiten.”

En dus doet ook niet elk bedrijf dat. Soms zetten werkgevers wel wat geld apart voor hun werknemers bij een verzekeraar, dan hebben die toch nog een potje voor later. “Maar dat gebeurt natuurlijk niet altijd, en in die gevallen bouwt het personeel dus niets op”, zegt Verhulp.

In theorie kunnen werknemers tegen dit alles protesteren. Maar niet overal zijn vakbonden sterk genoeg georganiseerd om een harde vuist te maken, erkent ook Fey van CNV. Zeker niet in relatief nieuwe sectoren als de IT.

Overigens is niet bekend hoeveel bedrijven nu geen pensioenregeling hebben. Werkgeversorganisatie AWVN houdt dit niet bij, zegt woordvoerder Jannes van de Velde. Net als Verhulp ziet hij het vooral bij kleine bedrijven gebeuren, en ook vaak in nieuwe bedrijfstakken als de IT.

Wachttijd afgeschaft

Daarover gesproken: IT, advocatuur en consultancy, dat klinken niet direct als de laagbetaalde beroepen waar het in de beeldvorming over werknemers zonder pensioen al snel over gaat. Veel mensen denken eerder aan callcentermedewerkers met slechte contracten, of aan de uitzendbranche.

Dat is niet zo gek. Tot nu toe hadden callcentermedewerkers namelijk geen pensioenregeling. En in de uitzendbranche was altijd sprake van een wachttijd: pas na 26 weken uitzendwerk begon het pensioensparen voor de uitzendkrachten. In beide sectoren gaat het nu wat beter. Die wachttijd in de uitzendbranche wordt met de nieuwe pensioenwet helemaal afgeschaft. En bij de callcenters wordt sinds dit najaar voor het eerst concreet gepraat over een eerste pensioenregeling.

Volgens Verhulp valt er voor Schouten dus vooral winst te halen bij die andere bedrijfstakken. Er zijn heel wat maatregelen bedacht om werkgevers en werknemers mee te krijgen. Zo worden bedrijven zonder pensioenregeling straks verplicht om dit bij sollicitatieprocedures eerlijk te zeggen tegen sollicitanten. “Nu hoeft dat nog niet”, zegt Fey van CNV, “en veel mensen denken er natuurlijk niet aan om daar zelf naar te vragen.”

Basispensioenregeling

Daarnaast moet er een ‘basispensioenregeling’ komen, een soort instap-model dat het voor kleine bedrijven makkelijker en goedkoper moet maken om het personeel iets te bieden. Tot slot kunnen bedrijven die niets aan pensioen doen straks niet meer meedingen naar aanbestedingen en opdrachten vanuit de overheid.

Of het allemaal genoeg is? Van der Velde van AWVN noemt het ‘nog een hele puzzel, waarvan niemand weet of het gaat lukken om die te leggen’. Fey zegt dat hij het kabinet samen met andere vakbonden de komende jaren aan de beloften gaat houden.

