We gooien nog altijd kilo's eten weg, zo voorkom je dat

Oud brood, pastakliekjes, halve paprika’s; zeker 10 procent van het voedsel dat we kopen belandt in de kliko. Maandag begint de Verspillingsvrije Week en dus komen genoeg tips voorbij om dat te veranderen.

We weten eigenlijk prima hoe het hoort. Negen op de tien Nederlanders vinden het belangrijk om restjes op te eten, blijkt uit recent onderzoek in opdracht van het Voedingscentrum. Dat de meeste restjes dan toch in de afvalbak terechtkomen, heeft vooral met de hoeveelheid te maken. Het is ‘gewoon lastig’ om dat kleine beetje opnieuw te gebruiken voor een lekkere maaltijd, aldus 40 procent van de ondervraagden.

De impact is groot. Als we beter omspringen met restjes en deze week geen voedsel verspillen, scheelt dat 23 miljoen goede maaltijden, heeft stichting Samen Tegen Voedselverspilling uitgerekend. Deze organisatie leidt een beweging van ruim honderd bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden.

In de Verspillingsvrije Week, die deze week voor de vierde keer wordt georganiseerd, willen zij vooral een positieve boodschap afgeven. Want in het tegengaan van voedselverspilling hoort Nederland wereldwijd bij de koplopers, vertelt directeur Toine Timmermans. Hij is op gebied van voedselverspilling tevens werkzaam bij Wageningen University & Research en hoopvol over alle initiatieven en toenemende bewustwording.

Het gaat de goede kant op

“Bij consumenten zien we al jarenlang een daling. Het gaat langzaam de goeie kant op. Als het gaat om verspilling dan zaten we in 2019 op 34,3 kilo aan vast voedsel per persoon per jaar. Dat was al 29 procent minder dan in 2013. Ook dit jaar hebben we een nieuwe meting gedaan en gezien alle trends verwacht ik dat het verder is gedaald.”

Onbewust kopen en koken we nog altijd te veel eten, weet Timmermans. “We hebben in deze themaweek een lijstje met tien tips, maar uiteindelijk gaat het erom dat consumenten beter leren plannen. Dus neem een boodschappenbriefje mee naar de winkel, kook op maat, weet hoe je je restjes moet bewaren en let beter op je houdbaarheidsdatum. Gooi iets niet direct weg als de THT-datum is bereikt. Want het staat voor Tenminste Houdbaar Tot. Dus gebruik vooral je zintuigen om te bepalen of het nog lekker is om te eten.”

Om hergebruik van restjes te stimuleren verschijnt deze week een gratis receptenboekje op de website verspillingsvrijeweek.nl. Daar delen BN’ers als Eric Corton, Pierre Wind en Yvette van Boven hun restjesrecepten. Timmermans: “Als consument kan je op een eenvoudige manier zelf al veel verschil maken. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat consumenten wel meer hulp verwachten van supermarkten en andere aanbieders. Er is bijvoorbeeld veel behoefte aan kleinere porties.”

Ook de retail werkt mee

Inmiddels is de retailsector wel ‘wakker geworden’ rondom dit thema, constateert Timmermans. “In de afgelopen vier jaar hebben alle supermarkten een manier gevonden om producten met korting aan te bieden als de houdbaarheidsdatum is bereikt. De introductie van de app Too Good To Go heeft daar zeker aan bijgedragen, maar op allerlei manieren kan je nu voor een klein bedrag etenswaren meekrijgen die anders werden weggegooid. We zijn er nog niet, maar dit stemt hoopvol.”

Grote verspilwinst is nog te behalen rondom broodverkoop, constateert Timmermans. “Winkeliers houden niet van lege schappen. Daarom bakken we in Nederland dagelijks 700.000 broden meer dan we opeten. Zo’n 8 procent van het brood in de supermarkt gaat aan het eind van de dag retour. Goed, dat wordt dan veevoer, maar ook dat vinden we in dit geval verspilling.”

Een oplossing ligt in de technologie, denkt hij. “Bij onlinesupermarkten is er geen broodverspilling. Daar bestel je een aantal uren van tevoren, vervolgens wordt het gebakken en uitgeleverd. En altijd vers. Die manier van denken mis ik nog bij reguliere supermarkten.”

Een dynamisch bakplan

Albert Heijn is een van de retailers die aandacht besteedt aan duurzaamheid en het tegengaan van verspilling. De blauwrode 35 procent korting-sticker is al ruim tien jaar in gebruik. “En we werken bij de bakkerij met een dynamisch bakplan. Dat is een app die adviseert wat er per dag gebakken moet worden. Zo proberen we te voorkomen dat we aan het eind van de dag te veel brood overhouden”, zegt een woordvoerder.

Uit het eerder genoemde consumentenonderzoek in opdracht van het Voedingscentrum blijkt dat 29 procent van de ondervraagden het milieu en klimaat als belangrijkste reden ziet om verspilling tegen te gaan. De verwachting is dat de financiële redenen ook steeds vaker gaan meespelen, gezien de enorme inflatie.

Paulien van der Geest van Milieu Centraal begrijpt heel goed waarom mensen het milieu als reden noemen. “Voordat eten op ons bord belandt, wordt het verbouwd, verwerkt, vervoerd, gekoeld en vervolgens thuis warm gemaakt. Daar gaat veel energie in zitten. Hartstikke zonde als je dat zomaar weggooit.”

120 euro per persoon

Vanuit Milieu Centraal is een speciale Verspillingsvrij Coach-app ontwikkeld, vertelt ze. “Met tips en informatie om voedselverspilling tegen te gaan. Dat scheelt gemiddeld 120 euro per persoon per jaar; dus tel uit je winst als gezin.” Bovendien bepaalt voeding voor ongeveer een vijfde de afmeting van iemands ecologische voetafdruk. Met andere woorden: wat en hoeveel we aan voeding kopen maakt nogal uit.

Ook sociale redenen kunnen voor consumenten meespelen. Het is aannemelijk dat onze waardering voor voedsel verder stijgt nu steeds meer mensen de impact ervaren van de crises in de wereld, denkt Timmermans. “We zien niet voor niets het aantal klanten bij de Voedselbank weer toenemen.”

Verspilling voorkomen kan ook een religieus motief hebben, weet Alfred Slomp uit Veenendaal. Hij is auteur van het boek SuperWaar en verzorgt sinds 2015 onder de titel ‘God in de supermarkt’ lezingen en workshops over duurzame keuzes tijdens het boodschappen doen.

Wel of niet biologisch?

Goed voor de schepping zorgen is een bijbelse opdracht, maar veel christenen worstelen met dat rentmeesterschap, merkt Slomp. “Wel of geen biologische producten kopen, wel of geen vlees eten; dat levert altijd discussie op in de zaal. Maar over voedselverspilling is iedereen het eens; dat kan en moet anders.”

Regelmatig gaan vingers omhoog als Slomp vraagt wie weleens een appel weggooit als er een plekje op zit. “Jongeren ervaren voedsel als iets vanzelfsprekends, terwijl ouderen ook andere tijden hebben gekend. Een man vertelde hoe er tijdens de Hongerwinter van 1944 soep werd gekookt van aardappelschillen, omdat er gewoon niets anders was. Zo’n verhaal komt wel even binnen.”

In deze onzekere tijden is het extra belangrijk om de echte waarde van voedsel te leren kennen, vindt Slomp. “Is het alleen de prijs die we ervoor betalen? Of heeft het een eigen intrinsieke waarde? In het licht van bijna een miljard hongerige mensen vind ik dat antwoord niet zo ingewikkeld.”

Eenvoudige tips tegen voedselverspilling - Kijk eerst in de voorraadkast: wat is er nog in huis, wat moet gezien de datum als eerste op? - Bedenk wie die week aan tafel aanschuift. Lang niet iedereen doet elke maaltijd mee, zeker niet in een gezin. Kook dus niet te veel. - Maak een boodschappenbriefje en voorkom impulsaankopen: neem alleen mee wat je nodig hebt. - Kijk, ruik, proef of iets nog consumeerbaar is. Veel producten met een Tenminste Houdbaar Tot-datum zijn nog probleemloos te eten. - Wees creatief met restjes. Combineer twee restjes of voeg ingrediënten toe voor een smakelijke lunch of diner. - Gooi de stam van broccoli niet weg, maar maak er schijfjes van die je opbakt als hapje. - Vries vlees in dat tegen de houdbaarheidsdatum zit en gebruik het op een later moment (direct na het ontdooien). - Bewaar tomaat, komkommer, bessen en avocado op kamertemperatuur in een fruitschaal. - Zet zuivel boven in de koelkast: daar blijft de temperatuur constanter.

Lees ook:

Doen supermarkten genoeg om voedselverspilling tegen te gaan?

Wie kent ze niet: de ‘buitenbeentjes’, 35 procent-stickers en ‘verspil-mij-nietjes’. Supermarkten bedenken steeds meer om voedselverspilling tegen te gaan, maar is het genoeg? Wageningen Universiteit analyseerde nieuwe cijfers.