We groeien heus nog wel, zegt Adyen, maar daar heeft de beurs even geen boodschap aan

“Het is niet zo dat we krimpen”, zei topman Pieter van der Does van het Amsterdamse betaalbedrijf Adyen donderdag. “We groeien gewoon in een lager tempo dan hiervoor.”

Het klinkt als een vrij onschuldige verklaring, een relativerende opmerking over de tegenvallende winst- en omzetcijfers die Van der Does die dag presenteerde. Ja, die waren misschien minder hoog dan analisten van tevoren hadden verwacht. Maar Adyen groeit als bedrijf nog wel degelijk, benadrukte Van der Does.

In de wereld van snelgroeiende techbedrijven hebben beleggers echter geen boodschap aan dit soort relativeringen. Adyen, dat het betalingsverkeer regelt voor bedrijven als McDonald’s, Uber, Ebay, LinkedIn en KLM, werd dan ook snoeihard afgerekend op de beurs.

Massale verkoop van aandelen

Donderdag sloot het aandeel maar liefst 39 procent lager, en vrijdagochtend zette de massale verkoop van aandelen nog door. Zo is er in minder dan twee dagen meer dan 20 miljard euro aan beurswaarde verdampt. Geen halve maatregelen van de beleggers. Wél kenmerkend voor de koersen van techbedrijven die voor een groot deel varen op een belofte die ze nog moeten inlossen.

Adyen begon in 2006 en groeide jarenlang in relatieve luwte. Eerst door onlineplatforms als Facebook te helpen met betalingen, later ook door in te zetten op mobiele betalingen zoals bij taxi-app Uber.

Kenmerkend is dat geen consument direct met het bedrijf te maken krijgt. Het is een bedrijf met andere bedrijven als klant, in tegenstelling tot betaalapps als Tikkie en Apple Pay. Die achtergrondrol past bij Adyen, zei oprichter Van der Does in 2016 tegen de Amerikaanse zender CNBC. Hij vindt dat het aan zijn klanten is, de verkopende partijen dus, om de relatie met de consument te onderhouden. “Wij willen geen relatie met de consument en zitten onzichtbaar achter de verkoper [om het betaalverkeer te regelen]”, zei hij destijds.

Nieuw en duur personeel

Adyen groeide jaarlijks zo hard dat de beurskoers tussen de beursgang in 2018 en eind 2021 alleen maar omhoog ging. Begin 2022 werd duidelijk dat centrale banken in de VS en in de eurozone hun rentes zouden verhogen, waardoor met name veel techbedrijven minder lucratief werden voor beleggers.

Van de piek van ruim 2800 euro per aandeel in november 2021 is dus al langer geen sprake, maar na afgelopen donderdag is er nog veel minder over van de oude beursglorie. Een aandeel was vrijdagmiddag nog zo’n 860 euro waard. Woensdag was dat 1472,40 euro.

Beeld Reuters

Zoals bij wel meer beloftevolle bedrijven hoeft er maar iets te gebeuren – zoals een tegenvallende omzetgroei – en het enthousiasme op de beursvloer bekoelt in een oogwenk. De omzet was de afgelopen zes maanden weliswaar gestegen met ruim 20 procent, maar in voorgaande jaren steeg de omzet vaak twee keer zo hard – vorig jaar nog met 52 procent.

Over de winst waren beleggers ook niet te spreken. Adyen blijft inzetten op het aannemen van nieuw, duur personeel. Dat kost geld en dat drukt de winst. Concurrenten, zoals het Iers-Amerikaanse betalingsbedrijf Stripe, hebben onlangs juist bezuinigd op personeel.

Minder betalingen door lagere economische groei

Concurrentie is sowieso een van de problemen waar Adyen momenteel mee kampt. Vooral in de VS kiezen verkopers steeds meer voor lokale, goedkopere dienstverleners voor hun betalingsverkeer.

Overigens liggen de problemen niet alleen aan Adyen zelf, schreef analist Hannes Leitner van de Amerikaanse investeringsbank Jefferies donderdag. Door de lagere economische groei in veel westerse landen doen consumenten minder betalingen. Dat merken concurrenten van Adyen net zo goed.

Bovendien zou het bedrijf best weer wat op kunnen krabbelen. Analisten van Deutsche Bank adviseren beleggers die voor de lange termijn investeren in elk geval aandelen bij te kopen, zeker nu de koers zo laag staat.

