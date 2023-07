Werken bij KLM was altijd de droom van Asha Mees (49). ‘Ik schaam me daar niet voor’

Hoe blijf je trots op je werk, als het bedrijf waarvoor je werkt van buitenaf steeds meer kritiek krijgt? Asha Mees heeft een blauw hart. ‘Het is mijn instinct om KLM te verdedigen.’

“Er was die ene keer op het hockeyveld”, zegt Asha Mees (49). Ze zit aan haar eettafel, haar hond Summer ligt luid snurkend aan haar voeten. “In coronatijd stond ik mijn dochter aan te moedigen toen een man langs het veld ineens zei dat zijn belastingcenten in mijn zak verdwenen. Hij vond het oneerlijk dat KLM staatssteun kreeg en daar sprak hij mij persoonlijk op aan”, vertelt Mees, die als projectmanager bij KLM werkt aan het verbeteren van het roostersysteem voor het personeel.

“Het is mijn instinct om KLM te verdedigen”, zegt ze over hoe ze daarop reageerde. “Ik heb uitgelegd dat het om een lening ging die we gewoon weer zouden terugbetalen. Dat ik er ook niet rijk van werd, sterker nog, dat ik zelf een deel van mijn salaris heb ingeleverd.”

Mees werkt al bijna 25 jaar voor KLM. “Ik ga iedere dag met plezier naar mijn werk. Als ik op Schiphol aankom en onze vliegtuigen zie staan, dan denk ik: oh wow!”

‘Als onze directeur bij een talkshow zit, kijk ik’

Een blauw hart noemen ze dat. Een term die KLM’ers gebruiken om hun liefde voor het bedrijf te verwoorden. Mees is altijd op de hoogte van wat er speelt binnen het bedrijf. Niet alleen door de verschillende planningsfuncties die ze in de loop der tijd heeft vervuld op de divisie Ground Services, ofwel grondpersoneel. Maar ook door haar vakbondswerk als kaderlid bij CNV en haar plek in de ondernemingsraad bij KLM.

Ze weet precies wat er in de cao’s staat. En volgt al het nieuws over haar werkgever op de voet. “Negatief of positief. Als onze directeur Marjan Rintel bij een talkshow zit, dan kijk ik. Als de staatsagent met een rapport over KLM komt, dan lees ik dat rapport. En ik ben niet de enige, ik zit in een Whatsapp-groep met collega’s waarin we nieuws delen en bespreken”, legt ze uit.

Precies op dat moment vliegt er een vliegtuig over haar huis. Of ze geen last heeft van dat geluid? “Ik hoor het al niet meer”, zegt ze. Ze lacht. Hond Summer schrikt wakker van haar twee andere labradors die in de tuin staan en met hun natte neuzen het raam van de deur besmeuren.

Veel mensen met een blauw hart

Hier in Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer, wonen veel mensen die op of rond Schiphol werken, veel mensen met een blauw hart ook. “Ik had vroeger al vriendinnen met ouders die bij KLM werkten. Die maakten mooie reizen met hun ouders.”

Niet echt mensen die het veel hebben over vliegschaamte. “Al vind ik het wel goed als mensen ook andere manieren om te reizen overwegen. Met de trein bijvoorbeeld. Maar dat is niet voor alle bestemmingen een optie”, zegt ze.

KLM zit in haar vezels, zou je kunnen zeggen. En niet alleen in die van haar. Haar man – een voormalig medewerker van KLM – en twee van haar dochters trainen iedere week met een hardloopgroepje opgericht door KLM’ers. Een van de vele ‘blauwe’ verenigingen.

Hoe blijf je trots op je werk als het bedrijf steeds vaker kritiek krijgt. Beeld Judith Jockel

KLM hardloopschoenen en een KLM hardloopclub

Ze noemen zichzelf de KLM roadrunners. Met hen liep ze ooit de Dam tot Damloop, een hardloopwedstrijd tussen Amsterdam en Zaandam. Nu staan haar hardloopschoenen – ontworpen door voormalig KLM-topman Pieter Elbers, met het logo bovenop de veters – tijdelijk stof te happen in de gang, maar die wil ze wel snel weer eens aantrekken. Er is ook een bijpassend blauw sportshirt.

Wat KLM volgens haar een mooi bedrijf maakt? “Lastig te verwoorden maar de wowfactor zit denk ik in de internationale uitstraling, de grootte van het bedrijf, de diversiteit aan collega’s en de vele mogelijkheden om je verder te ontwikkelen”, zegt ze. “Ik heb nu al meerdere functies gehad. En dat kan gewoon. Als je ambitieus bent kun je hier je hele loopbaan vormgeven. The sky is letterlijk the limit!”

Op het kantoor waar ze nu werkt heeft ze uitzicht op de landingsbaan voor privéjets. “Dan zie je het Nederlands elftal uitstappen, of Max Verstappen. Wie kan dat nou zeggen?” Ze heeft haar fascinatie voor de luchtvaart niet van een vreemde. Haar vader kwam in de jaren zestig uit Suriname naar Nederland en vond een baan bij vliegtuigfabrikant Fokker. “Die liefde voor luchtvaart heb ik een beetje overgenomen. Maar ik wilde nooit stewardess worden. Niet in de minste plaats vanwege mijn vliegangst, vooral bij het opstijgen.”

‘Mensen zijn kritischer geworden’

Na een studie economie aan de universiteit begint ze in 1999 bij KLM, vlak na een grote reorganisatie. “Ik moest kijken hoe de autonomie en verantwoordelijkheid bij het in- en uitladen van de vliegtuigen beter geregeld kon worden”, vertelt ze. Daarna werkt ze voor het grootste deel van haar carrière als arbeidstijdenmanager voor het grondpersoneel. Ze houdt in de gaten of het werk van de mensen op de grond – van de incheckbalie tot de bagagemedewerkers – wel volgens de cao-afspraken verloopt.

Sinds kort werkt ze op de IT-afdeling van het bedrijf aan het optimaliseren van het roostersysteem. En hoewel ze nog altijd met plezier naar haar werk gaat – als ze alleen al denkt aan de momenten waarop ze op vakantie een vliegtuig van haar werkgever spotte springen de tranen in haar ogen – heeft ze in de afgelopen 25 jaar wel dingen zien veranderen.

“Mensen zijn kritischer geworden”, zegt Mees. Haar bedrijf wordt aangesproken op duurzaamheidsdoelen, de lange wachtrijen op Schiphol, hoe KLM is omgegaan met de coronasteun en de arbeidsomstandigheden van het personeel, en dan met name de mensen die zware koffers en tassen moeten tillen.

Verandering kost tijd

Het is goed dat die stemmen er zijn, zegt ze. Omdat het een aanzwengel-effect heeft. “Reken maar dat KLM zich bewust is van wat er beter moet. Ze werken hard aan manieren om duurzamer te worden. Op de korte termijn met biobrandstof, op de lange met vliegen op waterstof. Bagagemedewerkers krijgen extra hulpmiddelen die het werk verlichten.”

Maar verandering heeft soms ook tijd nodig, meent Mees. “En het lijkt wel of mensen het van de ene op de andere dag willen”, zegt ze. Mees is er van overtuigd dat KLM over tien jaar grote stappen heeft gezet richting verduurzaming. “Je kunt wel zeggen: je moet nu stoppen met vliegen, maar dat is geen oplossing. KLM is belangrijk voor de economie en de werkgelegenheid. Maar ook simpeler: er is gewoon veel vraag naar vliegreizen.”

Of ze de kritiek op het bedrijf ook kan begrijpen? “Soms. Maar in de media wordt niet altijd het hele verhaal verteld. Bijvoorbeeld over dat KLM zich niet heeft gehouden aan alle regels voor staatssteun. Dat verhaal heeft twee kanten”, zegt ze. “KLM moest verplicht bezuinigen op salarissen, maar om de hoge inflatie het hoofd te bieden kreeg het bestaande personeel een loonsverhoging, en zoals eerder afgesproken in de cao ook een winstuitkering. En nieuw personeel lok je ook niet zonder een goed salaris te bieden”, zegt ze.

Altijd een droom geweest

Over vliegschaamte hoort ze eigenlijk niemand in haar directe omgeving. “Ik krijg juist leuke appjes van mensen als ze met KLM vliegen, dan sturen ze een foto vanaf de gate. Of ze stellen me een vraag over hun vlucht”, zegt ze.

Trots op haar baan is ze zeker. “Dit is altijd al mijn droom geweest, daar schaam ik me niet voor. Ik vind het ook fijn dat na corona de luchthaven toch weer vol staat met passagiers, dat vliegtuigen weer vol zitten”, zegt ze. “Daar zijn veel mensen in deze buurt van afhankelijk.” Als ze een KLM-vliegtuig in de lucht ziet zegt ze vaak gekscherend tegen haar kinderen: “Kijk dat is jullie brood.” Haar dochter zit op de bank en lacht. “Klopt.”

KLM is mordicus tegen krimp van Schiphol. Stillere vliegtuigen zijn volgens het bedrijf dé remedie tegen geluidsoverlast. Omwonenden hebben er geen vertrouwen in.