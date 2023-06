Weerman die klimaatverandering versloeg neemt ontslag na doodsbedreiging

Als weerman in de conservatieve staat Iowa was Chris Gloninger (38) wel wat gewend. Elke keer dat hij kijkers als hoofdmeteoroloog van de lokale zender KCCI vertelde over klimaatverandering – zo’n een à twee keer per week – kreeg hij haatberichten in zijn zijn mailbox. Zoals: ‘Ik word doodmoe van jouw complottheorieën over het weer […] je pusht alleen een Biden-hoax.’ Of: ‘Ik kijk niet naar je waardeloze weerbericht omdat je een idioot bent. Ga verdomme terug naar waar je vandaan komt!’

Meestal kon hij dit van zich laten afglijden, maar die keer vorig jaar was anders, vertelt Gloninger via videoverbinding. Hij kwam thuis van de kapper, toen hij na het lezen van een nieuw mailtje een verstikt gevoel kreeg. ‘Wat is je thuisadres’, las hij. ‘Wij Iowanen willen je een warm welkom geven, een beetje zoals de linkse idioten dat bij rechter Kavanaugh hebben gedaan.’ Kavanaugh is de rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof bij wiens huis de politie in 2022 een 26-jarige man aanhield met een pistool, een mes en tiewraps, die daarvoor had gedreigd de rechter te vermoorden.

Gloninger schakelde de politie in. “Ze zeiden dat dit zorgelijker was dan iemand die gewoon had gezegd: ik ga je vermoorden. Deze persoon kwam met een plan.” De weerman sliep die nacht met zijn gezin in een hotel. Hij liet beveiligingsapparatuur rond zijn huis installeren. Maar zijn angstige gevoel hield aan. “Nu we bewegingssensoren hadden, ging ik iedere keer dat die afgingen kijken of er iemand was.” Waar Gloninger het eerder leuk vond om op straat als weerman herkend te worden, was hij nu op zijn hoede. “Ik dacht nu steeds: wil deze persoon mij iets aandoen?”

De reden voor dit interview is dat Gloninger vorige week besloot om als weerman te stoppen, na achttien jaar. Hij gaat fulltime (en onherkenbaarder) als klimaatwetenschapper werken. Op sociale media vertelde hij openlijk over zijn beslissing, en het effect dat de bedreigingen op zijn mentale gezondheid hadden. Wereldwijd berichtten media zoals de New York Times, The Guardian en de Toronto Sun over zijn beslissing, en vallen meteorologen van over de hele wereld hem bij.

Chris Gloninger deed voor NBC in Boston verslag van orkanen. Beeld Chris Gloninger

Toen u achttien jaar geleden begon met dit werk, kreeg u toen ook al haatdragende reacties?

“Soms wel ja. Dat was toen vooral bij extreem weer, wanneer we inbraken op de tv-programmering. Tijdens een voetbalwedstrijd of hun favoriete televisieprogramma kwamen wij ineens op het scherm, waardoor kijkers boos reageerden. Maar dat was veel minder akelig en grof dan wat we nu over ons heen krijgen vanwege berichtgeving over klimaatverandering.”

De weerman vertelt vooral of het gaat regenen. Wanneer begon u te vertellen over klimaatverandering?

“Het is inderdaad onze taak om mensen te vertellen of het zonnig wordt of gaat regenen. Maar bij extreem weer moeten we onze kijkers veilig houden. Dat zie ik als onze hoofdverantwoordelijkheid. Hoe meer ik klimaatverandering onderzocht en begreep, hoe meer ik besefte dat dit gewoon onderdeel is van ons werk. We moeten ervoor zorgen dat kijkers ook op lange termijn veilig zijn.

“Ik begon meer over klimaatverandering te vertellen vanaf 2012, sinds orkaan Sandy. Ik werkte toen in Boston, en deed ook verslag van de orkanen Harvey, Irma, Florence en Dorian, allemaal met een catastrofale impact op de VS. Tijdens Harvey viel er 60 inch (ruim 150 centimeter, red.) regen. Dat was eeuwen geleden niet gebeurd: een storm had toen niet zoveel regen vastgehouden. Voor mij was dit het moment waarop ik wist: ik moet hier meer mee gaan doen, en dat zei ik ook tegen mijn managers. Ik begon met de eerste wekelijkse uitzendingen in de VS over klimaatverandering op een televisiestation.”

Wat vertelde u kijkers?

“Veel ging over water. Als de zeespiegel zoveel stijgt, wat gebeurt er dan? Boston is een fantastische stad omdat het aan het water ligt, maar hoe kunnen we de stad beschermen, en samenleven met het water, net zoals jullie in Nederland al eeuwen doen? De staat Massachusetts is behoorlijk progressief, en we kregen veel positieve reacties van kijkers. Zoveel dat ik naar Iowa werd gehaald, in het midden van het land, om over klimaatverandering te praten op tv. Dat werd in die regio tot dan toe weinig gedaan.”

Op Twitter deelde u eerder al haatberichten. Wat is het dat mensen zo kwaad maakt dat ze u dit soort berichten willen sturen?

“Zij menen dat de data van klimaatwetenschappers en de voorspellingen verkeerd zijn. Dat zo’n kleine hoeveelheid extra CO 2 nooit zo’n groot verschil zou maken. De fossiele industrie heeft desinformatiecampagnes geproduceerd, en die zijn uit de hand gelopen. Het zijn dezelfde pr-bedrijven die eerder voor de tabaksindustrie vertelden dat roken niet ongezond is, die later gingen uitdragen dat fossiele brandstof niet voor klimaatverandering zorgt. Met genoeg geld kan je mensen alles wijsmaken. Mensen gaan die informatie internaliseren. Zo vormen ze hun overtuigingen.

“Het grote probleem is denk ik dat sommige mensen hun ideologieën of ideeën belangrijker vinden dan feiten. Slechts 10 procent van de Amerikanen gelooft niet dat klimaatverandering bestaat – maar ze zijn wel het luidst van de hele bevolking.”

Stoppen als weerman is een radicale keuze. Hoe kwam u tot die beslissing?

“Na de doodsbedreiging had ik last van PTSS-klachten. Als mijn vrouw en ik ’s avonds iemand buiten zagen rondrijden, dan dacht ik dat diegene me iets ging aandoen. Dat is geen manier van leven – als je altijd achterom moet kijken.

“Door therapie boekte ik vooruitgang, maar toen kwamen er familieproblemen bij. Mijn ouders en schoonouders zijn oud en hadden gezondheidsklachten. Ondertussen bleef ik negatieve berichten krijgen, en die voelden als natrappen. Voelde ik me slecht, dan kreeg ik zo’n bericht, voelde ik me nog slechter, en kreeg ik nog zo’n bericht, steeds weer opnieuw. Met de problemen met onze ouders erbij, wist ik dat iets moest veranderen. We maakten de keuze dat dit – mijn baan – kon veranderen. We zouden niet meer bang hoeven te zijn voor onze veiligheid of ons zorgen moeten maken dat er iemand achter ons aan zou komen.”

U wordt online bijgevallen door collega-weermensen. Maar u zult ook reacties krijgen van mensen die u een zachtgekookt eitje vinden.

“Ja, sommige mensen zeggen dat. Als ik de eerste seconde na die bedreiging was gestopt, dan had ik mezelf ook als een quitter gezien. Maar ik heb de afgelopen twee jaar geprobeerd om mezelf sterk te houden en me erdoorheen te slaan, en mijn werkgever een dienst te bewijzen. Als je dat twee jaar probeert en je voelt diep vanbinnen dat het niet werkt, dan is het oké om weg te lopen. Ik heb voor mezelf een groot doel behaald: ik heb gewerkt in een van de grootste steden van het land en ben ergens hoofdmeteoroloog geweest. Als ik volgende week vrijdag mijn laatste werkdag heb ben ik misschien sip, maar wel blij met mijn beslissing. Ik heb zin in mijn volgende hoofdstuk, waarin ik me fulltime kan bezighouden met de klimaatcrisis helpen oplossen.”

Wat gaat u nu precies doen?

“Het afgelopen jaar heb ik veel breakdowns gehad, in die tijd ben ik gaan zoeken. Een van de beste kust-techniek-bedrijven van het land is vlakbij mijn oude baan in Boston. Ik ben met ze gaan praten, over wat ik zou kunnen doen om hun zaak succesvoller te maken, en raakte enthousiast. Ik voelde me voor het eerst weer mezelf, ook omdat ik straks een normaal leven kan leiden.

“In mijn nieuwe baan ga ik gemeenschappen helpen veerkrachtiger worden tegen klimaatverandering. Het bedrijf doet ook veel modelleerwerk over zeespiegelstijging. En ik ga werken aan klimaatgeletterdheid, om mensen beter te laten begrijpen wat klimaatverandering is.”

U verdwijnt naar de achtergrond, maar bent tegelijkertijd bijna viral gegaan vanwege uw openheid over uw keuze. Hoe was dat voor u, dat uw verhaal wereldwijd gedeeld en gelezen werd?

“Ik wil niet het nieuws zijn. Als journalist voel jij waarschijnlijk hetzelfde. Maar door dit te doen wil ik bewustzijn creëren voor de haat en aanvallen richting journalisten en wetenschappers in de VS, en over de hele wereld. Ik wil mensen laten zien dat dit echt is, en dat het negatief effect heeft op mensen. Ik hoop dat dit een les is voor mensen om vriendelijker te zijn, en meelevender.”

De VS staat al in het teken van de volgende verkiezingen. Welke rol denkt u dat klimaatverandering daarin gaat spelen?

“Ik denk dat het een groot onderdeel wordt. Er zijn klimaatsceptische Republikeinse kandidaten, maar ook kandidaten die wel in klimaatverandering geloven, zoals Chris Christie, die dealde met orkaan Sandy. Biden doet redelijk veel voor het klimaat, maar ik denk dat hij niet genoeg doet.

“We staan op het punt om een El Niño-jaar in te gaan. Dus met warme watertemperatuur uit de Stille Oceaan. We gaan temperatuurrecords zien. We gaan extremen zien, want klimaatverandering maakt dat El Niño-jaar erger. Dit moet een doorslaggevend jaar worden voor het klimaat in de politiek, en ik denk dat de jonge generatie de overheid verantwoordelijk houdt als dat niet het geval is.”

Ook Nederlandse weermensen ontvangen haatmails en bedreigingen De Nederlandse weerman Gerrit Hiemstra, ook zeer uitgesproken over klimaatverandering, vindt de situatie beroerd voor Chris Gloninger. Zelf krijgt hij weleens boze reacties, maar daar heeft hij ‘weinig last’ van. “Het is ook nooit in de orde van bedreigingen.” Andere Nederlandse weermensen krijgen met serieuzere haatmails en dreigementen te maken. RTL-weerman Reinier van den Berg vertelde vorige maand in de Varagids dat hij enkele ‘expliciete doodsbedreigingen’ heeft gehad. “De laatste was twee weken geleden.” Ook weervrouw Helga van Leur merkt geregeld een “tsunami van ongefundeerde, ongenuanceerde en ongeremde reacties” wanneer ze over klimaatverandering twittert. “Best triest”, concludeert ze.

