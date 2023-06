Wecken moet voortaan mogelijk zonder de échte Weck-potten

Het Duitse J. Weck GmbH & Co, maker van de beroemde Weck-flessen en Weck-potten, heeft faillissement aangevraagd. Het bedrijf, dat 123 jaar geleden werd opgericht, is naar eigen zeggen slachtoffer van de hoge energieprijzen. Of de firma een doorstart kan maken, is nog niet bekend.

In een korte verklaring meldde Eberhard Hackelsberger, bedrijfsleider van J. Weck en achterkleinzoon van oprichter Johann Weck, dat de hoge gasprijzen tot fors hogere kosten hebben geleid. Voor de productie van glas is veel energie nodig.

Het tijdelijk uitschakelen van de ovens waarin J. Weck zijn glas maakt, was volgens Hackelsberger geen optie. De ovens zouden kapot gaan als ze tijdelijk buiten gebruik zouden worden gesteld. Het hoofdkantoor van J. Weck (rond de 115 werknemers) staat in Wehr-Öflingen, vlakbij de grens met Zwitserland. Glas maakt het bedrijf sinds 1950 in Bonn. Daar werken 260 mensen. Vooralsnog gaat de glasproductie nog door.

Een klem en een rubbertje

Mocht Weck het niet redden, dan verliest Duitsland een Traditionsgeschäft, een bedrijf met geschiedenis én invloed. Het verhaal begint in 1895 als Johann Weck en Georg Van Eyck een patent kopen voor het inkoken van voedingsmiddelen in glas. Ze beginnen met de productie van glazen potten die voorzien zijn van een klem en een rubbertje. Voortaan zijn die producten – met kokend water erbij – genoeg om voedsel lang houdbaar te maken. Een uitkomst.

Erg succesvol is het duo aanvankelijk niet. Weck, vegetariër en geheelonthouder, heeft geen sjoege van reclame en marketing. Van Eyck wel, zo valt te lezen in een historisch overzichtje op de website van het bedrijf. Van Eyck is het die in de omgeving van Emmerich en Wesel, dicht tegen de grens met Nederland, het overgrote deel van de potten verkoopt die Weck maakt.

Met Van Eyck richt Weck in 1900 het bedrijf J. Weck & Co. op. Johann Weck vertrekt al snel maar het bedrijf houdt zijn naam. Die naam staat ook duidelijk op de potten. De Weck-potten zijn daarmee een van de eerste Duitse merkartikelen. Al snel wordt er op kookscholen les gegeven in wat later in Duitsland einwecken en in het Nederlands ’wecken’ gaat heten. Tot aan de Tweede Wereldoorlog gaan er vele miljoenen potten en flessen over de toonbank.

Wecken tijdens coronacrisis populairder

Na de Tweede Wereldoorlog – J. Weck is een tijd onteigend geweest – verkast de productie van glas naar Bonn. Als de koelkast en later de vrieskist hun entree maken, krijgt Weck het lastig. Het bedrijf gaat ook glazen potten (onder meer voor mosterd en augurken) en flessen produceren voor derden, en wordt geleidelijk aan veel meer een glasfabrikant dan een Weck-pottenmaker. Glazen waxinelichthouders maakt J. Weck ook.

In de twee coronajaren wordt het inmaken van voedingsmiddelen weer wat populairder. Of, en zo ja, in welke mate J. Weck daarvan geprofiteerd heeft, is niet helemaal duidelijk. Er is weinig financiële informatie beschikbaar over het bedrijf.

De huidige bewindvoerder gaat nu na wat de mogelijkheden zijn voor het Traditionsgeschäft. In theorie zijn de opties: een overname door een ander bedrijf, een doorstart maar dan in afgeslankte vorm, of een definitief faillissement.

