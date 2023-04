Weinig openbaar vervoer, maar de meeste plattelanders vinden dat prima

Het klopt: op het platteland is het openbaar vervoer minder wijdverbreid dan in de steden. En dat wordt er de komende twintig jaar niet beter op. Toch zijn werk, winkels en scholen voor de bewoners van deze gebieden nauwelijks minder goed bereikbaar dan voor stedelingen. Althans, in hun eigen beleving. Stedelingen en plattelanders zijn in grote lijnen net zo tevreden over de bereikbaarheid van wat ze nodig hebben in hun leven.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) trekt die conclusie uit onderzoek onder ruim drieduizend personen. Misschien moeten beleidsmakers niet alleen kijken naar harde cijfers over bus- en spoorverbindingen, afgezet tegen banen en winkels in een bepaald gebied, oppert het KIM. Ze konden weleens bezig zijn met het oplossen van ‘problemen en knelpunten die de bewoners wellicht niet als zodanig ervaren’.

Mensen ‘voelen zich overgeslagen’

Die conclusie is opmerkelijk. Vorige week nog kwamen drie adviesraden met het rapport Elke regio telt, over de verschillen in kansen van bewoners van stad en platteland. Daarin speelde ook het openbaar vervoer een rol. Dat is in sommige regio’s ‘onder de maat’ en veel mensen in de regio ‘voelen zich overgeslagen’. De raden wezen onder meer op de bereikbaarheid van de zorg: “Zelfs binnen dertig minuten is in grote delen van Zeeuws-Vlaanderen, maar ook in de Kop van Noord-Holland, Twente en de Veenkoloniën geen enkele huisarts bereikbaar.” Met name ouderen hebben daar last van.

Kan zijn, reageert een woordvoerder van het KIM. “De meeste mensen zijn tevreden over de bereikbaarheid van werk en winkels”, zegt hij. “Maar er zijn altijd mensen voor wie dat níét geldt.” Ter verklaring wijst het KIM er ook op dat mensen op het platteland daar misschien bewust een afweging voor hebben gemaakt: liever een groot huis in een mooie streek, bijvoorbeeld, en dan maar wat minder openbaar vervoer. De meesten stappen zonder te klagen in de auto.

Dichtbij huis werken

Inderdaad, ziet ook het KIM, vooral op het platteland staat het openbaar vervoer nu al onder druk, en zeker waar de bevolking krimpt, zal dat niet veranderen. Dat maken de onderzoekers op uit scenario's met verschillende mates van groei tussen nu en 2040. De auto zal op het platteland de ‘dominante vervoerwijze’ blijven, stellen zij. Voor mensen zonder auto is een vangnet nodig van openbaar vervoer op maat, met kleine busjes of taxi’s. Ook pleit het KIM ervoor het gebruik van de elektrische fiets te stimuleren en snelle fietsroutes aan te leggen.

Intussen krijgen de steden met heel andere bereikbaarheidsproblemen te maken, voorziet het KIM. Daar dreigt het steeds drukkere verkeer vast te lopen, en dat zorgt voor milieuschade en geluidsoverlast. Daar kan de oplossing beter gezocht worden in het bij elkaar brengen van wonen en werken: als mensen dichtbij huis werk vinden, kunnen ze er lopend of fietsend komen.

