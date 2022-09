We lijden aan collectief geheugenverlies als het over natuur gaat

Niet alles was vroeger beter. In zijn boek Natuuramnesie, een publieksversie van het proefschrift waarop hij afgelopen vrijdag promoveerde aan de Universiteit Utrecht, zet bioloog Marc Argeloo onder meer weidevogelliefhebbers met beide benen op de veengrond.

“Bij alle verhalen over onze nationale vogel, de grutto, nemen we graag de vroege jaren zeventig als ijkpunt”, ziet Argeloo. “Dat was de tijd dat we systematisch begonnen met vogels tellen. En dat was vermoedelijk ook meteen het hoogtepunt van het aantal grutto’s in Nederland. Er broedden toen 120.000 paartjes in ons land.”

“Al die vogels zaten hier omdat de toenmalige landbouw een ideaal landschap voor ze had gecreëerd. Sindsdien is het door de schaalvergroting op de boerenbedrijven hard achteruitgegaan met de grutto. Maar vóór de jaren zeventig zaten er waarschijnlijk een stuk minder weidevogels in ons land.” Argeloo wil maar zeggen: “Het is maar net welk referentiemoment je kiest, of je het goed of slecht vindt gaan met de grutto.”

Pure armoede

Zelf is de bioloog de eerste om toe te geven dat hij ook aan natuuramnesie lijdt. “Mijn liefde voor de natuur begon toen ik als klein mannetje aan de waterkant, in mijn woonplaats Alkmaar, zat te vissen. Ik ving toen nog regelmatig vissen die in het jargon van de sportvissers maatbaarzen heten: baarzen van meer dan 22 cm lengte. Maar gaandeweg werden dat er wel steeds minder. Toen ik vervolgens met oude vissers uit de buurt sprak, begreep ik dat mijn geheugen ook al gekleurd was. Waar ik een baars van 30 cm al groot vond, was dat voor hen pure armoede.”

In 1995 was de Frans-Canadese visserijbioloog Daniel Pauly de eerste die in de wetenschappelijke literatuur een naam op dit fenomeen plakte: mensen leden volgens hem aan het shifting baseline-syndroom, ofwel het syndroom van de verschuivende ijkpunten. En dat hij het een syndroom noemde, gaf al aan dat hij het een probleem vond.

“Dat is het ook”, beaamt Argeloo, die er zelf liever zijn eigen term ‘natuuramnesie’ op plakt. “De vergeetachtigheid als het om de natuur gaat, zorgt ervoor dat we het juiste perspectief verliezen.” Dat deze vergeetachtigheid een wijdverbreide aandoening is, illustreert Argeloo aan de hand van de huidige stikstofcrisis.

Veel te kort referentiekader

“In een interview las ik hoe nota bene één van de voormannen van een grote natuurbeschermingsorganisatie stelde ‘dat het de afgelopen dertig jaar toch al heel hard achteruit is gegaan met de natuur’. In werkelijkheid is die achteruitgang, ook in relatie tot overbemesting en stikstof, natuurlijk al veel langer aan de gang. Maar door er zo’n veel te kort referentiekader aan te hangen, zou een scepticus kunnen denken: als het zo’n recent probleem is, moet het toch ook relatief simpel op te lossen zijn. En dat is het niet”, stelt Argeloo.

Voor zijn proefschrift putte de promovendus uit vier verschillende historische bronnen. Voor verhalen over de visserij las hij veel interviews met ‘de oude garde’, die nog over de meest vroege referentiekaders konden vertellen. Die lijn trok hij door, door in de archieven terug te bladeren tot het jaar 1500.

Uit museaal onderzoek haalde hij zelfs informatie over archeologisch onderzoek, en nóg verder terug: paleontologisch onderzoek. “Maar leg je al die historische bronnen naast het moderne natuurbeleid, dan schrik je je rot”, stelt de onderzoeker. “Dan is het net of Noach zijn ark pas eind vorige eeuw te water heeft gelaten. Natuurbeleid kijkt doorgaans niet verder terug dan het moment rond 1970 dat we serieus zijn begonnen met het tellen van planten en dieren.”

Hoe ingrijpend de mens is

Het gevolg van dat slechte langetermijngeheugen is volgens Argeloo dat we de natuur niet begrijpen. “Ik zeg zeker niet dat we een punt in het verleden als norm moeten nemen en daarnaar terug moeten verlangen. Dat we de natuur van jaar X nemen en die moeten herstellen. Maar als we niet ver genoeg terug kunnen kijken, snappen we ook niet wat de normale, natuurlijke processen in de ecologie zijn en hoe ingrijpend de invloed van de mens daarop kan zijn.”

Uit het historisch overzicht van Argeloo blijkt onder meer dat er in de afgelopen drieduizend jaar 8 tot zelfs 20 procent van het oorspronkelijke aantal vogelsoorten is uitgestorven. “Op één na, een geïsoleerde winterkoningsoort die van een klein rotseiland verdween door een vulkaanuitbarsting, zijn ze allemaal verdwenen door toedoen van de mens. Maar wie weet dat nog?”

'In het bosch', een natuurschoolplaat van M.A. Koekkoek. Beeld Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht.

“Ik heb op feestjes een nieuw ‘spel’ ontwikkeld: ‘Noem eens een uitgestorven diersoort’. Bijna iedereen noemt dan de dodo en na enige stilte volgen dan nog de dino’s. Maar dan houdt het meestal wel op. Een enkeling met verstand van biologie noemt nog de trekduif, als je geluk hebt. We hebben geen idee wat de invloed van de mens op de natuur werkelijk is.”

Walvis in de Waddenzee

Ook op de momenten dat er sinds de eeuwwisseling weer walvissen worden gezien in de Noordzee – vaak dood, soms levend – blijkt hoe slecht ons groene geheugen is, vindt Argeloo. “Als je in de historische bronnen duikt, dan zie je dat de Noordzee tot een paar honderd jaar terug nog het thuis was voor onder meer grijze walvissen. En er verdwaalden hier ook regelmatig potvissen die eigenlijk in de diepe Atlantische Oceaan thuishoorden. Om het even welke walvis die nu in de Noordzee opduikt wordt dit algauw als een probleem gezien, maar het was ooit heel normaal.”

Om ons groene geheugen een beetje fris te houden, ligt er volgens de bioloog een schone taak voor onder meer de natuurhistorische musea. “De naam zegt het al: natuur-historisch. Maar over het algemeen zie je in die musea toch vooral de pracht en praal en het spektakel. Net als in de natuurfilms op televisie, word je doodgegooid met de schoonheid en de rijkdom van de natuur. Maar hang nou ook eens een plafond vol met trekduiven.”

“De trekduif was eens de meest voorkomende vogel op aarde. Door de jacht is die vakkundig naar de afgrond gedreven, totdat de laatste trekduif in 1914 in een Amerikaans dierentuin de laatste adem uitblies. De echte, evenwichtige historie komt er volgens mij veel te bekaaid af in de natuurhistorische musea. Om over de geschiedenisprogramma’s in de media nog maar te zwijgen. Als je in de archieven van het televisieprogramma Andere Tijden op het trefwoord ‘natuur’ zoekt, dan krijg je ongeveer nul treffers.”

Wat voor vogelsoorten zijn dat?

Met zijn boek hoopt Argeloo de ‘koude statistiek’ een beetje uit de discussies over natuur te verdrijven. “Natuuramnesie kan je niet bestrijden door alleen maar kale cijfers te verzamelen uit de ene of de andere periode. Het gaat er volgens mij vooral om dat we de processen beter leren begrijpen. Het zegt mij niet zoveel als uit recente tellingen blijkt dat er de laatste jaren meer broedvogelsoorten in Nederland zijn bíjgekomen dan er zijn verdwenen. Wat voor soorten zijn dat? Voor wat voor natuur staan ze?”

“De specialisten verdwijnen en de generalisten komen ervoor terug. En natuurlijk, het is hartstikke leuk dat de biodiversiteit in de steden enorm is toegenomen. Maar wat is de plek van al die stadsnatuur in het complete plaatje? En is die stadsnatuur over een paar generaties dan de ‘te beschermen natuur’, omdat we dan niet meer beter weten dan dat in de stad de grootste biodiversiteit zit?”

Voor hij het verwijt krijgt dat Argeloo alles vroeger toch wel beter vond, haalt hij ook een positieve boodschap uit zijn onderzoek naar boven. “Als je alles op een rijtje zet, dan zie je dat we weliswaar een hoop kapot hebben gemaakt, maar dat de natuur intrinsiek toch ook heel veerkrachtig is, zolang we daar maar rust en ruimte voor creëren. Dat zou uiteindelijk toch ook een beetje optimistisch kunnen stemmen.”

Natuuramnesie, Marc Argeloo, Uitgeverij AtlasContact, paperback, 432 pagina’s, €26,99

